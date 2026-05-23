ABD basını duyurdu: Trump yönetimi ile İran anlaşmaya yakın!
Axios’a konuşan ABD’li bir yetkili, Trump yönetimi ile İran’ın yaklaşık 3 aydır süren savaşı bitirecek anlaşmada kritik eşiğe geldiğini bildirdi. Taraflar birkaç maddenin “ifade biçimi” dışında uzlaşmaya yakınken, Trump henüz son kararını vermedi. Masadaki taslakta Hürmüz Boğazı’nın kademeli açılması, ABD ablukasının kaldırılması ve dondurulmuş İran fonlarının serbest bırakılması gibi kritik başlıklar yer alıyor.
ABD'li bir yetkili, Trump yönetimi ile İran'ın yaklaşık üç aydır süren savaşı sona erdirecek anlaşmaya yakın olduğunu açıkladı. Yetkiliye göre taraflar arasındaki son pürüzler birkaç maddenin "ifade biçimi" üzerinde yoğunlaşırken, Başkan Donald Trump henüz nihai kararını vermedi.
Axios'a konuşan ABD'li bir yetkili, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Trump yönetimi ile İran'ın savaşı sona erdirmek için bir anlaşmaya yakın olduğunu, kalan anlaşmazlıkların ise birkaç maddenin "ifade biçimi" üzerinde yoğunlaştığını bildirdi.
Bu gelişme, yaklaşık üç aydır devam eden savaşın sona ermek üzere olduğuna dair şimdiye kadarki en güçlü sinyallerden biri olarak değerlendirildi.
TRUMP HENÜZ KARARINI VERMEDİ
Yetkili, Başkan Donald Trump'ın nihai kararını henüz vermediğini belirterek, Trump'ın anlaşmayı reddedip İran'a karşı yeni saldırılar başlatabileceğini vurguladı.
Trump ve danışmanlarının savaşın önceki aşamalarında da birkaç kez anlaşmaya çok yaklaştıklarını düşündüğü ancak bu girişimlerin sonuçsuz kaldığı belirtildi.
BÖLGE LİDERLERİYLE KRİTİK TELEFON TRAFİĞİ
Trump'ın Cumartesi günü Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Mısır, Türkiye ve Pakistan liderleriyle telefon görüşmeleri yaptığı bildirildi.
Görüşmelere ilişkin bilgi sahibi bir kaynak, liderlerden bazılarının Trump'a anlaşmayı kabul etmesi yönünde çağrıda bulunduğunu aktardı.
İsrailli bir yetkili ise Trump'ın Cumartesi günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesinin beklendiğini söyledi.
VANCE VE HEGSETH WASHİNGTON'A ÇAĞRILDI
Başkan Yardımcısı JD Vance'in Ohio'dan, Savunma Bakanı Pete Hegseth'in ise West Point'ten Washington'a geri çağrıldığı bildirildi. İki ismin, anlaşma taslağını değerlendirmek üzere başkente döndüğü belirtildi.
Trump, Cumartesi günü Axios'a yaptığı açıklamada, İran'ın son teklifini görüşmek üzere gün içinde müzakerecileriyle bir araya geleceğini ve muhtemelen Pazar gününe kadar savaşa yeniden başlama konusunda karar vereceğini söyledi.
Trump, "iyi" bir anlaşma yapıp yapamayacağının ya da "onları yerle bir edip edemeyeceğinin" "kesinlikle 50/50" olduğunu ifade etti.
PAKİSTAN ARABULUCULUK YAPTI
Taraflar arasında arabuluculuk yürüten Pakistanlı Mareşal Asim Munir'in, üst düzey yetkililerle yaptığı temasların ardından Cumartesi günü Tahran'dan ayrıldığı bildirildi.
Anlaşma henüz tamamlanmazken Pakistan tarafı, "nihai bir anlayışa doğru cesaret verici ilerleme kaydedildiğini" açıkladı.
Trump'ın Cumartesi günü değerlendirmeyi planladığı yeni taslağın, İran-Pakistan görüşmelerinden çıktığı belirtildi.
İRAN: GÖRÜŞMELER SON AŞAMADA
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, İran ile ABD'nin savaşı sona erdirmek için bir mutabakat zaptı üzerinde görüşmelerin son aşamasında olduğunu bildirdi.
Sözcü, söz konusu mutabakat zaptının Hürmüz Boğazı'nın kademeli olarak yeniden açılması, ABD ablukasının kaldırılması ve dondurulmuş İran fonlarının serbest bırakılmasını da kapsayacağını söyledi.
Ayrıntılı anlaşmaya ulaşılması için 30 ila 60 günlük yeni bir müzakere sürecinin başlayacağı ifade edildi.