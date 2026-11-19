Kibariye imajını baştan aşağı yeniledi! Yeni halini görenler yorum yağdırdı
Türk müziğinin güçlü sesi Kibariye, bu kez şarkılarıyla değil, geçirdiği imaj değişikliğiyle gündeme geldi. Saçlarını yenileyerek farklı bir görünüme kavuşan sanatçının kuaför çıkışında söylediği sözler ve yeni hali sosyal medyada ilgi gördü.
Türk müziğinin sevilen isimlerinden Kibariye, yıllardır sürdürdüğü kendine has tarzında değişikliğe gitti. Güçlü sesi ve samimi tavırlarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü sanatçı, saçlarını yenileyerek takipçilerinin karşısına çıktı.
Sarı saçlarını yeniden boyatan Kibariye, kısa saçlarını da uzatarak farklı bir görünüme kavuştu. Baştan aşağı yenilenen imajıyla dikkat çeken sanatçı, geçirdiği değişimi sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla gözler önüne serdi.
"AĞLAYARAK GİRDİM, SEVİNEREK ÇIKTIM"
Saçlarını yeniden sapsarı renge kavuşturan Kibariye, kuaförde geçirdiği değişimin ardından mutluluğunu gizleyemedi. Yeni saçlarını oldukça beğenen ünlü sanatçı, "Ağlayarak girdim, sevinerek çıktım" sözleriyle yaşadığı memnuniyeti dile getirdi.
Kibariye'nin yeni imajını takipçileriyle paylaştığı video, kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü.
YENİ HALİNE YORUM YAĞDI
Ünlü sanatçının değişimi hayranlarından da tam not aldı. Kibariye'nin yeni saçlarını beğenen sosyal medya kullanıcıları, paylaşıma övgü dolu yorumlar yaptı.
"SAÇLARI DA HARİKA OLMUŞ"
Takipçileri, "Çok güzel oldu canım ablam", "Seni her halinle çok ama çok seviyoruz" ve "Kalbi güzel her şeyden önce, saçları da harika olmuş" sözleriyle sanatçıya sevgilerini gösterdi.
Yeni görünümüyle beğeni toplayan Kibariye, hem enerjisi hem de yıllara meydan okuyan tarzıyla adından söz ettirdi.
GASSAL DİZİSİNE SESİYLE DAMGA VURDU
İmaj değişikliğiyle gündeme gelen Kibariye, Gassal dizisinde seslendirdiği şarkıyla da dikkat çekti. Ahmet Kural'ın başrolünde yer aldığı yapımda ünlü sanatçı, güçlü sesi ve kendine özgü yorumu takipçileri tarafından çok beğenildi.
"SENİ YAZDIM" ŞARKISIYLA DUYGULANDIRDI
Kibariye'nin yorumladığı "Seni Yazdım" şarkısı da dikkat çeken eserler arasında yer alıyor. İlk olarak Müslüm Gürses'in 1986 yılında yayımlanan Küskünüm albümünde yer alan ve bestesi Burhan Bayar'a ait olan eser, yıllar içinde farklı yapımlarda da kullanıldı.
KİBARİYE KİMDİR?
Gerçek adı Bahriye Tokmak olan Kibariye, 10 Ağustos 1960'ta Manisa'nın Akhisar ilçesinde dünyaya geldi. Müzik kariyerine genç yaşlarda başlayan sanatçı, İzmir'deki sahne çalışmalarının ardından İstanbul'a gelerek gazino dünyasına adım attı.
1980'li yıllarda güçlü sesi ve kendine özgü yorumuyla geniş kitlelere ulaşan Kibariye, "Kim Bilir" başta olmak üzere seslendirdiği unutulmaz şarkılarla Türk müziğinde kendine önemli bir yer edindi.
Müzik kariyerinin yanı sıra televizyon programları ve jüri üyelikleriyle de izleyici karşısına çıkan sanatçı, uzun yıllardır sahnelerin sevilen isimleri arasında yer alıyor.