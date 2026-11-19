2027 emekli bayram ikramiyesi artacak mı? Toplamda 10 bin TL ihtimali
Milyonlarca emeklinin gözü 2027 yılı bayram ikramiyelerine çevrilirken, A Haber canlı yayınında dikkat çeken bir zam beklentisi gündeme geldi. Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, 4 bin TL olan bayram ikramiyesinin 5 bin TL'ye yükselebileceğini belirtti. Olası artışla birlikte emeklilerin iki bayramda alacağı toplam ödeme 10 bin TL'ye ulaşabilecek. Refah payı düzenlemesi nedeniyle bayram ikramiyelerinin kaldırılacağı iddialarına da yanıt verildi.
Milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklisini ilgilendiren bayram ikramiyeleri yeniden gündemde.
2027 Ocak ayında yapılacak emekli maaşı artışına ilişkin beklentiler sürerken, bayram ikramiyelerinin artırılıp artırılmayacağı da merak konusu oldu.
A Haber canlı yayınında Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz ile Akademisyen Dr. Eray Güçlüer, emekli maaşlarına yönelik olası refah payı düzenlemesini ve bayram ikramiyelerinin geleceğini değerlendirdi.
4 bin TL'lik bayram ikramiyesinin 5 bin TL'ye çıkarılabileceği yönündeki değerlendirme dikkat çekti.
"5 BİN LİRAYA YÜKSELTİLECEĞİ KONUŞULUYOR"
Bayram ikramiyelerine ilişkin olası artışı değerlendiren Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, bu konuda bir çalışma yapılabileceğini düşündüğünü belirtti.
Yılmaz, "Bayram ikramiyeleriyle ilgili de çalışıldığını tahmin ediyorum. Şu anda 4 bin liraydı. Onun yine bir fark verilip 5 bin liraya yükseltileceği konuşuluyor" ifadelerini kullandı.
Söz konusu beklentinin gerçekleşmesi halinde bayram başına ödenen ikramiye tutarında 1.000 TL'lik, yani yüzde 25'lik artış yaşanacak. Böylece iki dini bayramda toplam 8 bin TL olan ödeme, yıllık 10 bin TL'ye ulaşabilecek.Bayram ikramiyesinde artış beklentisi
"ASILSIZ HABERLERE İTİBAR EDİLMEMELİ
Canlı yayında emekli maaşlarına ilave refah payı verilmesi durumunda bayram ikramiyelerinin kaldırılabileceği yönündeki iddialar da ele alındı.
Akademisyen Dr. Eray Güçlüer, basında bu yönde bazı değerlendirmelerin yer aldığını belirterek konunun açıklığa kavuşturulmasını istedi.
Güçlüer, "Basında 'Refah payı artışı olduğu için bayram ikramiyeleri kaldırılabilir' şeklinde bir bilgi dolaşıyor. Ben konunun böyle olmadığını teyit etmek için soruyorum; bayram ikramiyeleri ayrı bir konu, bu hesaplama tamamen ayrı bir konu. Dolayısıyla milletimizin bu tür haberlere itibar etmemesi lazım" dedi.
"BAYRAM İKRAMİYESİ İLE REFAH PAYI AYRI DÜZENLEMELER"
İddialara ilişkin açıklamada bulunan Emin Yılmaz, bayram ikramiyeleri ile emekli maaşlarına yapılabilecek refah payı artışının birbirinden bağımsız değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.
Yılmaz, "Bayram ikramiyeleri Resmi Gazete'de yayımlanmış kanunla belirlenmiştir. İkisini birbirine karıştırmamak lazım. İki dini bayramımız olan Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda eşit şekilde ikramiye adı altında emeklilerimizin hesabına yatıyor. Bununla ilgili bir çalışma yapılacağını tahmin ediyorum ama refah payı çalışmasıyla o çalışma tamamen farklı detaylar" ifadelerini kullandı.
5 BİN TL OLURSA EMEKLİNİN HESABINA NE KADAR YATACAK?
Yılmaz'ın dile getirdiği beklentinin hayata geçirilmesi halinde örnek ödeme tablosu şöyle oluşacak:
YILLARA GÖRE EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ TABLOSU