Çalışana ek kazanç geliyor! Asgari ücretliye en az 7.700 TL ödeme | Mesai ücretleri nasıl hesaplanıyor?

Bayram günlerinde çalışmak için işçilerin yazılı onayı veya sözleşmede hüküm olması gerekiyor.

1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta çalışanlar iki günlük ek mesai hakkı kazandı.

Bu yıl Kurban Bayramı'nın da denk gelmesiyle mayıs ayına üç resmi tatil damgasını vurdu. Çalışanlara da bu ay 6.5 günlük ek gelir imkanı doğdu. Resmi tatillerde izin yapanlar tam ücret alırken, çalışanları ise ek ödeme bekliyor.

Çok sayıda çalışan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda çalışarak iki günlük ek mesai hakkı kazandı.