"Mutlak" bölünme! CHP'li vekiller CHP Genel Merkezi'ne alınmadı: Aynı sırada oturanlar birbirine sövdü
CHP'de "mutlak butlan" mutlak bölünme getirdi. Binanın tahliyesi için kol kola Genel Merkez'e gelen Kılıçdaroğlu destekçisi vekiller içeri alınmadı. Özgür Özel'in ekibinde yer alan Bursa Miletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Meclis'te aynı kürsüde oturduğu CHP'li Orhan Sarıbal, Deniz Demir, Hasan Öztürkmen ve Mustafa Adıgüzel'e hakaretler savurup "Ahlaksızlar, vicdansızlar, reziller" diye bağırdı. Kayışoğlu, kilitli kapının üzerinden atlamaya çalışarak şovunu sürdürdü. Özel'in ekibi Kılıçdaroğlu'na yakın isimlere yönelik ağız birliği yaparak "mafya bozuntusu" söylemine sarıldı.
CHP Genel Merkezi'ne tahliye kararının tebliğ edilmesi beklenirken; Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler ile Özgür Özel destekçileri arasında arbede yaşandı.
SADIK VEKİLLERDEN GÖVDE GÖSTERİSİ
Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, CHP İzmir Milletvekili Mahir Polar, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen ve CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Genel Merkez'e kol kola yürüyerek geldi.
CHP'Lİ VEKİLLER GENEL MERKEZ'E ALINMADI
Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik ve Kılıçdaroğlu'nu destekleyen milletvekilleri Genel Merkez'e alınmadı.
CHP'Lİ KAYIŞOĞLU'NDAN CHP'Lİ VEKİLLERE HAKARET
Parti önünde gerginlik sürerken Özgür Özel'e desteğini açıklayan Bursa Miletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Meclis'te aynı kürsüde oturduğu CHP'li Orhan Sarıbal, Deniz Demir, Hasan Öztürkmen ve Mustafa Adıgüzel'e hakaretler savurup "Ahlaksızlar, vicdansızlar, reziller" diye avazı çıktığı kadar bağırdı.
Eşini başka bir CHP'li vekilin danışmanı yaparak hülle yoluyla maaşa bağlayan CHP Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu ahlak dersi vermesi parti için tepkiyle karşılandı.
KAPIDAN ATLAYIP ŞOVA KALKTI
Anlamsız ve histerik hareketler sergileyen Kayışoğlu daha sonra kilitli kapının üzerinden atlamaya çalışarak şova kalkıştı.
ÖZEL'İN EKİBİNDEN KILIÇDAROĞLU DESTEKÇİLERİNE "MAFYA" BENZETMESİ
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut ve CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Kılıçdaroğlu destekçilerini "Mafya bozuntusu" olarak tanımladı.
Dahası CHP'li Tanal, elinde hortumla otobüsün üzerine çıktı. Tanal'ın su sıkacağını düşünen Kılıçdaroğlu destekçileri geri çekildi.
KILIÇDAROĞLU'NDAN "BİNAYI BOŞALTIN" UYARISI!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tahliye arbedesinin ardından ilk açıklamayı yaptı.
Özgür Özel ve parti içindeki "mutlak butlan" karşıtlarını "Binayı boşaltın" diye uyaran Kılıçdaroğlu "Talimata aykırı hareket edenlerle ilgili gerekli tedbirler alınacaktır" uyarısında bulundu.
CHP lideri Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:
Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm örgütlerine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından verilen karar uyarınca işlem yapmaya çalışan yargı görevlileri emniyet personeli ve tüm kamu görevlilerine ve mahkeme kararının gereklerine uymasını rica ederim.
Ayrıca örgüt kültürüne ve disiplinine aykırı hiçbir eylem ve davranışta bulunmamasını da rica ederim.
Talimata aykırı hareket edenlerle ilgili gerekli tedbirler alınacaktır.