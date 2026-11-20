Çin'deki üçlü zirveden BM'de revizyon çıktı! Başkan Erdoğan'ın sözüne geldiler: Dünya 5'ten büyüktür
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllardırı BM'de reform yapılması için söylediği "Dünya 5'ten büyüktür" vizyonu, Çin, ABD ve Rusya liderlerini bir araya getiren zirvede karşılık buldu. Trump, Putin ve Şi'nin bir buçuk saat süren üçlü zirvesi sonrası dört maddelik Barış Deklarasyonu yayımlandı. Deklarasyonun ilk maddesi, BM'de reform yapılması çağrısı oldu
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 19 Kasım günü Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletine bağlı Shenzhen kentinde düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamında, Kylin Villa'da üçlü bir görüşme için bir araya geldi. Şi görüşme başlamadan önce toplantının tarihte bir ilk olduğunu ve "çığır açan bir önemi" bulunduğunu belirtti.
Şi, üç ülkenin küresel sorunları ele almak için birlikte çalışması ve dünyanın geri kalanına örnek teşkil etmesi gerektiğini vurguladı. Çin lideri, "Büyük güçler arasındaki olumlu iletişim bir tercih değil, zorunluluk" diye ekledi. Pekin'in "Rusya ile stratejik ortaklığını ileriye taşıdığını" söyleyen Şi, ABD ile de "yapıcı ve stratejik açıdan istikrarlı bir ilişki kurmaya aktif biçimde çaba gösterdiğini" vurguladı. Trump da Putin ve Şi ile "üzerinde konuşacakları çok şey" olduğunu belirterek, zaten "pek çok konuyu görüştüklerini" ifade etti.
KÜRESEL BARIŞ SORUMLULUĞU
Trump, dünyanın en büyük üç ülkesinin devlet başkanları olarak, verimli bir diyaloğu sürdürme konusunda "özel bir sorumlulukları" olduğunu söyledi. "İletişim fırsatlarını reddederek hiçbir barış inşa edilemez" dedi. Putin de benzer bir yaklaşım sergiledi ve üç ülkenin küresel barışı koruma sorumluluğu bulunduğunu vurguladı. Putin, Rusya, Çin ve ABD'nin "yapıcı işbirliğiyle küresel istikrarı güçlendirebileceklerini" belirtti. Rus lider ayrıca bu üç ülkeye uluslararası hukuk sistemini güçlendirme görevinin düştüğünü söyledi.
DÖRT MADDELİK DEKLARASYON
Şi Cinping, Donald Trump ve Vladimir Putin'in 1.5 saat süren baş başa görüşmesinin ardından dört maddelik Barış Deklarasyonu'nu yayımlandı. İşte o maddeler:
BM'DE REFORM
1. Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri olan Rusya, Çin ve ABD, BM'nin reforme edilmesine bağlılıklarını dile getirdi. Üç ülke, bu reform sayesinde BM'nin küresel sorunlara daha etkili yanıt verebilmesini ve uluslararası barış ile güvenliğin sağlanmasına yönelik temel misyonunu daha iyi yerine getirmesini amaçlıyor.
ENERJİ ARZI
2. Üç ülke, tüm ülkelerin yararına olacak şekilde petrol ürünlerinin üretimini ve tedarikini artırmayı planlıyor. Liderler, enerji arzının istikrarlı olmasının önemini de teyit etti.
LİDERLERİN DOKUNULMAZLIĞI
3. Üç ülkenin liderleri, devletlerin rızası ilkesinin ve devlet yetkililerinin dokunulmazlıklarına saygı gösterilmesinin temel önem taşıdığını vurguladı. Liderler ayrıca Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin ve benzer kuruluşların yetkilerini kötüye kullanmaması gerektiği konusunda mutabık kaldı.
NÜKLEER SİLAHLAR
4. Üç ülkenin liderleri, nükleer bir savaşın kazananı olamayacağını ve böyle bir savaşın hiçbir koşulda başlatılmaması gerektiğini teyit etti. Üç ülke, nükleer risklerin azaltılması ve nükleer silahların yayılmasının önlenmesi konularında diyalog yürütecek.
'DÜNYA BEŞTEN BÜYÜKTÜR' ŞİARI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda, beş daimi üyenin veto yetkisine dayalı küresel karar alma yapısına olan eleştirisini 'Dünya beşten büyüktür' sözüyle dile getirdi. Erdoğan'ın bu tarihi çıkışı, BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri olan ABD, Rusya, Çin, Birleşik Krallık ve Fransa dışındaki ülkeler tarafından büyük rağbet gördü.
PUTİN KÜRESEL SAHNEYE DÖNDÜ
Ukrayna'nın topyekûn işgaliyle dışlanmış bir figür haline gelmesinin üzerinden neredeyse beş yıl geçtikten sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'de yapılan üçlü zirve ile küresel sahneye geri döndü. Putin, Trump ve Şi arasındaki zirve, Kremlin için şimdiden bir zafer gibi görünüyor. Putin'in iki büyük gücün liderleriyle aynı ortama gelmesinin önemine dikkat çekiliyor.
ÇİNLİ LİDER, İRAN VE UKRAYNA'YA DEĞİNMEDİ
ABD Başkanı Donald Trump, her iki liderin de Hürmüz Boğazı'ndan petrol akışının devam etmesi gerektiği konusunda hemfikir olduklarını belirtti. Şi ise yaptığı açıklamalarda Ukrayna veya İran'a değinmedi. Şi, açıklamalarında daha genel olarak "dünya barışını koruma ve stratejik istikrarı teşvik etme" ihtiyacından bahsetti.
TRUMP'TAN YAPAY ZEKA RESTİ
ABD Başkanı Donald Trump, APEC Zirvesi Genel Oturum'da yaptığı konuşmada yapay zeka restinde bulundu. Trump, "Süper zekayı biz yeni icat ettik ve bu teknoloji dünyanın dört bir yanındaki insanlar için olağanüstü bir refah ve büyüme ortaya çıkarıyor. Süper zekayı kontrol altına alacak veya önünü kesecek her türlü küreselci düzenlemeye ya da girişime karşı çıkıyoruz ve bunun olmasına izin vermeyeceğiz" dedi.