YERLİ MÜHENDİSLİĞİMİZİ TÜM DÜNYAYA BİR KEZ DAHA GÖSTERECEĞİZ Bakan Bayraktar, "Dünyanın 4. büyük derin deniz sondaj filosuna sahip bir ülke olarak edindiğimiz derin deniz aramacılığı tecrübesini dost ve kardeş Pakistan ile güç birliği yaparak yeni başarılara dönüştürmeyi hedefliyoruz. Bu operasyon sayesinde milletimizin enerji bağımsızlığı yolundaki sarsılmaz iradesini temsil eden gemimizle devletimizin gücünü ve yerli mühendisliğimizi tüm dünyaya bir kez daha göstereceğiz." ifadelerini kullandı. Oruç Reis'in Pakistan'a ulaşması vesilesiyle yarın (20 Kasım) Pakistan'da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın katılacağı bir tören düzenlenecek. Oruç Reis, son hazırlıklarını tamamladıktan sonra görev için limandan ayrılacak. 670 KİLOMETREKARELİK ALANDA ÜÇ BOYUTLU SİSMİK VERİ TOPLAYACAK Bu kapsamda öncelikle Indus-C Blok adı verilen sahada, Marjan 3B Sismik Projesi'ni yürütecek olan Oruç Reis, Karaçi açıklarında toplam 670 kilometrekarelik alanda üç boyutlu sismik veri toplayacak. Geminin çalışma alanına varışına yapacağı hazırlık ve veri toplama çalışmalarının yaklaşık 50 gün içinde tamamlanması öngörülüyor.

2 BİN 353 KİLOMETRELİK ALANDA İKİ BOYUTLU SİSMİK VERİ İlk veri toplama çalışmalarının tamamlanmasının ardından Oruç Reis, yeniden Karaçi Limanına dönerek yeni veri toplama operasyonu için hazırlık yapacak. Oruç Reis'in Pakistan karasularındaki ikinci adresi ise Makran Blokları olarak adlandırılan saha olacak. Oruç Reis, Makran 2B Sismik Projesi kapsamında toplam 2 bin 353 kilometrelik alanda iki boyutlu sismik veri toplayacak.

Oruç Reis'in Somali'deki üç ayrı deniz blokunda yer alan toplam 4 bin 464 kilometrekarelik alanda topladığı üç boyutlu sismik veri, Türkiye'nin yurt dışındaki ilk derin deniz sondajının kapısını aralamıştı.









ÖZEL TASARIM! İŞTE ORUÇ REİS'İN ÖZELLİKLERİ



Oruç Reis, 2017 yılında Türk mühendislerin emeği ile yerli ve milli imkanlar kullanılarak inşa edildi.

Gemi, doğal kaynakların aranmasının yanı sıra kıta sahanlığı ve yer kabuğu araştırmalarında kullanılabiliyor. Oruç Reis, deniz altında petrol ve doğal gaz aramacılığı faaliyetlerinde hem iki hem de üç boyutlu sismik araştırma yapabiliyor.

Bu amaçla özel olarak tasarlanan gemi, 87 metre uzunluğa, 23 metre genişliğe ve 34 metre yüksekliğe sahip.

Oruç Reis

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