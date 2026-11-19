Çocukları huzurevine bıraktı deniyordu! Tarık Papuççuoğlu’nun yeni yaşamı: “Katım yatım oldu şu an mülküm yok”
Oyuncu Tarık Papuççuoğlu, katıldığı televizyon programında Bodrum'daki yeni yaşamına ve özel hayatına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Çocuklarının kendisini huzurevine bıraktığı iddialarını yalanlayan oyuncu, tüm mal varlığını çocuklarına devrettiğini ve sigortalı çalıştığı şirketin misafirhanesinde kaldığını söyledi. Papuççuoğlu ayrıca 29 yıllık eşinden ayrılma nedenini ve 8 yıl sonra yeniden barışma süreçlerini anlattı.
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