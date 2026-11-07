Türkiye'nin 25 Ekim'de Doğu Akdeniz'de yaptığı TURNAS-2026 tatbikatı. Fotoğraf: İHA

ÜST ÜSTE İKİ NAVTEX'E TÜRKİYE'DEN TEPKİ

Yunanistan söz konusu NAVTEX ile Türkiye'nin kıta sahanlığını resmen ihlal ediyor. GKRY de Yunanistan ile eş zamanlı olarak NAVTEX ilan etti ve "Kobi Ruegg" adlı araştırma gemisinin, 15 Kasım'a kadar Doğu Akdeniz'de deniz altına Suudi Arabistan ile Avrupa Birliği'ni (AB) birleştirecek fiber optik data hattı çalışması yapacağı belirtildi. Atina da Rum tarafının çağrısına onay bildirimi yaptı. Geminin planladığı faaliyet için uluslararası deniz hukuku gereğince Türkiye'den alınması gereken izin sürecinin tamamlanmadığı vurgulandı.

Dışişleri Bakanlığı ise Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan egemenlik haklarını korumadaki kararlılığının tam olduğunu, ancak bölgede diyalog ve iş birliği yaklaşımının da sürdürüleceğini bildirdi.