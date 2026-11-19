Beşiktaş'ın gözü Emirhan İlkhan'da! Eski kulübüne bedava dönebilir
Beşiktaş altyapısından yetişerek İtalya'nın Torino takımına transfer olan Emirhan İlkhan'ın geleceği yeniden gündemde. Siyah-beyazlıların 22 yaşındaki eski futbolcusunun durumunu takip ettiği belirtilirken, genç orta sahanın sözleşmesinin 30 Haziran 2027'de sona erecek olması dikkat çekti. Torino'da düzenli forma şansı bulmakta zorlanan ve sadece 7 maça çıkıp 153 dakika oynayan Emirhan için ocak ayındaki ara transfer döneminde yeni seçenekler oluşabilir.
Beşiktaş'ta ocak ayındaki ara transfer dönemi öncesinde eski futbolcu Emirhan İlkhan yeniden gündeme geldi. Siyah-beyazlıların altyapısından yetişen ve 2022 yılında İtalya Serie A temsilcisi Torino'ya transfer olan 22 yaşındaki orta saha oyuncusunun sözleşme durumu, olası bir geri dönüş ihtimalini gündeme taşıdı.
Ümit Milli Takım'ın Çekya ile 1-1 berabere kaldığı maça damga vuran Emirhan'ın geleceğine ilişkin gelişmelerin Beşiktaş tarafından takip edildiği belirtildi.
SÖZLEŞMESİ 2027 YAZINDA BİTİYOR
Emirhan İlkhan'ın Torino ile mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde sona erecek.
İtalyan kulübü, 26 Mayıs 2026 tarihinde oyuncunun sözleşmesindeki uzatma opsiyonunu kullanarak kontratı bir yıl daha uzattığını açıklamıştı.
Ancak 2026-2027 sezonunun sona ermesiyle sözleşmenin de tamamlanacak olması, genç futbolcunun geleceğini yeniden gündeme getirdi.
Torino'nun Emirhan ile yeni bir anlaşma yapmaması durumunda, oyuncunun yaz aylarında bonservissiz ayrılma ihtimali bulunuyor. İtalyan temsilcisinin bonservis geliri elde etmek istemesi halinde ocak ayında gelecek teklifleri değerlendirebileceği düşünülüyor.
GOLÜ YETMEDİ
Emirhan İlkhan, 17 Kasım'da Çekya'da oynanan 2027 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası play-off rövanşında Ümit Milli Takım'ın tek golünü serbest vuruştan attı. Maç 1-1 bitti, Ümit Milliler turu geçemedi.
BEŞİKTAŞ ESKİ OYUNCUSUNU TAKİP EDİYOR
Beşiktaş'ın Emirhan İlkhan'ın Torino'daki durumunu yakından izlediği ifade edildi.
Altyapıdan yetişen genç futbolcunun Türkiye'ye dönme ihtimali, siyah-beyazlılar açısından yerli oyuncu rotasyonunu güçlendirebilecek bir seçenek olarak öne çıkıyor.
TORINO'DA FORMA ŞANSI BULMAKTA ZORLANIYOR
Emirhan İlkhan, 2026-2027 sezonunda Torino'da düzenli olarak ilk 11'de görev alamadı. 7 maça çıkıp 153 dakika forma giydi.
Orta sahadaki rekabet nedeniyle sınırlı süreler bulan 22 yaşındaki futbolcu, yeniden istikrarlı biçimde sahaya çıkabileceği bir takımda oynama fırsatı arayabilir.
İtalyan temsilcisinin genç oyuncunun gelişimi için nasıl bir yol izleyeceği, hem ocak ayındaki hem de sezon sonundaki transfer seçeneklerini etkileyebilir.
2022 YILINDA İTALYA'NIN YOLUNU TUTMUŞTU
Emirhan İlkhan, Beşiktaş altyapısında yetiştikten sonra genç yaşta A takım forması giymeye başladı.
2022 yılında Torino'ya transfer olan orta saha oyuncusu, İtalya'daki ilk döneminde sınırlı süre almasının ardından Sampdoria'ya kiralandı.
Genç futbolcu daha sonra Türkiye'ye dönerek Başakşehir forması giydi.
İstanbul temsilcisinde geçirdiği dönemde 34 resmî karşılaşmada görev alan Emirhan, 2 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.
Başakşehir'deki kiralık sözleşmesinin tamamlanmasının ardından Torino'ya dönen futbolcu, kariyerine İtalya'da devam etti.
ÇAPRAZ BAĞ SAKATLIĞI YAŞAMIŞTI
Emirhan İlkhan'ın kariyerindeki önemli kırılma noktalarından biri 2024 yılında yaşadığı sakatlık oldu.
Eylül 2024'te sol diz ön çapraz bağlarından ciddi şekilde sakatlanan genç futbolcu, uzun süre sahalardan uzak kaldı ve 20 Mayıs 2025'te yeniden meşin yuvarlağın peşinde koşmaya başladı.
Tedavi ve rehabilitasyon döneminin ardından yeniden futbol oynamaya başlayan Emirhan, Torino'da eski ritmini yakalamak için mücadele etti.
Yaşadığı sakatlığın ardından forma süresini yeniden artırmaya çalışan futbolcunun kariyerindeki bir sonraki adımı, düzenli oynama fırsatı açısından önem taşıyor.
6 MİLYON EUROLUK YERLİ ALTERNATİF
Emirhan İlkhan'ın piyasa değeri bazı oyuncu değerleme platformlarında 6 milyon euro seviyesinde gösteriliyor.
Merkez orta saha ve ön libero pozisyonlarında görev yapabilen 22 yaşındaki futbolcu, Türkiye'deki kulüpler açısından yerli oyuncu statüsünde kadroya dahil edilebilecek isimler arasında bulunuyor.
Bu durum, Emirhan'ı yalnızca eski kulübü Beşiktaş için değil, orta sahasında yerli futbolcu alternatiflerini artırmak isteyen diğer Süper Lig ekipleri için de potansiyel bir transfer seçeneği haline getiriyor.
OCAK AYINDA HAREKETLİLİK YAŞANABİLİR
Torino ile sözleşmesinin bitmesine yaklaşık yedi ay kalan Emirhan İlkhan'ın geleceği, ara transfer döneminde şekillenebilir.
İtalyan kulübünün yeni sözleşme konusunda atacağı adımlar, futbolcunun daha fazla süre alabileceği bir takımda oynama isteği ve gelecek olası teklifler transfer sürecinde belirleyici olacak.
Beşiktaş'ın gelişmeleri takip ettiği belirtilirken, Emirhan İlkhan'ın yeniden siyah-beyazlı formayı giymesi şu aşamada kesinleşmiş bir transfer planı değil, olası seçeneklerden biri olarak gündemde bulunuyor.
TORİNO BAŞKA KULÜBE SATARSA BEŞİKTAŞ'IN YÜZDE 15 PAYI VAR
Beşiktaş, Emirhan'ı Ağustos 2022'de 4,5 milyon euro garanti bedelle Torino'ya sattı. Siyah-beyazlıların KAP'a yaptığı bildirime göre Torino, oyuncuyu sözleşmesi sürerken üçüncü bir kulübe satarsa net transfer gelirinin yüzde 15'ini Beşiktaş'a ödeyecek. Emirhan sözleşmesini tamamlayıp yazın serbest ayrılırsa satış geliri oluşmayacağı için Beşiktaş bu maddeden pay almayacak.
BEŞİKTAŞ EMİRHAN'I OCAKTA KADROSUNA KATABİLİR Mİ?
Beşiktaş, Emirhan'a sezonun ikinci yarısında forma vermek isterse ara transfer döneminde Torino ile anlaşmak zorunda. Yaz transferi içinse takvim farklı. FIFA'nın Oyuncuların Statüsü ve Transferleri Talimatı'nın 18. maddesine göre Beşiktaş, görüşmelere başlamadan önce Torino'yu yazılı olarak bilgilendirmek koşuluyla ocaktan itibaren Emirhan'la gelecek sezon için sözleşme imzalayabilir. Oyuncu, mevcut kontratını tamamladığında yeni kulübüne bonservissiz katılabilir.