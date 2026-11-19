İtalyan temsilcisinin genç oyuncunun gelişimi için nasıl bir yol izleyeceği, hem ocak ayındaki hem de sezon sonundaki transfer seçeneklerini etkileyebilir.

Tedavi ve rehabilitasyon döneminin ardından yeniden futbol oynamaya başlayan Emirhan, Torino'da eski ritmini yakalamak için mücadele etti.

Emirhan İlkhan'ın kariyerindeki önemli kırılma noktalarından biri 2024 yılında yaşadığı sakatlık oldu.

Bu durum, Emirhan'ı yalnızca eski kulübü Beşiktaş için değil, orta sahasında yerli futbolcu alternatiflerini artırmak isteyen diğer Süper Lig ekipleri için de potansiyel bir transfer seçeneği haline getiriyor.

Emirhan İlkhan'ın piyasa değeri bazı oyuncu değerleme platformlarında 6 milyon euro seviyesinde gösteriliyor.

Emirhan İlkhan kariyerine Beşiktaş'ta başladı ve Avrupa'da devam etti. (Fotoğraf: Takvim Foto Arşivi) 6 MİLYON EUROLUK YERLİ ALTERNATİF

Emirhan İlkhan Başakşehir forması da giydi. (Fotoğraf: Takvim Foto Arşivi)

OCAK AYINDA HAREKETLİLİK YAŞANABİLİR

Torino ile sözleşmesinin bitmesine yaklaşık yedi ay kalan Emirhan İlkhan'ın geleceği, ara transfer döneminde şekillenebilir.

İtalyan kulübünün yeni sözleşme konusunda atacağı adımlar, futbolcunun daha fazla süre alabileceği bir takımda oynama isteği ve gelecek olası teklifler transfer sürecinde belirleyici olacak.

Beşiktaş'ın gelişmeleri takip ettiği belirtilirken, Emirhan İlkhan'ın yeniden siyah-beyazlı formayı giymesi şu aşamada kesinleşmiş bir transfer planı değil, olası seçeneklerden biri olarak gündemde bulunuyor.

TORİNO BAŞKA KULÜBE SATARSA BEŞİKTAŞ'IN YÜZDE 15 PAYI VAR

Beşiktaş, Emirhan'ı Ağustos 2022'de 4,5 milyon euro garanti bedelle Torino'ya sattı. Siyah-beyazlıların KAP'a yaptığı bildirime göre Torino, oyuncuyu sözleşmesi sürerken üçüncü bir kulübe satarsa net transfer gelirinin yüzde 15'ini Beşiktaş'a ödeyecek. Emirhan sözleşmesini tamamlayıp yazın serbest ayrılırsa satış geliri oluşmayacağı için Beşiktaş bu maddeden pay almayacak.

BEŞİKTAŞ EMİRHAN'I OCAKTA KADROSUNA KATABİLİR Mİ?

Beşiktaş, Emirhan'a sezonun ikinci yarısında forma vermek isterse ara transfer döneminde Torino ile anlaşmak zorunda. Yaz transferi içinse takvim farklı. FIFA'nın Oyuncuların Statüsü ve Transferleri Talimatı'nın 18. maddesine göre Beşiktaş, görüşmelere başlamadan önce Torino'yu yazılı olarak bilgilendirmek koşuluyla ocaktan itibaren Emirhan'la gelecek sezon için sözleşme imzalayabilir. Oyuncu, mevcut kontratını tamamladığında yeni kulübüne bonservissiz katılabilir.

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