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Cimbom’dan David bombası

Bir yandan Osimhen için yoğun şekilde çalışan Galatasaray’ın bir yandan da olası ayrılık için planlar yaptığı ortaya çıktı. Yönetim, Icardi’nin de sakatlığını dikkate alarak, Lille ile sözleşmesi bitecek olan Kanadalı Jonathan David’e kanca attı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :27 Kasım 2024
Cimbom’dan David bombası

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Özellikle son 3 sezonda yaptığı flaş transferlerle tüm Avrupa'da adından söz ettiren Galatasaray son olarak Victor Osimhen hamlesiyle çok büyük ses getirmişti.

YOĞUN ÇALIŞMA
Sarı-Kırmızılılar'ın yine büyük heyecan yaratacak bir isim için düğmeye bastığı ortaya çıktı. Alınan bilgilere göre yönetim bir yandan Osimhen'in bonservisini alabilmek için yoğun şekilde çalışırken, bir yandan da hiç düşük olmayan ayrılık ihtimaline karşın hazırlıklarını yapıyor. Mauro Icardi'nin ağır sakatlığına da dikkate alan transfer komitesinin üst düzey bir 9 numara için düğmeye bastığı öğrenildi.

PERFORMANSI HARİKA
Galatasaray'ın hedefindeki ismin ise Lille formasıyla harika bir sezon geçiren Jonathan David olduğu belirlendi. Sarı-Kırmızılılar'ın sezon sonunda Fransız ekibiyle sözleşmesi sona erecek olan Kanadalı golcü için girişimlere başladığı ifade edildi.

DEĞERİ 45 MİLYON EURO
Yönetim ocak ayında David'in menajeriyle görüşerek hem kariyer planları hem de olası talipleriyle ilgili fikir alış verişinde bulunacak. 24 yaşındaki futbolcunun ismi çok sayıda Avrupa deviyle beraber anılıyor. Bu sezon özellikle Şampiyonlar Ligi'nde attığı gollerle dikkatleri çeken Jonathan David'in piyasa değeri tam 45 milyon Euro.

20 MAÇTA 15 GOLE KATKI
Jonathan David, Lille formasıyla belki de en iyi sezonunu geçiriyor. 20 resmi maçta 13 gol ve 2 asistle 15 gole katkı veren Kanadalı yıldız özellikle Real Madrid, Atletico Madrid ve Juventus'a attığı gollerle ses getirdi.

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