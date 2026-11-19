Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Arda Okan Kurtulan, sarı-lacivertli kulübün altyapısından yetişti. Genç futbolcu, Fenerbahçe U17 ve U19 takımlarında görev yaptıktan sonra A takım seviyesine yükseldi. (Fotoğraf: Takvim Foto Arşivi) BEŞİKTAŞ DA DEVREYE GİRDİ Savunma hattında alternatiflerini artırmak isteyen Beşiktaş, Bokele transferi için araştırmalarına başladı. Siyah-beyazlıların, Kamerunlu futbolcunun temsilcileri üzerinden ilk görüşmeleri yaptığı ve transferin mümkün olup olmadığını değerlendirdiği belirtildi. Bokele'nin fiziksel mücadele gücü, savunmadaki pozisyon bilgisi ve liderlik özellikleri, transfer haberlerinde öne çıkan nitelikleri arasında yer aldı. Galatasaray'ın yaz aylarından bu yana sürdürdüğü ilginin ardından Beşiktaş'ın da transfer yarışına katılması, oyuncunun geleceğine ilişkin hareketliliği artırdı.

Fenerbahçe'nin sağ bek transferindeki planı Nelson Semedo'nun geleceğine bağlı olarak şekilleniyor. Portekizli futbolcunun ayrılması durumunda Arda Okan Kurtulan'ın alternatiflerden biri olabileceği iddia edildi. (Fotoğraf: Takvim Foto Arşivi) 5 MİLYON EURO DETAYI Malcom Bokele'nin güncel piyasa değeri Transfermarkt verilerine göre 5 milyon euro seviyesinde gösteriliyor. Ancak söz konusu rakam, Göztepe'nin istediği bonservis bedelini veya İstanbul kulüplerinin yaptığı bir teklifi ifade etmiyor. Afrika basınındaki haberlere göre İzmir temsilcisi, takımın önemli isimlerinden biri olan Bokele'yi kadroda tutmayı hedefliyor. Göztepe yönetiminin futbolcuyla yeni sözleşme konusunda görüşmeler yürüttüğü de iddialar arasında yer alıyor.

Beşiktaş ve Galatasaray'ın Malcom Bokele'nin temsilcileriyle ilk teması kurduğu belirtildi. İki kulübün de oyuncunun transfer koşulları hakkında bilgi aldığı ileri sürüldü. (Fotoğraf: Takvim Foto Arşivi) SÖZLEŞMESİ 2027 YAZINDA BİTİYOR Malcom Bokele'nin Göztepe ile mevcut sözleşmesi 202 yılında başladı ve 30 Haziran 2027 tarihinde sona erecek. Bu durum, Bokele'nin geleceğini ocak ayı transfer dönemi öncesinde daha dikkat çekici hale getirdi. Göztepe'nin sözleşme uzatma planı, Beşiktaş ve Galatasaray'ın olası hamlelerinde belirleyici olacak.

Galatasaray'ın Malcom Bokele'ye ilgisi yaz transfer dönemine dayanıyor. Sarı-kırmızılıların o dönemde Göztepe ile görüşmeler gerçekleştirdiği ancak tarafların anlaşma sağlayamadığı belirtildi. (Fotoğraf: Takvim Foto Arşivi) GÖZTEPE'NİN SAVUNMASINDA ÖNEMLİ ROL 12 Şubat 2000 doğumlu Malcom Bokele, futbol kariyerinde Fransa temsilcisi Bordeaux forması giydikten sonra Ağustos 2024'te Göztepe'ye transfer oldu. 1,89 metre boyundaki Kamerunlu oyuncu, asıl mevkisi stoper olan ve sağ ayağını kullanan bir savunmacı. İzmir ekibinde kaptanlık görevini de üstlenen Bokele, Süper Lig'deki performansıyla dikkat çekiyor.