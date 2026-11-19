"SAÇLARI DA HARİKA OLMUŞ"

Takipçileri, "Çok güzel oldu canım ablam", "Seni her halinle çok ama çok seviyoruz" ve "Kalbi güzel her şeyden önce, saçları da harika olmuş" sözleriyle sanatçıya sevgilerini gösterdi.

Yeni görünümüyle beğeni toplayan Kibariye, hem enerjisi hem de yıllara meydan okuyan tarzıyla adından söz ettirdi.