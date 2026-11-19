TRANSFERİN ÖNÜNDE İKİ BÜYÜK ENGEL

Manchester United'ın Victor Osimhen ilgisindeki en dikkat çekici ayrıntı, transferin ekonomik boyutu oldu.

İngiliz basınında yer alan bilgilere göre Nijeryalı futbolcunun yüksek bonservis bedeli ve maaş talepleri, olası transferi zorlaştırıyor.

Galatasaray'ın Osimhen için önemli bir yatırım yapmış olması, Manchester United'ın ocak ayında transferi tamamlama ihtimalini etkileyen unsurlar arasında bulunuyor.

CaughtOffside'ın haberinde de Nijeryalı golcünün transferinin diğer bazı seçeneklere göre daha zor olduğu vurgulandı.

Buna rağmen Manchester United'ın ara transfer döneminde Osimhen için şartları değerlendirmeye hazırlandığı iddia edildi.