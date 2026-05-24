Mesut Özil’den bayram öncesi anlamlı hareket: Üçüncü çocuk için 50 kurban bağışladı

Eda ve Ela adında iki kızları olan çiftin mutluluğu Elisa'nın dünyaya gelmesiyle perçinlendi. Üçüncü kez baba olmanın sevincini yaşayan Özil, Kurban Bayramı öncesinde minik kızı için anlamlı bir bağış yaptı.

Mesut Özil, Amine Gülşe ve kızları Ela ile Eda

50 KURBAN BAĞIŞINDA BULUNDU

Günaydın'dan Ömer Karahan'ın ahberine göre Myanmar, Yemen, Somali, Çad gibi ülkelerdeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere 50 kurban bağışında bulundu. Sosyal sorumluluk projelerine verdiği destek ve yaptığı bağışlarla her zaman örnek olan Özil, yine yardıma muhtaç insanlara umut oldu.