Gizli oylama ve geçersiz oyların belirlenmesine ilişkin esaslar yeniden düzenlendi. HANGİ OYLAR GEÇERSİZ SAYILACAK? Yönetmelikle geçersiz oyların belirlenmesine ilişkin esaslar da netleştirildi. Buna göre başkanlık divanının mührünü taşımayan, üzerinde seçmeni tanıtıcı işaret bulunan veya birden fazla adaya tercih mührü basılan oy pusulaları geçersiz sayılacak. Ancak aynı adayın alanına birden fazla mühür basılması ya da tercihin hangi adaydan yana olduğu anlaşılmak şartıyla mührün çizgi dışına taşması oyu geçersiz kılmayacak. Sandıktan oy kullanan üye sayısından fazla mühürlü zarf çıkması halinde ilgili turun seçimi yenilenecek. Bayrampaşa Belediyesinde başkanvekili CHPli İbrahim Kahraman oldu! AK Parti seçime itiraz edecek Bayrampaşa Belediyesi'nde başkanvekili CHP'li İbrahim Kahraman oldu! AK Parti seçime itiraz edecek

Belediye başkanlığına aday olan meclis üyeleri, seçim oturumlarını yönetemeyecek. ADAYLAR SEÇİM OTURUMUNU YÖNETEMEYECEK Yeni düzenlemeye göre adaylar oy kullanabilecek ancak seçimin yapıldığı oturumları yönetemeyecek ve başkanlık divanında görev alamayacak. Talep eden siyasi parti grupları ve bağımsız üyeler adına birer gözlemci görevlendirilebilecek. Başkanlık divanı, seçimle ilgili itiraz ve öneriler hakkında karar vermeden önce gözlemcilerin görüşlerini dinleyerek tutanağa geçirecek.