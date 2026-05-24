Yüksek hızlı tren ağına dev ilave: Bursa-İstanbul arası 2 saat 15 dakikaya düşüyor | Hedef yılın ikinci yarısı

Türkiye’nin demir yolu ulaşımındaki dev hamlelerinden Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Hattı gün sayıyor. Saatte 250 kilometre hıza uygun tasarlanan 201 kilometrelik dev projenin detaylarını paylaşan Bakan Uraloğlu, altyapı işlerinin bittiğini müjdeledi. Bursa’yı Ankara-İstanbul ana hattına bağlayacak 106 kilometrelik Osmaneli kesiminin bu yılın ikinci yarısında açılması planlanıyor. Bakan Uraloğlu, Karacabey ve Kuşcenneti güzergahındaki çalışmaların 2028 yılında bitirileceğini dile getirdi. Yılda 59 milyon ton yük ve 30 milyon yolcu taşıma kapasitesine sahip hattın bölgenin ticari ve sosyal hayatına büyük katkı sağlamasıu öngörülüyor.

  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Projesi'nin 201 kilometre uzunluğunda ve saatte 250 kilometre hızla inşa edileceğini açıkladı.
  • Proje yılda yaklaşık 30 milyon yolcu ve 59 milyon ton yük taşıyacak kapasitede olacak.
  • Bursa-Osmaneli Hızlı Tren Hattı tamamlandığında Bursa-Ankara ve Bursa-İstanbul arası seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek.
  • Osmaneli-Bursa kesimi 2023 yılının ikinci yarısında hizmete açılacak.
  • Projenin tamamının 2028 yılında bitirilmesi hedefleniyor.

Türkiye'nin demir yolu ağını genişletme vizyonu doğrultusunda atılan dev adımlara yenisi ekleniyor. Sanayi ve ticaretin kalbi Bursa, yüksek hızlı tren konforuyla buluşuyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Projesi'ne ilişkin yaptığı yazılı açıklamayla, milyonlarca vatandaşın beklediği ulaşım hamlesinin detaylarını paylaştı.

Bursa’nın yıllardır beklediği yüksek hızlı tren projesinde kritik viraj dönülüyor.

30 MİLYON YOLCU TAŞIYACAK

Projenin 201 kilometre uzunluğunda ve saatte 250 kilometre tasarım hızına uygun inşa edildiğini belirten Bakan Uraloğlu, "Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Hattı'mızı hayata geçiriyoruz. Hattın tamamı yılda yaklaşık 30 milyon yolcu ve 59 milyon ton yük trafiğine hizmet verecek kapasitede olacak." dedi.

BURSA-İSTANBUL 2 SAAT 15 DAKİKA

Hattın 106 kilometrelik Bursa-Osmaneli kesiminde devam eden çalışmalara dikkati çeken Uraloğlu, bu etabın Bursa'yı doğrudan Türkiye'nin yüksek hızlı tren ağına bağlayacağını vurguladı.

Uraloğlu konuya, "Bursa-Osmaneli Hızlı Tren Hattı tamamlandığında Bursa'dan yola çıkan bir tren Osmaneli üzerinden Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren hattına bağlanacak. Böylece Bursa-Ankara ve Bursa-İstanbul arası seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek." sözleriyle işaret etti.

Kazı, dolgu ve tünel işlerinin tamamlandığı projede üstyapı aşamasına geçildi.

OSMANELİ HATTI 2026'DA AÇILACAK... TAMAMI 2028'DE

Osmaneli, Yenişehir, Yenişehir Havalimanı, Gürsu ve Bursa güzergahını takip eden hatta kazı, dolgu, tünel ve sanat yapısı işlerinin tamamlandığını aktaran Bakan Uraloğlu, üstyapı işlerinde sona yaklaşıldığını bildirdi.

Projenin takvimine ilişkin açıklamalarda bulunan Uraloğlu, "Osmaneli-Bursa arasındaki kesimi bu yılın ikinci yarısında, Bursa'dan itibaren Teknosab, Karacabey, Dağkadı ve Kuşcenneti güzergahındaki çalışmalarımızı 2028 yılında tamamlamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ankara ve İstanbul’a ulaşımı 2 saat 15 dakikaya düşürecek tarihi projenin ilk etabının bu yılın ikinci yarısında hizmete girmesi hedefleniyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yılda 59 milyon ton yük ve 30 milyon yolcu taşıma kapasitesine sahip hattın müjdesini verdi.

