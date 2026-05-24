Çalışana ek kazanç geliyor! Asgari ücretliye en az 7.700 TL ödeme | Mesai ücretleri nasıl hesaplanıyor?
Bu ay resmi tatiller çalışanların ek gelirlerini artıracak. 1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta çalışanlar iki günlük ek ödeme hakkı elde ederken, buna Kurban Bayramı mesaisi gelecek. Asgari ücretliye en az 7 bin 700 lira ilave ödeme yapılacak...
Bu yıl Kurban Bayramı'nın da denk gelmesiyle mayıs ayına üç resmi tatil damgasını vurdu. Çalışanlara da bu ay 6.5 günlük ek gelir imkanı doğdu. Resmi tatillerde izin yapanlar tam ücret alırken, çalışanları ise ek ödeme bekliyor.
Çok sayıda çalışan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda çalışarak iki günlük ek mesai hakkı kazandı.
6.5 GÜN BAYRAM MESAİSİ
Kurban Bayramı'nda ise arefe günü yarım gün olmak üzere toplam 4.5 günlük resmi tatil mesaisi oluşacak.
Böylece mayıs ayındaki toplam resmi tatil mesaisi 6.5 güne çıkacak. Asgari ücretli bir çalışanın günlük brüt ücreti bin 101 lira tutuyor. Resmi tatillerde çalışan asgari ücretliye çalıştığı her gün için ilave bin 101 lira ödeniyor. Kurban Bayramı'nın son gününün cumartesiye denk gelmesi nedeniyle hafta sonu iş başında olan çalışanlar için ödeme yüzde 50 daha fazla hesaplanıyor. Asgari ücretli çalışan için bu tutar bin 651 lira oluyor. Buna göre asgari ücretli çalışan bu ayki resmi tatillerin tamamında çalışsa brüt 7 bin 700 lira ek gelir elde ediyor.
ÇALIŞMAK ZORUNLU MU?
İşçilerin bayram günlerinde çalıştırılabilmeleri için yazılı olarak onaylarının alınması ya da imzalanmış iş sözleşmesinde veya toplu iş sözleşmesinde çalışacakları yönünde bir hüküm olması gerekiyor. Eğer işçiden yazılı onay alınmamışsa ya da sözleşmelerde bu yönde bir hüküm yoksa, işçi bayram günlerinde çalışmak zorunda değil. Resmi tatillerde çalışmayan işçilere ücretlerinin tam olarak ödenmesi gerekiyor.
NASIL HESAPLANIYOR?
ASGARİ ücretli bir çalışana, tam maaşına ilaveten şu kadar ek ödeme yapılacak:
Aylık brüt ücret: 33.030 TL
Günlük ücret: 1.101 TL
5.5 günlük ek ödeme: 6.055,50 TL
Cumartesi için ek ödeme (% 50 zamlı): 1.651,50 TL
Toplam: 7.707 TL