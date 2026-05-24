CHP'de "talan" imparatorluğu! 2.5 yıllık Özgür Özel döneminin 4 kelimede özeti: Tehdit, rüşvet, yolsuzluk ve şantaj





PEŞ PEŞE İSTİFALAR



Muhalif kanada yönelik baskı politikası, belediye başkanlarına da yansıdı. CHP tarihinde ilk kez bir dönem içerisinde 21 belediye başkanı istifa etti. Bunlardan 17'si AK Parti'ye katılma kararı aldı, 4'ü ise bağımsız kaldı.



Bu süreçte Özgür Özel'in belediye başkanlarına keyfi bir şekilde attığı küfür ve hakaret dolu mesajlar da büyük tepki topladı. Özel döneminde yurt genelindeki birçok CHP'li belediyede de yolsuzluk, rüşvet ve ahlak dışı ilişki skandalları peş peşe patlak verdi. Özkan Yalım ve Böcek ailesinin itirafları doğrultusunda yolsuzluk iddiaları Özgür Özel'e kadar uzandı. Adı yolsuzluk ve rüşvetten iddianamelere karışan Burhanettin Bulut ve Özgür Karabat, genel başkan yardımcısı olarak son ana kadar görevlerine devam etti. Ekrem İmamoğlu'nun kasası olduğu iddia edilen Turan Taşkın Özer'in ise "Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı" yapılması büyük tepki topladı. İBB davasının başrol isimlerinden Buğra Gökçe'nin parti içi Ulaştırma ve Altyapı Politika Kuruluna, Fatih Keleş'in ise Gençlik ve Spor Politika Kuruluna dahil edilmesi bir başka skandal olarak kayıtlara geçti.