ABD basını duyurdu: Trump yönetimi ile İran anlaşmaya yakın!

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, görüşmelerin son aşamada olduğunu ve mutabakat zaptının Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması, ABD ablukasının kaldırılması ve dondurulmuş İran fonlarının serbest bırakılmasını kapsayacağını bildirdi.

Trump, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Mısır, Türkiye ve Pakistan liderleriyle telefon görüşmeleri yaptı ve bazı liderler anlaşmayı kabul etmesi yönünde çağrıda bulundu.

Başkan Donald Trump nihai kararını henüz vermedi ve Başkan Yardımcısı JD Vance ile Savunma Bakanı Pete Hegseth anlaşma taslağını değerlendirmek üzere Washington'a çağrıldı.

ABD'li bir yetkili, Trump yönetimi ile İran'ın yaklaşık üç aydır süren savaşı sona erdirecek anlaşmaya yakın olduğunu açıkladı. Yetkiliye göre taraflar arasındaki son pürüzler birkaç maddenin "ifade biçimi" üzerinde yoğunlaşırken, Başkan Donald Trump henüz nihai kararını vermedi.

Bu gelişme, yaklaşık üç aydır devam eden savaşın sona ermek üzere olduğuna dair şimdiye kadarki en güçlü sinyallerden biri olarak değerlendirildi.