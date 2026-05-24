Yaktılar yıktılar yırttılar... CHP binasının "hücre" katında neler oldu | Özel’in kendini kilitlediği 12. katta yaşananlar

Özgür Özel, kendisine elden teslim edilen tebligatı yırttıktan sonra 12. katı boşaltmak zorunda kaldı.

Avukatlar, Özel'in makam odasına tebligatı kapıya astı ve UYAP üzerinden iletti.

Görevden alınan ekip, polislerin üzerine merdiven fırlatarak ve hortumlu suyla güvenlik güçlerini tehdit ederek şiddet eylemi gerçekleştirdi.

Cumhuriyet Halk Partisinde şaibeli kurultay davasından çıkan mutlak butlan kararıyla görevden düşen Özgür Özel yönetimi, parti genel merkezini adeta savaş alanına çevirerek benzeri görülmemiş kaosa imza attı. Hukuki kararı tanımayarak parti binasından çıkmamakta direnen Özel ve ekibi, kolluk kuvvetlerine saldırdı.

POLİSİN ÜZERİNE MERDİVEN FIRLATTILAR

Görevden alınan yönetimin genel merkezdeki direnişi sırasında akılalmaz yöntemlere başvurulduğu ortaya çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu ve kurmaylarının binaya girişini engellemek amacıyla merdivenlere sabun döken ekibin, güvenlik güçlerini hortumlu suyla tehdit ettiği belirlendi. Parti binasını işgal eden grubun, polislerin üzerine yüksekten merdiven fırlatarak kolluk kuvvetlerinin canına kastettiği öğrenildi.

KİLİTLİ KATTA NELER YAŞANDI

Edinilen bilgilere göre, yaşanan arbede ve hukuk tanımaz tavırların gölgesinde, şaibeli kurultayı iptal ettiren avukat Yusuf Onur Üregen ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik genel merkeze geldi.

Hukuki süreci tamamlamak üzere harekete geçen avukatlar, önce 11. kata çıktı, ardından yürüyerek Özgür Özel'in geçici olarak ikamet ettiği 12. kattaki genel başkanlık odasına ulaştı.

TEBLİGAT KAPIYA ASILDI

CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, makam odasının kapısı açık olmasına rağmen avukatlarla görüşmeyeceğini iletti.

Özel'in uzlaşmaz tavrı üzerine avukatlar, usul gereği mahkeme tebligatını genel başkanlık makam odasının kapısına astı.

Resmi tebligat eş zamanlı olarak UYAP üzerinden Özel'in avukatlarına da iletildi.

TEBLİGATI YIRTTI

Bir görevlinin Özel'e elden teslim ettiği tebligatı Özgür Özel'in yırttıktan sonra Ali Mahir Başarır'a verdiğine ilişkin görüntüler kamuoyuna servis edildi.

BİNAYI TERK ETTİ

Hukuki bildirimin tamamlanması ve tebligatın kapıya asılmasıyla köşeye sıkışan Özgür Özel, 12. katı boşaltmak zorunda kaldı.

Özel'in genel merkezden ayrılarak TBMM'ye doğru yürümeye başladığı bildirildi.

GÖZLER KILIÇDAROĞLU'NDA

Savaş alanına dönen parti binasında yaşanan sıcak gelişmelerin ardından gözler Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi.

Kılıçdaroğlu'nun saat 17.30 sularında genel merkeze gelerek kamuoyuna sesleneceği iddia edildi. Fakat Kılıçdaroğlu'nun Basın Danışmanı Atakan Sönmez, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Merkez'e gideceğine dair iddialar doğru değildir." açıklamasını yaptı.