Aziz Yıldırım golcüsünü buldu! Fenerbahçe transferde ters köşe yapacak
Fenerbahçe'de gerçekleşecek seçimde adaylardan biri olan Aziz Yıldırım, golcü konusundaki atağını yaptı. Yıldırım, Alexander Sörloth ve Vedat Muriqi'nin aksine Randal Kolo Muani'yi listesine ekledi. Fransız golcü için seçim sonrası temas gerçekleştirilecek.
Hızlı Özet Göster
- Fenerbahçe'nin başkan adayı Aziz Yıldırım, hücum hattını güçlendirmek için Randal Kolo Muani'yi hedef olarak belirledi.
- Fransız golcü Kolo Muani'nin, sezon sonunda Paris Saint-Germain F.C.'ye döneceği ifade edildi.
- Kolo Muani, geçtiğimiz sezon Tottenham Hotspur F.C. formasıyla 40 maçta 5 gol ve 4 asist yaptı.
- Fransız yıldızın Süper Lig'de fark yaratabileceği düşünülüyor ve yıllık maliyetinin 9 milyon euroyu bulabileceği belirtiliyor.
- Randal Kolo Muani, 2022 FIFA Dünya Kupası finalinde Fransa formasıyla sahaya çıkmıştı.
Fenerbahçe'de seçim süreci devam ederken transfer gündemi de hareketlendi. Başkan adayı Aziz Yıldırım'ın, yeni sezonda hücum hattını yıldız bir isimle güçlendirmek istediği öne sürüldü.
HEDEF RANDAL KOLO MUANI
Daha önce Alexander Sorloth, Romelu Lukaku ve Vangelis Pavlidis gibi isimlerle gündeme gelen sarı-lacivertliler için bu kez flaş bir iddia ortaya atıldı.
Transfer kulislerinde konuşulan son ismin, Fransız golcü Randal Kolo Muani olduğu belirtildi.
PSG'YE DÖNECEK
Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Tottenham Hotspur F.C.'da geçiren yıldız futbolcunun sezon sonunda Paris Saint-Germain F.C.'ye döneceği ifade edildi.
Aziz Yıldırım cephesinin, Fransız santrforu yeni sezonun öncelikli hedeflerinden biri olarak değerlendirdiği öne sürüldü.
HÜCUMDA FARK YARATACAK PROFİL
Kolo Muani'nin fizik gücü, sürati ve hareketli oyun yapısıyla teknik heyetin dikkatini çektiği belirtildi.
Sarı-lacivertli kurmayların, Fransız yıldızın Süper Lig seviyesinde ciddi fark yaratabileceğini düşündüğü kaydedildi.
40 MAÇTA 9 GOLE KATKI
27 yaşındaki santrfor, geçtiğimiz sezon Tottenham formasıyla 40 resmi maçta görev yaptı.
Fransız futbolcu bu karşılaşmalarda 5 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
Yaklaşık 22 milyon euro piyasa değerine sahip yıldız oyuncunun yıllık maliyetinin bonuslarla birlikte 9 milyon euroyu bulduğu ifade edildi.
DÜNYA KUPASI FİNALİNDE FORMA GİYMİŞTİ
Randal Kolo Muani, 2022 FIFA Dünya Kupası finalinde France national football team formasıyla sahaya çıkmıştı.
Fransa'nın Arjantin'e kaybettiği finalde yıldız futbolcu, uzatma dakikalarında kaleci Martinez ile karşı karşıya kaldığı pozisyonla uzun süre gündem olmuştu.