"Mutlak" bölünme! CHP'li vekiller CHP Genel Merkezi'ne alınmadı: Aynı sırada oturanlar birbirine sövdü

ÖZEL'İN EKİBİNDEN KILIÇDAROĞLU DESTEKÇİLERİNE "MAFYA" BENZETMESİ CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut ve CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Kılıçdaroğlu destekçilerini "Mafya bozuntusu" olarak tanımladı. Dahası CHP'li Tanal, elinde hortumla otobüsün üzerine çıktı. Tanal'ın su sıkacağını düşünen Kılıçdaroğlu destekçileri geri çekildi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN "BİNAYI BOŞALTIN" UYARISI!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tahliye arbedesinin ardından ilk açıklamayı yaptı.

Özgür Özel ve parti içindeki "mutlak butlan" karşıtlarını "Binayı boşaltın" diye uyaran Kılıçdaroğlu "Talimata aykırı hareket edenlerle ilgili gerekli tedbirler alınacaktır" uyarısında bulundu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm örgütlerine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından verilen karar uyarınca işlem yapmaya çalışan yargı görevlileri emniyet personeli ve tüm kamu görevlilerine ve mahkeme kararının gereklerine uymasını rica ederim.

Ayrıca örgüt kültürüne ve disiplinine aykırı hiçbir eylem ve davranışta bulunmamasını da rica ederim.

Talimata aykırı hareket edenlerle ilgili gerekli tedbirler alınacaktır.

