ENVANTERE GİREN İLK İNSANSIZ SAVAŞ UÇAĞI

İşte o açıklama:

"İlkleriyle dünya havacılık tarihine geçen ve sayısız testi başarıyla tamamlayan KIZILELMA, envantere giren ilk insansız savaş uçağı oldu. 3 adet KIZILELMA'yı güvenlik güçlerimize teslim etmenin gururunu yaşıyoruz. KIZILELMA'yı hayata geçirme sürecinde emek veren yol arkadaşlarımıza ve dualarını bizden esirgemeyen Aziz Milletimize şükranlarımızı sunuyoruz. Bu yolculukta aramızdan ayrılan yol arkadaşlarımızı ve ömrünü Milli Teknoloji Hamlesi'ne adayan kurucumuz Özdemir Bayraktar'ı rahmet ve özlemle anıyoruz. KIZILELMA'mız vatanımıza ve milletimize hayırlı olsun. "

"TÜRKİYE'NİN GÖKYÜZÜNDEKİ YENİ İMZASI"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir açıklamada bulundu. İşte Çelik'in o ifadeleri:

"Tarihi bir gündeyiz... Dünyada bir ilk olarak, milli insansız savaş uçağımız KIZILELMA'nın 3 adedi güvenlik güçlerimizin envanterine girdi. Türkiye, dünya havacılık tarihinde insansız bir savaş uçağını envanterine kazandıran ilk ülke oldu. Bu, hem dünyadaki "savunma mimarileri" açısından yeni bir dönemin başlamasıdır, hem de Türkiye'nin savunmasında çok önemli bir kazanım ve oyun değiştiricidir.

"Özgüven devrimi"nin mimarı Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği mücadele ülkemizi her alanda, özellikle savunma sanayinde ilklere imza atan bir noktaya taşıdı. KIZILELMA ile elde ettiğimiz kazanıma ve başarıya imza atan Sn Selçuk Bayraktar ve Sn Haluk Bayraktar başta olmak üzere tüm Baykar ailesine ve tüm kurumlarımıza teşekkür ediyoruz... Milli teknoloji hamlesinin öncülerinden merhum Özdemir Bayraktar'ı rahmetle anıyoruz. Türkiye'nin gökyüzündeki yeni imzası milletimize hayırlı olsun."