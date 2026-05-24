Beyaz Saray'da silah sesleri: Şüpheli hayatını kaybetti
Beyaz Saray yakınlarında akşam saatlerinde peş peşe duyulan silah sesleri Washington’da güvenlik alarmına neden oldu. Gizli Servis ve FBI ekipleri bölgeye sevk edilirken, olay sırasında ABD Başkanı Donald Trump’ın da Beyaz Saray’da bulunduğu öğrenildi. Güvenlik kaynakları, saldırganın etkisiz hale getirilerek ağır yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.
Hızlı Özet Göster
- Cumartesi günü Beyaz Saray yakınlarında 20-30 el silah sesine benzer sesler duyuldu ve Beyaz Saray kilitlendi.
- ABD Gizli Servisi, 17. Cadde ile Pennsylvania Bulvarı Kuzeybatı kavşağında silah atıldığına dair ihbarları araştırdığını açıkladı.
- Kuzey Bahçesi'ndeki basın mensupları aceleyle Beyaz Saray basın brifing salonuna alındı.
- Gizli Servis ajanları Beyaz Saray içindeki muhabirlere 'yere yatın' diye bağırdı ve 'silah atıldı' uyarısı yaptı.
- Olay sonrası tüfek taşıyan Gizli Servis ajanları Kuzey Bahçesi bölgesinde hareket etti ve basın brifing salonuna giriş çıkışlar engellendi.
Beyaz Saray yakınlarında çok sayıda silah sesi duyulurken, Gizli Servis ile Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanlarının olaya müdahale ettiği bildirildi.
Orta Doğu'da tırmanan gerilimin kaderini belirleyecek kritik zirve için ABD Başkanı ve kurmayları Beyaz Saray'da toplantı halindeyken, yerleşke çevresinden peş peşe silah sesleri yükseldiği bildirildi. ABD'nin başkenti Washington'da akşam saatlerinde Beyaz Saray çevresinde duyulan silah sesleri güvenlik görevlilerini alarma geçirdi.
DONALD TRUMP DA BEYAZ SARAY'DA
Güvenlik birimleri, söz konusu silah seslerinin Beyaz Saray'a yakın bir bölgede bulunan 17. Cadde ve Pennsylvania Avenue köşesinden geldiğini bildirdi. Bahçedeki basın mensuplarını brifing salonuna toplayan Gizli Servis, Beyaz Saray çevresinde güvenlik önlemlerini artırdı. Silah seslerinin duyulduğu sırada Donald Trump'ın Beyaz Saray'da olduğu öğrenildi.
FBI Direktörü Kash Patel ise yaptığı açıklamada, olay bölgesinde bulunduğunu belirterek Gizli Servis ekipleriyle koordineli şekilde çalışma yürüttüklerini kaydetti.
ŞÜPHELİ HAYATINI KAYBETTİ
Diğer yandan Amerikan medyasına açıklama yapan güvenlik yetkilileri, silahlı bir kişinin Beyaz Saray'ın batı yakasına doğru birkaç el ateş ettiğini ve bunun üzerine Gizli Servis görevlilerinin şüpheliyi hedef alarak yaraladığını belirtti. Aynı haberlerde güvenlik yetkililerinin, şüphelinin ağır yaralı şekilde ele geçirildiği ve bölgede bulunan bir başka kişinin ise hafif yaralandığı yönündeki açıklamaları yer aldı.
Beyaz Saray'ın içindeki muhabirlere, Gizli Servis ajanlarının "yere yatın" diye bağırması ve "silah atıldı" uyarısı yapması üzerine oldukları yerde sığınmaları söylendi. Bir muhabir, seslerin Beyaz Saray yerleşkesinin Eisenhower Yürütme Ofisi Binası tarafındaydan geldiğini belirtti.
Olayın ardından Kuzey Bahçesi bölgesinde tüfek taşıyan Gizli Servis ajanlarının hareket halinde olduğu ve Beyaz Saray basın brifing salonuna giriş çıkışları engellediği görüldü.
Yetkililerden henüz resmi bir açıklama gelmedi.