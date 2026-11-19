Ertuğrul Doğan'dan yayın ihalesi için 500 milyon dolarlık açıklama: Bu bir gereksinim
Kulüpler Birliği ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Başkan Doğan yayın ihalesinden transferlere kadar pek çok konuda önemli ifadeler kullandı. Doğan, Kulüpler Birliği Vakfı olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan vergi ve stopajlarla ilgili olarak ricada bulunacaklarını söyledi.
TRT Spor'da Aktüel Futbol programının konuğu olan Kulüpler Birliği ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, merak edilen soruları yanıtladı.
YAYIN İHALESİ
30 Kasım'da gerçekleşecek yayın ihalesi ile ilgili konuşan Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ertuğrul Doğan şunları söyledi: Hafta içerisinde Kulüpler Birliği toplantısı vardı. Kulüplerin sıkıntısını artık biliyor. Naklen yayın gelirinden tamamı memnun değil. Takımlarımız çok önemli futbolcular transfer ediyor. Bunun karşılığı bu olmaması lazım. Türkiye'de bununla ilgili daha önce çalışmalar yaptık, danışmanlık aldık ve belli raporlar hazırlattık. Bu tür ihaleleri rakamsal olarak üç aşağı beş yukarı değerlendirebilen firmalar. Biz basınla da paylaşacağız ama TFF'ye gönderdik. 5 yıllık bir çalışma. Rekabetçi koşullarla 400 milyon dolara geleceği söylendi. Kulüplerin ortak görüşü olarak da dillendirdim. Beklenti 500 milyon dolar. Kulüpler bunu istiyor. İstemenin dışında bir gereksinim. Maliyetler ve kulüplerin geliri ortada. Hiçbir kulübün ekonomik bir rahatlığı yok. Herkesin ilk beklentisi bu ihaleden çıkan sonuç.
Turkcell'e teşekkür ediyorum. Rekabetin sağlanmasında çok ciddi destek verdiler. Rekabetçi bir ihale olmasını temenni ediyoruz. İhale sonucunda tüm kulüplerin talebi olan 500 milyon dolar seviyesinin yakalanacağını düşünüyorum. İhale ay sonu. Uzak bir zaman da yok. Kulüpler Birliği olarak görüşmeler yapmaya devam edeceğiz. Kendi aramızda ihale komisyonumuz var. Onlarla da toplanacağız. Ortak düşünce, görüş ve beklenti bu.
Değerli kulüp başkanlarımız ile işimizi yapmaya çalışıyoruz. Biz üzerimize düşeni belirledik ve bir yol haritamız var. Tüm kulüplere de dün raporları paylaştık. Bu hafta toplantı yaptık ve görüşlerini aldık. Üzerimize düşen görevleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Elimizden gelen ne varsa şirketler ile, firmalar ile ve federasyon ile görüştük. Süreci göreceğiz. Federasyonun bu konuda içeride muhakkak çalışıyorlardır. Firmalarla ilgili bizi bilgilendirmedikleri için… Onların işine karışma gibi bir şeyimiz yok. Kulüplerin taleplerini biz dile getirdik. İşin o tarafına bakıyoruz. Elimizden gelen gayretin sonunda inşallah en iyisi olur.
Her sürecin kendi içerisinde handikapları olmuştur. Bize aktarılan kadar yorumlayabilirim. 500 milyon dolardan 150 milyon dolar altına düştüyse burada iyi bir şey var diyemeyiz. O arada ne olmuştur, sıkıntılar vardır, katılıyorum. Kulüpler bu süreçten ciddi zarar etti. Kulüplerin beklentisi bunun giderilmesi ve eski haline gelmesi. Bence de o süreç o dönem güzel yönetilmedi gibi duruyor. O zamanki başkanlar da çok değerli. Emekler verdiler. İdare edemedikleri şeyler olabilir, bilmiyoruz. Onları da dinlemek lazım ama bu sürece kimse iyi oldu demez. El birliği ile bunu artırmaya çalışıyoruz.
KORSAN YAYIN
Korsan yayınların engellenip engellenmeyeceği sorusunu yanıtlayan Başkan Doğan, "Teknoloji çağında bir şeyin engellenmek isteyip de engellenemeyeceğini düşünmüyorum. Çözülebileceğini düşünüyorum. Araştırmak lazım. Koordinasyon eksikliği olabilir. Ne kadar izlenme, o kadar çok reklam. Yayın bir yere ulaşıyorsa reklam açısından sıkıntı olmayabilir. İşin o tarafındaki insan değilim. İş adamı olarak rakamları yorumluyorum. İnsanın aklına yatmayan bazı şeyler var. Bu kadar önemli bir durumun yıllardır engellenememesi mantıklı durmuyor." dedi.
SÜPER LİG'İN DEĞERİ
Yayın ihalesinde kamuoyunda iddia edilen ücretler hakkında konuşan Doğan, "Türkiye'de ciddi bir genç nüfus var. İnanılmaz bir futbol sevgisi var. Yolda 10 kişiyi durdursak 8'i futbol seyrediyor ya da konuşuyor. Ben oluşan rakamların düşük olduğunu düşünüyorum. Bunun pazarlaması ne kadar yerine getiriliyor diye de görmek lazım. Kimseyi suçlamıyoruz. Tamam sen benden aldın ama nasıl pazarladın? Rakamlar kişiler ve şirketler arasında farklı. İncelemek lazım. Böyle yerlerde Turkcell'de yaptığımız görüşmelerde kim alırsa alsın yaşayan bir anlaşma olsun dedik. Belli bir kota koyulması ki özellikle Turkcell gibi şirketler ciddi bir pazarlama gücü olan şirketler. BeIN için de geçerli. Kim giriyorsa. Eğer bunun üzerine eğiliyorlarsa biz neden görmüyoruz? Bizim derdimiz X ya da Y firmasının yapıp yapmaması değil bizim derdimiz en yukarıya taşımak. Benim kulüplerimin geleceği ve Türk futbolu için bu rakamı dediğimiz seviyeye yanaştırmamız gerekiyor." açıklamasında bulundu.
ÇEKİM KALİTESİ
Başkan Doğan, yayıncı kuruluşun görüntü kalitesiyle ilgili olarak, "Yayınlar Premier Lig ayarında olmalı. Maçlardaki görüntü ve çekim kalitesi hakkında çalışmalarımızı TFF'ye sunduk. Bazı maçlarda ekran yeşil hâle geliyor. Görüntü gidiyor. Kulüpler Birliği olarak Avrupa'daki en büyük firmalarla görüştük. Bize sunum yaptılar. Teknik olarak hazır hâle getirdik. Mevcut beIN SPORTS dünyanın her yerinde bunu yapıyor. Yurt dışında inanılmaz yayınlar yapıyor. Çok büyük firma ve bu gücü var. Dünyanın her yerinde yaptıkları bu yayını bizde de yapmalarını rica ediyoruz. Yani ihaleyi bu şartname ile alsam bile yayın kalitesi açısından jest olarak bunu yaparım. Daha sonra kulüplerden de bir şeyler isterim. Statta bir şeyler yapılmasını isterim. Kulüpler olarak biz de onu yaparız. Karşılıklı alışveriştir. Yapılmalı bu." ifadelerini kullandı.
YILDIZLARIN KATKISI
Kulüplerin imza attırdığı yıldızlar hakkında ve Muhammed Salah'ın gelişiyle ilgili konuşan Başkan Doğan, "Pazarlama stratejileri çok önemli. Şu an herkesin kafasında "Bu rakam buradan buraya gelir mi?" diye soru işareti olmaması lazım. Galatasaray kimleri getiriyor, çok önemli yıldızları var. Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin öyle. Trabzonspor Salah'ı getirdi. Yurt dışında, İngiltere'de "Muhammed Salah'ı nasıl aldınız?" diye insanlar bizi çevirip soruyorlar. Maçlar 50 ülkeden yayımlanıyor. Bu işlerin bir katkısı olmayacak mı?" dedi.
Trabzonspor, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ortak bir mağazada ürün satışı yapar mı?
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: "Federasyonun bir ricası vardı. Millî takım ürünleri her mağazada satılıyor. Bir pazarlama ekibi olması lazım. Bu ekibin de gerçekten bu konularda uzman ve profesyonel olması lazım. Trabzonspor'da Funda Dağıstanlı'yı arıyorum. Her sene üzerine koyarak devam ediyor. Farklı ortak bir satış planlamamız yok. Yayıncı kuruluşun pastayı büyütme noktasında talebi olursa konuşulur."
VERGİ VE STOPAJLAR
Başkan Doğan, son dönemdeki vergi ve stopaj gündemi için "Cumhurbaşkanımızın Türk sporuna verdiği önem ortada. Çok yardımcı oldu bize. Amatör branşlar buradan finanse ediliyor. Altyapı hizmetleri başta olmak üzere. Şirketler de vergilerini ödüyor. Yüzde 75'e indi vergiler. Daha da inebilir. Birçok branşı kapatmamıza sebep olabilecek bir durum. Basketbol takımı para olmadığı için kapattık. Sponsoru yoktu. Geçen sezondan beri bir tane sponsoru yok. Sayın cumhurbaşkanımızın verdiği önem ortada. Tüm takımlar için handikap. Yazılar yazdık ama herhangi bir sonuç alamadım. Kulüpler Birliği olarak kendisinin kapısını çalacağız. Ricada bulunacağız. Bizi geri çevireceğini düşünmüyorum." diye konuştu.
"ZOR BİR GÖREVE GELDİ"
Trabzonspor'un yeni teknik direktörü hakkında konuşan Başkan Doğan, "Thomas Reis hocamıza teşekkür ediyorum. Çok samimi ve pozitif bir hocamız var. Onu daha önce Türkiye'den tanıyoruz. Başka hocalar ile de görüştük ama onunla ilk konuşmaya başlayınca iki taraf da enerji aldı. 10 dakika falan sürdü. Zor bir maçta göreve geldi. 1-2 antrenman yaparak maça çıktı. Anlaştığımız gün idmana yetişti. Bize pozitif bir enerji kattı. 'Beni uçakla aldırın' dedi ve aldırdık.
Sayın Samsunspor Başkanı Yüksek Yıldırım, Thomas Reis'i Türkiye'ye getirdi onu tebrik etmek lazım. Onu zaten Türkiye'de oynattığı futbolla beğeniyordum. Samsun ile aramızda rekabet var gibi söylenir Rize de aynı. Taraftarlar arasında rekabet olur ama bizim gibilerin bunları söylemesi yakışık olmaz. Samsunsporlu kardeşlerimizi Rizeli kardeşlerimizi çok seviyorum. Hocamızı işin doğrusunda Samsun'dan tanıyoruz. Takip ettiğimiz bir hocaydı. Maçlarını da takip ederdim ve sonuçlara bakardım. Aslında bize gelir mi dye düşünmedik. İbrahim bey ve Zeyyat bey hocanın takımımız hakkında konuşmalarını bana attıklarında bir arayalım dedik. Onun da bize gelme talebini iletmesi, o talebi alınca kulübünden izin istedik. Kulübü de bize belli bir rakam söyledi. Hoca da bunu ben ödeyeceğim deyince biz de hocamızı hemen aldırdık. Onlar da bu süreci anlayış ile karşıladılar. Benim kaybedecek bir dakikam yoktu. İki sene taraftarımıza sıkıntı çektirdim. Arka tarafta sıkıntı çektik ama bu mahcubiyetimi her yerde söyledim. Taraftarlarımıza karşı olan mahcubiyetimi gidermek için bir yola çıktık. Yazın iki oyuncu sattıktan sonra önümüzde satabileceğimiz oyuncularımız vardı. Kongrede borcu sıfırlayacağım diye bir sözümüz vardı. İsmi geçen oyuncuları satıp bunu yapabilirdim ama bir karar verdik. Bu borç nereye gelirse gelsin nasıl bitireceğimi bilen biriyim. Taraftarlarımıza da mahcubiyetimiz var çocuklara mahcubiyetimiz var bu çok net. 2-3 oyuncuyu da satıp borcu kapatmak yerine tutalım ve yanlarına kimi katabiliriz diye Sayın Fatih Tekke ile çalışmalar yaparak genç ve tecrübeli oyuncular aldık. Yola girdik ama yolda istenmeyen durum oldu saygıyla karşılıyorum. Trabzonspor'da kupa kazandı çok değerli bir efsane. Genç oyuncuların alınması ve gelişmesinde önemli katkıları oldu." sözlerini sarf etti.