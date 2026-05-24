Yüksek hızlı tren ağına dev ilave: Bursa-İstanbul arası 2 saat 15 dakikaya düşüyor | Hedef yılın ikinci yarısı

Uraloğlu konuya, "Bursa-Osmaneli Hızlı Tren Hattı tamamlandığında Bursa'dan yola çıkan bir tren Osmaneli üzerinden Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren hattına bağlanacak. Böylece Bursa-Ankara ve Bursa-İstanbul arası seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek." sözleriyle işaret etti. Kazı, dolgu ve tünel işlerinin tamamlandığı projede üstyapı aşamasına geçildi.

OSMANELİ HATTI 2026'DA AÇILACAK... TAMAMI 2028'DE Osmaneli, Yenişehir, Yenişehir Havalimanı, Gürsu ve Bursa güzergahını takip eden hatta kazı, dolgu, tünel ve sanat yapısı işlerinin tamamlandığını aktaran Bakan Uraloğlu, üstyapı işlerinde sona yaklaşıldığını bildirdi.