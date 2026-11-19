Beşiktaş ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Hedef Göztepe'nin yıldızı
Ara transfer döneminde savunma hattını güçlendirmeyi planlayan Beşiktaş ve Galatasaray, Göztepe'nin Kamerunlu stoperi Malcom Bokele için harekete geçti. İki kulübün de 26 yaşındaki futbolcunun temsilcileriyle ilk teması kurduğu iddia edildi. Yaz aylarında Galatasaray'ın da gündemine gelen oyuncunun piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilirken sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması dikkat çekti.
Trendyol Süper Lig'de ara transfer dönemi yaklaşırken Beşiktaş ve Galatasaray'ın yolları aynı futbolcuda kesişti. Savunma hattına takviye yapmayı hedefleyen iki İstanbul temsilcisinin, Göztepe forması giyen Malcom Bokele'yi transfer listesine aldığı iddia edildi. Afrika basınından Africafoot'un haberine göre Beşiktaş ve Galatasaray, 26 yaşındaki Kamerunlu savunmacının temsilcileriyle iletişime geçerek olası transferin şartları hakkında bilgi aldı. Göztepe'nin savunmasında önemli rol üstlenen Bokele, ocak ayı öncesinde iki kulübün ortak hedeflerinden biri oldu.
İLK TEMASLAR KURULDU
Beşiktaş ve Galatasaray'ın Malcom Bokele için transfer girişimlerine başladığı ileri sürüldü. İki kulübün de oyuncunun yakın çevresiyle iletişim kurduğu ve transferin ekonomik şartlarını araştırdığı belirtildi. Göztepe'nin kaptanlığını yapan Kamerunlu futbolcunun hem savunmadaki performansı hem de Süper Lig tecrübesi nedeniyle İstanbul ekiplerinin ilgisini çektiği kaydedildi.
GALATASARAY YAZIN DA İSTEMİŞTİ
Malcom Bokele, Galatasaray'ın transfer gündemine ilk kez girmedi. Sarı-kırmızılıların geçtiğimiz yaz transfer döneminde Göztepe ile görüşme yaptığı ancak pazarlıklarda anlaşma sağlayamadığı belirtildi. Bu gelişmenin ardından taraflar arasındaki temaslar dururken Galatasaray'ın oyuncuyu takip etmeyi sürdürdüğü ifade edildi. Ocak ayı öncesinde Beşiktaş'ın da devreye girmesiyle 26 yaşındaki savunmacı için rekabetin arttığı iddia edildi.
BEŞİKTAŞ DA DEVREYE GİRDİ
Savunma hattında alternatiflerini artırmak isteyen Beşiktaş, Bokele transferi için araştırmalarına başladı. Siyah-beyazlıların, Kamerunlu futbolcunun temsilcileri üzerinden ilk görüşmeleri yaptığı ve transferin mümkün olup olmadığını değerlendirdiği belirtildi. Bokele'nin fiziksel mücadele gücü, savunmadaki pozisyon bilgisi ve liderlik özellikleri, transfer haberlerinde öne çıkan nitelikleri arasında yer aldı. Galatasaray'ın yaz aylarından bu yana sürdürdüğü ilginin ardından Beşiktaş'ın da transfer yarışına katılması, oyuncunun geleceğine ilişkin hareketliliği artırdı.
5 MİLYON EURO DETAYI
Malcom Bokele'nin güncel piyasa değeri Transfermarkt verilerine göre 5 milyon euro seviyesinde gösteriliyor. Ancak söz konusu rakam, Göztepe'nin istediği bonservis bedelini veya İstanbul kulüplerinin yaptığı bir teklifi ifade etmiyor. Afrika basınındaki haberlere göre İzmir temsilcisi, takımın önemli isimlerinden biri olan Bokele'yi kadroda tutmayı hedefliyor. Göztepe yönetiminin futbolcuyla yeni sözleşme konusunda görüşmeler yürüttüğü de iddialar arasında yer alıyor.
SÖZLEŞMESİ 2027 YAZINDA BİTİYOR
Malcom Bokele'nin Göztepe ile mevcut sözleşmesi 202 yılında başladı ve 30 Haziran 2027 tarihinde sona erecek. Bu durum, Bokele'nin geleceğini ocak ayı transfer dönemi öncesinde daha dikkat çekici hale getirdi. Göztepe'nin sözleşme uzatma planı, Beşiktaş ve Galatasaray'ın olası hamlelerinde belirleyici olacak.
GÖZTEPE'NİN SAVUNMASINDA ÖNEMLİ ROL
12 Şubat 2000 doğumlu Malcom Bokele, futbol kariyerinde Fransa temsilcisi Bordeaux forması giydikten sonra Ağustos 2024'te Göztepe'ye transfer oldu. 1,89 metre boyundaki Kamerunlu oyuncu, asıl mevkisi stoper olan ve sağ ayağını kullanan bir savunmacı. İzmir ekibinde kaptanlık görevini de üstlenen Bokele, Süper Lig'deki performansıyla dikkat çekiyor.
OCAK AYINDA TRANSFER YARIŞI YAŞANABİLİR
Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer gündemindeki Malcom Bokele'nin geleceği, Göztepe'nin vereceği karara bağlı olacak. İki İstanbul temsilcisinin oyuncunun temsilcileriyle ilk teması kurduğu belirtilirken, İzmir ekibinin sözleşme uzatma görüşmeleri de devam ediyor.
Kamerunlu stoper için kulüpler arasında tamamlanmış bir transfer anlaşması bulunmuyor. Ocak ayında atılabilecek adımlarda Göztepe'nin bonservis beklentisi ve Bokele'nin kariyer planlaması önem taşıyacak.