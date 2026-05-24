Özgür Özel cephesinden Kılıçdaroğlu ekibine Beker’li barikat | İhanetin fotoğrafı: Kılıçdaroğlu’na oy vermeyen ismin otobüsü

Kurultay davasında mahkemenin verdiği mutlak butlan kararıyla liderlik vasfını yitiren Özgür Özel ve ekibi, Kemal Kılıçdaroğlu destekçilerini CHP Genel Merkezi binasına almadı. Kapıların önüne çekilen otobüslerle kurulan barikatın ardında partililere hakaretler edilirken, Mahmut Tanal gibi isimler üzerinden “hortumlu” müdahale mesajları verildi. Kılıçdaroğlu cephesini engellemek amacıyla çekilen otobüslerin üzerinde, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kılıçdaroğlu’na oy vermediğini itiraf eden Adnan Beker’in fotoğrafının yer alması dikkati çekti. Türkiye’yi CHP iktidarından "Allah’ın koruduğunu" söyleyen ve Kılıçdaroğlu’na oy vermediğini açıklayan İYİ Parti kökenli Adnan Beker’in görsellerinin bulunduğu otobüsle CHP’li milletvekili ve partililere barikat oluşturulması krizi derinleştirdi.

  • CHP Genel Merkezi'nde Özgür Özel ve ekibi, Kemal Kılıçdaroğlu destekçilerine karşı sert bir tutum sergiledi.
  • Kılıçdaroğlu destekçileri genel merkez binasına alınmazken, otobüslerle barikad kuruldu.
  • Parti otobüslerinde, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini söyleyen Adnan Beker'in fotoğrafı yer aldı.
  • Adnan Beker, 12 Aralık 2023'te katıldığı bir programda Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini açıkladı.
  • İYİ Parti'den istifa eden Beker, seçimde Tayyip Erdoğan'a oy verdiğini söyledi.

Mahkemenin verdiği mutlak butlan kararıyla liderlikten düşen Özgür Özel ve ekibi, CHP Genel Merkezi önünde Kemal Kılıçdaroğlu destekçilerine karşı adeta etten duvar ördü.

Kılıçdaroğlu'nu destekleyen milletvekilleri ve partililer genel merkez binasına alınmazken, demir kapıların önüne otobüsler çekildi. Kapıların ardından partililere yönelik küfür ve hakaretler yükseldi. Özgür Özel ekibinin, Mahmut Tanal gibi provokatörler üzerinden göstericilere hortumla müdahale mesajı vermesi tansiyonu yükseltti.

CHP’lilerin açtığı kurultay davası sonucunda mahkemenin mutlak butlan kararı vermesiyle liderliği düşen Özgür Özel ve ekibi, Kılıçdaroğlu destekçilerini genel merkeze sokmamak için kapılara otobüsler çekti. (Haberin fotoğrafları AA ve İHA'dan alınmıştır)

İHANETİN GÖRÜNTÜSÜ OTOBÜSLERDE

Koltuktan kalkmamakta direnen "hortumcu" ekibin genel merkez önüne çektiği otobüslerde manidar detaylar kayıtlara geçti.

Kılıçdaroğlu destekçilerini engellemek için kurulan barikattaki otobüslerin üzerinde, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini itiraf eden Adnan Beker'in fotoğrafı ve imzası yer aldı.

Partililere yönelik hakaretlerin edildiği ve hortumla müdahale tehditlerinin savrulduğu olaylarda, barikat olarak kullanılan otobüslerin üzerindeki Adnan Beker fotoğrafları dikkati çekti.

CHP adayı olarak genel seçimlere katılmayan Beker'in fotoğrafının parti otobüsünde bulunması tepki çekti.

Parti kaynakları, "aracın masraflarının Beker'e yüklenmesi sebebiyle" böyle araç giydirme metodu izlendiğini aktardı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kılıçdaroğlu’na oy vermediğini ve altılı masanın Pursaklar Belediyesi’ni bile yönetemeyeceğini belirten eski İyi Parti Milletvekili Beker’in görsellerinin, masrafları karşıladığı gerekçesiyle CHP otobüslerine giydirildiği öğrenildi.

İttifaka rağmen CHP'nin adayına oy vermeyen ismin görseliyle Kılıçdaroğlu kurmaylarının karşısına çıkılması ilginç karşılandı.

Kılıçdaroğlu cephesinin, kendisine oy vermeyen ismin fotoğraflarıyla engellenmesi parti içindeki krizin çelişkilerini ortaya koydu.

"ALLAH MEMLEKETİ CHP İKTİDARINDAN KORUMUŞ"

2019 yerel seçimlerinin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevini üstlenen, genel seçimlerde İYİ Parti Ankara Milletvekili olarak parlamentoya giren Adnan Beker, 16 Kasım 2023 tarihinde partisinden istifa etmişti.

Beker, İYİ Parti'nin dahil olduğu CHP öncülüğündeki altılı masanın seçimi kazanması durumunda bakanlıkların oluşturulamayacağını ve atamaların yapılamayacağını belirterek, "Allah memleketi korumuş" ifadelerini kullanmıştı.

"KEMAL'E OY VERMEDİM"

Beker, 12 Aralık 2023 tarihinde katıldığı canlı yayın programında, cumhurbaşkanlığı seçiminde altılı masanın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini itiraf etmişti.

Seçimin ilk turunda partisiyle paralel hareket etmediğini aktaran Beker, "Kemal Bey'e oy vermedim. Oy da istemedim. Masaya gelince, vallahi bu masa Pursaklar Belediyesi'ni yönetemezdi" diye konuşmuştu.

Beker, "Tayyip Bey'e mi oy verdiniz" sorusuna, "Başka aday yoktu ki" karşılığını vermişti.

