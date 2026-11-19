Ertuğrul Doğan gündeme dair açıklamalarda bulundu. (Fotoğraf: AA)

YAYIN İHALESİ

30 Kasım'da gerçekleşecek yayın ihalesi ile ilgili konuşan Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ertuğrul Doğan şunları söyledi: Hafta içerisinde Kulüpler Birliği toplantısı vardı. Kulüplerin sıkıntısını artık biliyor. Naklen yayın gelirinden tamamı memnun değil. Takımlarımız çok önemli futbolcular transfer ediyor. Bunun karşılığı bu olmaması lazım. Türkiye'de bununla ilgili daha önce çalışmalar yaptık, danışmanlık aldık ve belli raporlar hazırlattık. Bu tür ihaleleri rakamsal olarak üç aşağı beş yukarı değerlendirebilen firmalar. Biz basınla da paylaşacağız ama TFF'ye gönderdik. 5 yıllık bir çalışma. Rekabetçi koşullarla 400 milyon dolara geleceği söylendi. Kulüplerin ortak görüşü olarak da dillendirdim. Beklenti 500 milyon dolar. Kulüpler bunu istiyor. İstemenin dışında bir gereksinim. Maliyetler ve kulüplerin geliri ortada. Hiçbir kulübün ekonomik bir rahatlığı yok. Herkesin ilk beklentisi bu ihaleden çıkan sonuç.

Turkcell'e teşekkür ediyorum. Rekabetin sağlanmasında çok ciddi destek verdiler. Rekabetçi bir ihale olmasını temenni ediyoruz. İhale sonucunda tüm kulüplerin talebi olan 500 milyon dolar seviyesinin yakalanacağını düşünüyorum. İhale ay sonu. Uzak bir zaman da yok. Kulüpler Birliği olarak görüşmeler yapmaya devam edeceğiz. Kendi aramızda ihale komisyonumuz var. Onlarla da toplanacağız. Ortak düşünce, görüş ve beklenti bu.

Değerli kulüp başkanlarımız ile işimizi yapmaya çalışıyoruz. Biz üzerimize düşeni belirledik ve bir yol haritamız var. Tüm kulüplere de dün raporları paylaştık. Bu hafta toplantı yaptık ve görüşlerini aldık. Üzerimize düşen görevleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Elimizden gelen ne varsa şirketler ile, firmalar ile ve federasyon ile görüştük. Süreci göreceğiz. Federasyonun bu konuda içeride muhakkak çalışıyorlardır. Firmalarla ilgili bizi bilgilendirmedikleri için… Onların işine karışma gibi bir şeyimiz yok. Kulüplerin taleplerini biz dile getirdik. İşin o tarafına bakıyoruz. Elimizden gelen gayretin sonunda inşallah en iyisi olur.

Her sürecin kendi içerisinde handikapları olmuştur. Bize aktarılan kadar yorumlayabilirim. 500 milyon dolardan 150 milyon dolar altına düştüyse burada iyi bir şey var diyemeyiz. O arada ne olmuştur, sıkıntılar vardır, katılıyorum. Kulüpler bu süreçten ciddi zarar etti. Kulüplerin beklentisi bunun giderilmesi ve eski haline gelmesi. Bence de o süreç o dönem güzel yönetilmedi gibi duruyor. O zamanki başkanlar da çok değerli. Emekler verdiler. İdare edemedikleri şeyler olabilir, bilmiyoruz. Onları da dinlemek lazım ama bu sürece kimse iyi oldu demez. El birliği ile bunu artırmaya çalışıyoruz.