Bölgesel kriz masada: Başkan Erdoğan’dan diplomasi trafiği | Trump ve bölge liderleriyle kritik görüşme

Telekonferansta Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Âl-i Halife, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Âl Sani, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman , Ürdün Kralı II. Abdullah ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir de yer aldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Orta Doğu 'daki gelişmeler ve İran gündemiyle kritik bir telekonferans diplomasisine imza attı. Görüşmeye ABD Başkanı Donald Trump başta olmak üzere Körfez ve bölge ülkelerinin liderleri ile ABD yönetiminden üst düzey isimler katıldı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KRİTİK TELEKONFERANS DİPLOMASİSİ

İran ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı görüşmede Başkan Erdoğan, Türkiye'nin sorunların çözümünde her zaman diplomasi ve diyaloğu savunduğunu belirtti. Erdoğan, İran ile yürütülen diplomatik temasların belirli bir aşamaya gelmesinden memnuniyet duyduklarını ifade ederek, olası bir mutabakatın Hürmüz Boğazı'ndaki serbest geçişleri güvence altına alarak bölgesel istikrara katkı sağlayacağını söyledi.

Müzakere sürecine destek veren ülkelere teşekkür eden Erdoğan, Türkiye'nin İran'la sağlanabilecek anlaşmanın uygulanma sürecinde her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğunu vurguladı.



ADİL BARIŞIN KAYBEDENİ OLMAZ

Başkan Erdoğan ayrıca, bölgede kalıcı barışın sağlanması için çaba göstermeyi sürdüreceklerini belirterek, nükleer mesele başta olmak üzere sorunlu görünen başlıklarda zaman içinde uygun çözümler geliştirilebileceğine inandığını kaydetti.

Türkiye'nin bölgede hiçbir ülkenin diğerine tehdit oluşturmadığı yeni bir dönemi hedeflediğini ifade eden Erdoğan, "Adil bir barışın kaybedeni olmaz" mesajını verdi.

Dilek Demir Takvim.com.tr