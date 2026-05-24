Mesut Özil’den bayram öncesi anlamlı hareket: Üçüncü çocuk için 50 kurban bağışladı
Üçüncü kez baba olmanın mutluluğunu yaşayan Mesut Özil, Kurban Bayramı öncesi yaptığı bağışla takdir topladı. Minik kızı Elisa’nın doğumunun ardından harekete geçen Özil’in, ihtiyaç sahipleri için 50 kurban bağışında bulunduğu öğrenildi. Myanmar, Yemen, Somali ve Çad’daki ailelere ulaştırılacak yardım sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.
- Mesut Özil ve Amine Gülşe, nisan ayında üçüncü çocukları Elisa'yı dünyaya getirdi.
- Çift, daha önce 2020'de Eda ve 2022'de Ela isimli kızlarını kucaklarına almıştı.
- Mesut Özil, Kurban Bayramı öncesinde Myanmar, Yemen, Somali ve Çad'daki ihtiyaç sahiplerine 50 kurban bağışında bulundu.
- Amine Gülşe, ocak ayında hamileliğini sosyal medyadan duyurmuştu.
- Çiftin üçüncü çocuğuna verdikleri 'Elisa' ismi sosyal medyada beğeni topladı.
2019 yılında dünyaevine giren eski futbolcu Mesut Özil ile 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe, nisan ayında üçüncü kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı.
ÜÇÜNCÜ KEZ BABA OLMA SEVİNCİ
Eda ve Ela adında iki kızları olan çiftin mutluluğu Elisa'nın dünyaya gelmesiyle perçinlendi. Üçüncü kez baba olmanın sevincini yaşayan Özil, Kurban Bayramı öncesinde minik kızı için anlamlı bir bağış yaptı.
50 KURBAN BAĞIŞINDA BULUNDU
Günaydın'dan Ömer Karahan'ın ahberine göre Myanmar, Yemen, Somali, Çad gibi ülkelerdeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere 50 kurban bağışında bulundu. Sosyal sorumluluk projelerine verdiği destek ve yaptığı bağışlarla her zaman örnek olan Özil, yine yardıma muhtaç insanlara umut oldu.
NE OLMUŞTU?
Üçüncü çocukları dünyaya gelen ünlü çift, daha önce 2020'de kızları Eda'yı, 2022'de ise Ela'yı kucaklarına almıştı. Ocak ayında ailesiyle çıktığı kış tatilinden yaptığı paylaşımlarla hamile olduğunu duyuran Amine Gülşe, nisan ayında üçüncü bebeğini dünyaya getirdi. Müjdeli haberi sosyal medya hesaplarından paylaşan ünlü çiftin mutluluğu kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.
"ELİSA" BEBEK
Kız çocuklarına verdiği isimlerle dikkat çeken çift, üçüncü bebeklerinde de geleneği bozmadı. Eda ve Ela isimlerinin ardından çift, yeni doğan kızlarına "Elisa" adını verdi. Paylaşılan aile kareleri sosyal medyada kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.