CHP'de "talan" imparatorluğu! 2.5 yıllık Özgür Özel döneminin 4 kelimede özeti: Tehdit, rüşvet, yolsuzluk ve şantaj
Mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı koltuğundan düşen Özgür Özel'in 2,5 yıllık görev süresi; parti içi sert tasfiyeler, rüşvet iddiaları ve rekor istifalarla çalkalandı "Yolsuzlardan arınalım" talebinde bulunan 2 bine yakın üyeyi partiden ihraç eden ve ilk 10 ayda 400'e yakın kişiyi disipline sevk eden Özel, parti tarihinde bir ilk yaşandı. 21 belediye başkanı istifa etti ve bunlardan 17'si AK Parti'ye katıldı. Genel başkanlığı düşen Özgür Özel, kapalı grup toplantısında 110 milletvekilinin desteğiyle grup başkanı seçildiğini belirterek TBMM'deki grup kürsüsünü Kılıçdaroğlu'na bırakmayacağını söyledi.
Mutlak butlan kararıyla genel başkanlıktan düşen Özgür Özel, 2.5 yılda birçok skandala imza attı. "Arınalım" diyen 2 bin üyeyi ihraç etti. Partinin A Takımı'nı yolsuzluk zanlılarına devretti. Belediye başkanlarına küfürlü mesajlar attı. Şaibeli isimleri destekledi.
Özgür Özel, göreve geldikten sonraki ilk 10 ayda 400'e yakın kişiyi disipline sevk etti.
Adı yolsuzlukla anılan Burhanettin Bulut ve Özgür Karabat'ı son ana kadar görevden almadı.
İBB davası kapsamında tutuklanan Baki Aydöner, Özel'in desteğiyle PM'ye girdi.
Ekrem İmamoğlu'nun kasası Turan Taşkın Özer, "Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı" yapıldı.
CHP tarihinde ilk kez bir dönemde 21 belediye başkanı istifa etti. 17'si AK Parti'ye katıldı.
İBB davasının başrolü Buğra Gökçe Ulaştırma Kurulu'na, Fatih Keleş Gençlik Kurulu'na alındı.
1 MİLYAR 200 MİLYONLA GELEN BAŞKANLIK
İBB iddianamesinde şok detaylar dikkat çekti. Delege oylarını etkilemek için döviz büroları üzerinden 1 milyar 200 milyon TL nakit para dağıtıldı. KİPTAŞ'tan 75 daire verildi.
4 DAKİKADA AHLAK DERSİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konutunun önünde bekleyen basın mensuplarına açıklamada bulundu.
Sadece 4 dakika süren konuşmasında Özel ve ekibine ahlak dersi verdi: "CHP ahlaki değerlerini korumak zorundadır. Bugüne kadar ahlaka eleştiri gelmemişti, şimdi geliyor. Söz veriyorum. CHP'yi kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız. Ahlaki değerleri olacak."Kemal Kılıçdaroğlu açıklamalarda bulundu
Mahkeme kararıyla şaibeli olduğu tescillenen 2023 yılındaki olaylı kurultay ile genel başkanlık koltuğuna oturan Özgür Özel'in 2,5 yıllık dönemine parti içi tehditler, baskılar ve sonu gelmeyen yolsuzluk skandalları damga vurdu. Olaylı kurultayla Kemal Kılıçdaroğlu'nu koltuğundan indiren Özel, ilk aylardan itibaren kendisine ve kurmaylarına yönelik muhalif tutum içerisinde olan partililere karşı tarihin en büyük tasfiye operasyonunu başlattı. 2,5 yıllık süre zarfında "Yolsuzlardan arınalım" dediği için açıklama bile yapılmadan ihraç edilen üye sayısı 2 bine yaklaştı. Muhalif tutumu sebebiyle partiden atılan isimler arasında Gürsel Tekin, Berhan Şimşek, Barış Yarkadaş ve Mustafa Yavuz gibi tanınan isimler de yer aldı.
PEŞ PEŞE İSTİFALAR
Muhalif kanada yönelik baskı politikası, belediye başkanlarına da yansıdı. CHP tarihinde ilk kez bir dönem içerisinde 21 belediye başkanı istifa etti. Bunlardan 17'si AK Parti'ye katılma kararı aldı, 4'ü ise bağımsız kaldı.
Bu süreçte Özgür Özel'in belediye başkanlarına keyfi bir şekilde attığı küfür ve hakaret dolu mesajlar da büyük tepki topladı. Özel döneminde yurt genelindeki birçok CHP'li belediyede de yolsuzluk, rüşvet ve ahlak dışı ilişki skandalları peş peşe patlak verdi. Özkan Yalım ve Böcek ailesinin itirafları doğrultusunda yolsuzluk iddiaları Özgür Özel'e kadar uzandı. Adı yolsuzluk ve rüşvetten iddianamelere karışan Burhanettin Bulut ve Özgür Karabat, genel başkan yardımcısı olarak son ana kadar görevlerine devam etti. Ekrem İmamoğlu'nun kasası olduğu iddia edilen Turan Taşkın Özer'in ise "Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı" yapılması büyük tepki topladı. İBB davasının başrol isimlerinden Buğra Gökçe'nin parti içi Ulaştırma ve Altyapı Politika Kuruluna, Fatih Keleş'in ise Gençlik ve Spor Politika Kuruluna dahil edilmesi bir başka skandal olarak kayıtlara geçti.
KOLTUK GİTTİ KÜRSÜYÜ İŞGAL ETTİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "CHP'yi ahlaki kodlarına geri kavuşturacağız" açıklamasının ardından Özgür Özel CHP Genel Merkezi'nde kameralar karşısına geçti.
Kapalı gurup toplantısında, 110 milletvekilinin desteği ile Grup Başkanı seçildiğini anlattı. TBMM'deki grup kürsüsünü, Kılıçdaroğlu'na teklif etmeyeceğini söyledi. "Kemal Bey'in grup toplantısına katılacağını düşünmüyorum. Grup Başkanı olarak kurultay yapılanan kadar grup toplantılarını ben yapacağım. Uzlaştılar diye haberleri okudum. Böyle bir uzlaşma yok. Kararı kabul etmediğimiz için uzlaşma yok.
Herkesin istediği beklediği mesele bir şey; Kurultayın 40 günlük içerisinde toplanması, partinin bu durumdan çıkıp yürümesi. Zaman geçirmeden kurultayın hemen yapılması gerekiyor. Kemal Bey ile görüştüğümde arkadaşların görüşlerini alacağız ona göre plan yaparız diye konuştuk" dedi.
HABER: Murathan Yıldırım