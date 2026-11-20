Kredi kartı ve kredi borcu olan yapılandırma! 60 ay vade ve düşük faiz formülü masada
Kredi kartı ve bireysel kredi borçları giderek büyürken milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yeni yapılandırma formülü ortaya çıktı. BDDK'nın ödenemeyen borçların 48 ila 60 ay arasında taksitlendirilmesi üzerinde çalıştığı iddia edildi. Konuyu köşesine taşıyan Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör, "Yapılandırma faizinin daha düşük, vadesinin de daha yüksek olacağı bir düzenlemenin masada olduğu söyleniyor." ifadelerini kullandı.
Kredi kartı ve bireysel kredi borçlarını ödemekte zorlanan milyonlarca vatandaşa nefes aldıracak yeni bir düzenleme için çalışmalar başladı.
48-60 AY VADE FORMÜLÜ MASADA
Ekonomi yönetiminin gündemine giren borç yapılandırmasına ilişkin konuşulan formülleri ortaya çıktı. Buna göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), ödenmemiş kredi kartı ve bireysel kredi borçlarının yeniden vadelendirilmesi üzerinde çalışıyor. Masadaki seçenekler arasında borçların 48 ila 60 aya kadar taksitlendirilmesi ve yapılandırma faizinin önceki düzenlemeye göre daha düşük tutulması bulunuyor. Yılın başında uygulamaya alınan yapılandırmada yüzde 3,11 faiz oranı ve 48 ay vade sınırı belirlenirken, yeni düzenlemede daha uzun vade ve daha düşük faiz seçeneğinin değerlendirildiği belirtiliyor. Ancak faiz oranı ve başvuru koşullarına ilişkin henüz kesinleşmiş bir karar bulunmuyor.
"BİRİKMİŞ FAİZLER TAMAMEN SİLİNMEZ"
Konuyu köşesine taşıyan Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör, muhalefet partilerinin TBMM'ye sunduğu tekliflerde birikmiş faiz, gecikme ücreti, dosya masrafı ve icra takip giderlerinin silinerek borçların yalnızca anapara üzerinden yapılandırılmasının öngörüldüğünü de hatırlattı. Ancak Hazine'nin yaklaşımı nedeniyle birikmiş faizlerin tamamen silinmesinin düşük ihtimal olduğunu belirten Güngör, BDDK'nın üzerinde çalıştığı formülün borçların daha uzun vadeye yayılarak ödenmesini sağlamaya odaklandığını aktardı.
Öte yandan BDDK verilerine göre bireysel kredi kartı borçları 3 trilyon 537 milyar 672 milyon liraya, kredi kartları ile tüketici kredilerinin toplam borç bakiyesi ise 7 trilyon 131 milyar 149 milyon liraya ulaştı. Artan borç yükü karşısında ekonomi yönetiminin atacağı yeni adım merakla bekleniyor.
İşte Güngör'ün 20 Kasım 2026 tarihli yazısı:
Geçen hafta bankaların takipteki alacaklarına dikkat çektim. Bankacılık sisteminde geri ödemesi geciktiği için takibe alınan kredi ve diğer alacakların büyüklüğü 1 trilyon lirayı geçmiş durumda.
Dün Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bülteni geldi. Vatandaşların bankalara olan kredi kartı borçlarında haftalık 70 milyar 678 milyon liralık yükseliş var. Bireysel kartların toplam borç bakiyesi 3 trilyon 537 milyar 672 milyon TL. Kredi kartları ile tüketici kredileri birlikte değerlendirildiğinde toplam borç bakiyesi 7 trilyon 131 milyar 149 milyon TL. Bu iki kalemdeki haftalık artış 105 milyar 613 milyon TL. Bireysel kredi borçları 3.6 trilyon liraya dayanmış. Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi verilerine göre, bireysel kredi veya kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre artmış. 2026 yılı eylül ayında bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 190.399, bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı ise 153.292 olmuş.
Belli ki, vatandaş hayat pahalılığı ve yüksek faizler nedeniyle kredi kartı borçlarını ve bireysel kredi borçlarını ödemekte zorlanıyor.
Bir süredir milyonlarca vatandaşı ilgilendiren sorun nihayet ekonomi yönetiminin gündemine de girmiş! Önceki gün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplanan Finansal İstikrar Komitesi'nde bireysel krediler ve kredi kartlarına yönelik politika adımları değerlendirilmiş.
Muhalefet partileri geçtiğimiz haftalarda konuyla ilgili TBMM'ye kanun teklifleri vermişti. Borçların daha uzun vadeye yayılarak ödenmesini öngören, icra takibindeki tüketici kredisi ve kredi kartı borçlarının yeniden yapılandırılmasını amaçlayan teklifler, birikmiş faiz ve ek yükümlülüklerden arındırılarak anapara üzerinden yapılandırılma hedefliyor. Tahakkuk ettirilmiş faiz, gecikme ücreti, dosya masrafı ve icra takip masrafları gibi kalemlerin silinmesini öngörüyor.
Bu şekilde bir düzenleme olur mu?
Birikmiş faizden tamamen vazgeçilmesi ihtimalinin değerlendirileceğini sanmıyorum. Bu affa girer. O konuda Hazine'nin tavrı net...
Peki ne yapılacak?
Öğrendiğime göre, BDDK konuyla ilgili çalışıyor. Ödenmemiş kredi ve kredi kartı borçları yapılacak düzenlemeyle yeniden vadelendirilecek. Kurumun 48 ila 60 ay taksitlendirme seçeneği üzerinde çalıştığı belirtiliyor.
Gelelim yapılandırma faizine...
Malum yılın başında da bir düzenleme yapılmıştı. O zaman yapılandırma için yüzde 3.11 oranında faiz uygulanacağı belirtilmişti. Vade ise 48 ayla sınırlı tutulmuştu. Başvurular için de 3 aylık süre tanınmıştı. Şimdi faizin ne olacağına dair somut bir karar yok. Halen düzenlemenin üzerinde çalışılıyor. Ancak yapılandırma faizinin daha düşük, vadesinin de daha yüksek olacağı bir düzenlemenin masada olduğu söyleniyor. Ancak, ne yapılacaksa vatandaşa soluk aldırmak için bir an önce devreye girmesi gerekiyor.