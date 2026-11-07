Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX krizi! Arka planında neler var? Yunanistan'dan Fransa'ya NAVTEX baskısı
Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin kıta sahanlığını ihlal eden Yunanistan ve GKRY'nin izinsiz NAVTEX duyuruları Ankara tarafından anında yayımlanan karşı NAVTEX'ler ile iptal edildi. Fransız gemilerinin yürüteceği projeler için Türkiye'den izin alınması gerektiğini vurgulayan Dışişleri Bakanlığı egemenlik haklarının korunmasındaki kararlılığı yinelerken Atina ise Paris'e "Türkiye'den izin alınıyormuş izlenimi yaratılmaması" yönünde baskı yapıyor. Fransa geçtiğimiz haftalarda projeyi ertelemek istediklerini belirtmişti. İşte Doğu Akdeniz'deki son gerilimin arka planı...
Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin kıta sahanlığı ve deniz yetki alanlarına yönelik izinsiz faaliyet girişimleri, Ankara ile Atina ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasındaki gerilimi yeniden tırmandırdı.
YUNAN'DAN DOĞU AKDENİZ'DE KAOS HAMLESİ
Atina dün Yunanistan'ı Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) üzerinden İsrail'e bağlayacak olan Great Sea Interconnector (GSI) projesi için NAVTEX yayımladı. Fransız bayraklı bir araştırma gemisinin, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'e bildirdiği kıta sahanlığı içerisinde izinsiz kablo döşeme faaliyetinde bulunmayı planladığı belirtildi.
Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) bu faaliyete yönelik yayımladığı hukuka aykırı ve yetkisiz seyir ikaz duyuruları Türkiye tarafından iptal edildi.
ÜST ÜSTE İKİ NAVTEX'E TÜRKİYE'DEN TEPKİ
Yunanistan söz konusu NAVTEX ile Türkiye'nin kıta sahanlığını resmen ihlal ediyor. GKRY de Yunanistan ile eş zamanlı olarak NAVTEX ilan etti ve "Kobi Ruegg" adlı araştırma gemisinin, 15 Kasım'a kadar Doğu Akdeniz'de deniz altına Suudi Arabistan ile Avrupa Birliği'ni (AB) birleştirecek fiber optik data hattı çalışması yapacağı belirtildi. Atina da Rum tarafının çağrısına onay bildirimi yaptı. Geminin planladığı faaliyet için uluslararası deniz hukuku gereğince Türkiye'den alınması gereken izin sürecinin tamamlanmadığı vurgulandı.
Dışişleri Bakanlığı ise Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan egemenlik haklarını korumadaki kararlılığının tam olduğunu, ancak bölgede diyalog ve iş birliği yaklaşımının da sürdürüleceğini bildirdi.
FRANSA ERTELEMEK İSTEMİŞTİ
Geçtiğimiz haftalarda Yunan basını Fransa'nın bölgede artan askeri ve hukuki riskler nedeniyle Yunanistan-GKRY-İsrail ortaklığındaki 1,9 milyar avroluk GSI projesinin ertelenmesini önerdiğini yazmıştı. Bu hamlenin Türkiye-Libya deniz sınırı mutabakatının resmiyet kazanmasının ardından gelmesi ise dikkat çekmişti.
ATİNA'DAN PARİS'E TÜRKİYE BASKISI
Yunan gazetesi Kathimerini, Atina'ın Paris ile herhangi bir formül üzerinde görüşmediğini ve Fransa'ya açıkça "Türkiye ile orta yol bulmaya çalışmayın, izin istiyor gibi görünmeyin" mesajı verdiğini iddia ederek Doğu Akdeniz krizini daha da kışkırtmaya çalıştı.
Atina, Türk makamlarının karşı NAVTEX'ine rağmen geri adım atmayacağını ve GSI kablo projesinin Yunanistan'ın yayımladığı NAVTEX doğrultusunda gecikmesiz devam edeceğini savunuyor. Kathimerini Ankara'nın sert bir çizgi benimsediğini öne sürerek "Türkiye yayımladığı karşı NAVTEX (anti-NAVTEX) ile Yunanistan ve Kıbrıs'ın araştırma faaliyetlerini sorguluyor; araştırma bölgesinin Türk kıta sahanlığı içinde yer aldığını iddia ederek Fransız gemisinin Türkiye'den izin almasını talep ediyor!" ifadelerini kullandı.
Libya Mutabakatı engelleri kalktı
- Libya Temsilciler Meclisi, Türkiye ile Libya arasında 2019'da imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat muhtırasını oy birliğiyle onayladı. Meclis, iki ülke arasında imzalanan iki mutabakatın onaylanmasını reddeden 2020 tarihli kararını da kaldırdı.
- Türkiye ile dönemin Libya Ulusal Mutabakat Hükûmeti arasında 27 Kasım 2019'da İstanbul'da imzalanan mutabakat, 8 Aralık 2019'da yürürlüğe girmişti.
- İki ülkenin Akdeniz'deki deniz yetki alanları arasındaki sınırı belirleyen mutabakat, deniz kaynakları üzerindeki hak ve çıkarlarının korunmasını amaçlıyor.