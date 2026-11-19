İmzayı attı Victor Osimhen'i istedi! Dünya devi transfer için devrede
Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen için İngiltere Premier Lig devi Manchester United devreye girdi. Yeni teknik direktör Mauricio Pochettino'nun ocak ayındaki transfer planında 27 yaşındaki santrfora da yer verdiği iddia edildi. İngiliz ekibinin listesinde dört golcü bulunurken Osimhen'in yüksek bonservis bedeli ve maaş maliyeti transferin önündeki en büyük engeller olarak gösterildi.
Galatasaray'da ocak ayındaki ara transfer dönemi öncesinde Victor Osimhen için sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı formayla sergilediği performansla Avrupa'nın önemli kulüplerinin ilgisini çeken Nijeryalı yıldız, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın transfer gündemine girdi.
İngiliz basınından CaughtOffside'ın haberine göre Manchester United'ın yeni teknik direktörü Mauricio Pochettino, hücum hattını güçlendirmek için hazırlanan transfer listesinde Victor Osimhen'e de yer verdi. Arjantinli çalıştırıcının daha önce Chelsea'de görev yaptığı dönemde de Nijeryalı golcüyü kadrosuna katmak istediği belirtildi.
POCHETTINO OSIMHEN'İ İSTİYOR
Manchester United'da teknik direktörlük görevine başlayan Mauricio Pochettino, ocak ayında hücum hattına takviye yapılmasını istiyor.
İngiliz ekibinin yönetimiyle kadro planlamasını değerlendiren Arjantinli teknik adamın, santrfor bölgesi için birden fazla futbolcuyu gündemine aldığı kaydedildi.
Bu isimler arasında Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen de bulunuyor.
CaughtOffside'ın 18 Kasım tarihli haberinde Pochettino'nun, Osimhen ile çalışmaya oldukça istekli olduğu ve 27 yaşındaki golcünün İngiliz ekibi açısından önemli bir transfer hedefi olarak değerlendirildiği belirtildi.
MANCHESTER UNITED'IN LİSTESİNDE 4 GOLCÜ VAR
Manchester United'ın ara transfer dönemindeki santrfor adayları da ortaya çıktı.
Pochettino'nun hücum hattında değerlendirdiği isimler arasında Victor Osimhen'in yanı sıra Benfica forması giyen Vangelis Pavlidis, Borussia Dortmund'un golcüsü Serhou Guirassy ve Ivan Toney yer alıyor.
İngiliz kulübünün ocak ayında hücum gücünü artırmak amacıyla bu dört futbolcunun transfer koşullarını değerlendirdiği ifade edildi.
Pavlidis'in Premier Lig'e transfer olmaya olumlu yaklaştığı, Toney'nin daha kısa vadeli seçenekler arasında bulunduğu ve Guirassy'nin ise rotasyon için takip edildiği kaydedildi.
Osimhen, Pochettino'nun çalışmak istediği oyunculardan biri olarak öne çıksa da transferin mali şartları İngiliz ekibinin kararında belirleyici olacak.
TRANSFERİN ÖNÜNDE İKİ BÜYÜK ENGEL
Manchester United'ın Victor Osimhen ilgisindeki en dikkat çekici ayrıntı, transferin ekonomik boyutu oldu.
İngiliz basınında yer alan bilgilere göre Nijeryalı futbolcunun yüksek bonservis bedeli ve maaş talepleri, olası transferi zorlaştırıyor.
Galatasaray'ın Osimhen için önemli bir yatırım yapmış olması, Manchester United'ın ocak ayında transferi tamamlama ihtimalini etkileyen unsurlar arasında bulunuyor.
CaughtOffside'ın haberinde de Nijeryalı golcünün transferinin diğer bazı seçeneklere göre daha zor olduğu vurgulandı.
Buna rağmen Manchester United'ın ara transfer döneminde Osimhen için şartları değerlendirmeye hazırlandığı iddia edildi.
SESKO VE ZIRKZEE DETAYI
Manchester United'ın yeni bir golcü aramasında mevcut hücum hattındaki durumun etkili olduğu belirtiliyor.
Habertürk'ün aktardığı transfer haberinde Benjamin Sesko'nun sakatlık nedeniyle forma giyememesi ve Joshua Zirkzee'nin performansının beklentileri karşılamaması, yeni santrfor arayışının gerekçeleri arasında gösterildi.
Pochettino'nun özellikle gol yollarındaki üretkenliği artıracak bir futbolcu istediği, Manchester United yönetiminin de ara transfer dönemi için farklı seçenekleri değerlendirdiği kaydedildi.
11 MAÇTA 10 GOL VE 3 ASİST
Victor Osimhen, Galatasaray formasıyla 2026-2027 sezonunda da etkili performansını sürdürdü.
Habertürk'ün 19 Kasım tarihli haberinde yer alan verilere göre Nijeryalı santrfor, bu sezon Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde toplam 11 karşılaşmada görev aldı.
27 yaşındaki golcü, söz konusu maçlarda 10 gol ve 3 asist kaydederek 13 gole doğrudan katkı sağladı.
Osimhen'in hem Süper Lig'deki hem de Avrupa kupalarındaki performansı, transfer gündeminde öne çıkan ayrıntılardan biri oldu.
GALATASARAY 75 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ
Galatasaray, Victor Osimhen'i 2024-2025 sezonunda Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattı.
Nijeryalı yıldızın performansının ardından sarı-kırmızılı kulüp, 2025 yazında oyuncunun bonservisini de aldı.
31 Temmuz 2025'te Kamuyu Aydınlatma Platformuna yapılan açıklamada Napoli'ye 75 milyon euro bonservis bedeli ödeneceği duyuruldu.
Anlaşmada ayrıca Osimhen'in bir sonraki transferinden elde edilecek kârın yüzde 10'unun Napoli'ye ödeneceği belirtildi.
Galatasaray'ın uzun vadeli yatırım yaptığı yıldız futbolcunun Manchester United'a transfer olabilmesi için İngiliz ekibinin sarı-kırmızılı yönetimle bonservis konusunda anlaşması gerekiyor.
SÖZLEŞMESİ 2029'A KADAR
Victor Osimhen'in Galatasaray ile sözleşmesi 2028-2029 sezonunun sonunda tamamlanacak.
Kulübün resmî açıklamasına göre Nijeryalı santrforla 2025-2026 sezonundan itibaren geçerli dört yıllık anlaşma imzalandı.
Bu nedenle sarı-kırmızılılar, oyuncunun geleceğine ilişkin transfer görüşmelerinde uzun süreli sözleşmenin sağladığı avantajı elinde bulunduruyor.
SAKATLIĞININ ARDINDAN DÖNÜŞE HAZIRLANIYOR
Victor Osimhen, kasım ayında yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle ameliyat oldu.
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart ile oynadığı karşılaşmanın ardından sol dizinden operasyon geçiren Nijeryalı golcü, tedavi ve rehabilitasyon programına alındı.
Habertürk'ün haberinde Osimhen'in Beşiktaş derbisi öncesinde yeniden formasına kavuşmasının beklendiği belirtildi.
Ancak dönüş tarihi, sağlık ekibinin değerlendirmeleri ve oyuncunun iyileşme sürecine bağlı olacak.
GÖZLER OCAK AYINA ÇEVRİLDİ
Manchester United'ın Victor Osimhen'i transfer listesine alması, Galatasaray'ın yıldız golcüsünün geleceğini yeniden gündeme taşıdı.
Mauricio Pochettino'nun Nijeryalı futbolcuyla çalışma isteğinin ardından İngiliz kulübünün ara transfer döneminde girişimde bulunabileceği iddia edildi.