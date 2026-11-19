"5 BİN LİRAYA YÜKSELTİLECEĞİ KONUŞULUYOR"

Bayram ikramiyelerine ilişkin olası artışı değerlendiren Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, bu konuda bir çalışma yapılabileceğini düşündüğünü belirtti.

Yılmaz, "Bayram ikramiyeleriyle ilgili de çalışıldığını tahmin ediyorum. Şu anda 4 bin liraydı. Onun yine bir fark verilip 5 bin liraya yükseltileceği konuşuluyor" ifadelerini kullandı.

Söz konusu beklentinin gerçekleşmesi halinde bayram başına ödenen ikramiye tutarında 1.000 TL'lik, yani yüzde 25'lik artış yaşanacak. Böylece iki dini bayramda toplam 8 bin TL olan ödeme, yıllık 10 bin TL'ye ulaşabilecek.

Bayram ikramiyesinde artış beklentisi