Kredi kartı ve bireysel kredi borçlarını ödemekte zorlanan milyonlarca vatandaşa nefes aldıracak yeni bir düzenleme için çalışmalar başladı.

48-60 AY VADE FORMÜLÜ MASADA



Ekonomi yönetiminin gündemine giren borç yapılandırmasına ilişkin konuşulan formülleri ortaya çıktı. Buna göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), ödenmemiş kredi kartı ve bireysel kredi borçlarının yeniden vadelendirilmesi üzerinde çalışıyor. Masadaki seçenekler arasında borçların 48 ila 60 aya kadar taksitlendirilmesi ve yapılandırma faizinin önceki düzenlemeye göre daha düşük tutulması bulunuyor. Yılın başında uygulamaya alınan yapılandırmada yüzde 3,11 faiz oranı ve 48 ay vade sınırı belirlenirken, yeni düzenlemede daha uzun vade ve daha düşük faiz seçeneğinin değerlendirildiği belirtiliyor. Ancak faiz oranı ve başvuru koşullarına ilişkin henüz kesinleşmiş bir karar bulunmuyor.

Kredi kartı borçlarına yapılandırmada formüller ortaya çıktı. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi) "BİRİKMİŞ FAİZLER TAMAMEN SİLİNMEZ"



Konuyu köşesine taşıyan Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör, muhalefet partilerinin TBMM'ye sunduğu tekliflerde birikmiş faiz, gecikme ücreti, dosya masrafı ve icra takip giderlerinin silinerek borçların yalnızca anapara üzerinden yapılandırılmasının öngörüldüğünü de hatırlattı. Ancak Hazine'nin yaklaşımı nedeniyle birikmiş faizlerin tamamen silinmesinin düşük ihtimal olduğunu belirten Güngör, BDDK'nın üzerinde çalıştığı formülün borçların daha uzun vadeye yayılarak ödenmesini sağlamaya odaklandığını aktardı. Öte yandan BDDK verilerine göre bireysel kredi kartı borçları 3 trilyon 537 milyar 672 milyon liraya, kredi kartları ile tüketici kredilerinin toplam borç bakiyesi ise 7 trilyon 131 milyar 149 milyon liraya ulaştı. Artan borç yükü karşısında ekonomi yönetiminin atacağı yeni adım merakla bekleniyor.