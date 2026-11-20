Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 19 Kasım günü Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletine bağlı Shenzhen kentinde düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamında, Kylin Villa'da üçlü bir görüşme için bir araya geldi. Şi görüşme başlamadan önce toplantının tarihte bir ilk olduğunu ve "çığır açan bir önemi" bulunduğunu belirtti.



Şi, üç ülkenin küresel sorunları ele almak için birlikte çalışması ve dünyanın geri kalanına örnek teşkil etmesi gerektiğini vurguladı. Çin lideri, "Büyük güçler arasındaki olumlu iletişim bir tercih değil, zorunluluk" diye ekledi. Pekin'in "Rusya ile stratejik ortaklığını ileriye taşıdığını" söyleyen Şi, ABD ile de "yapıcı ve stratejik açıdan istikrarlı bir ilişki kurmaya aktif biçimde çaba gösterdiğini" vurguladı. Trump da Putin ve Şi ile "üzerinde konuşacakları çok şey" olduğunu belirterek, zaten "pek çok konuyu görüştüklerini" ifade etti.

Çin'deki 3'lü zirve (Foto: AFP) KÜRESEL BARIŞ SORUMLULUĞU



Trump, dünyanın en büyük üç ülkesinin devlet başkanları olarak, verimli bir diyaloğu sürdürme konusunda "özel bir sorumlulukları" olduğunu söyledi. "İletişim fırsatlarını reddederek hiçbir barış inşa edilemez" dedi. Putin de benzer bir yaklaşım sergiledi ve üç ülkenin küresel barışı koruma sorumluluğu bulunduğunu vurguladı. Putin, Rusya, Çin ve ABD'nin "yapıcı işbirliğiyle küresel istikrarı güçlendirebileceklerini" belirtti. Rus lider ayrıca bu üç ülkeye uluslararası hukuk sistemini güçlendirme görevinin düştüğünü söyledi.