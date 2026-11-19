Chibuike Nwaiwu için ocak ayında 30 milyon euro veya üzerinde teklif gelmesi durumunda bile oyuncuyu satmak istemiyor. (Fotoğraf: Takvim Foto Arşivi) BATAGOV'UN YOKLUĞUNDA SORUMLULUĞU ARTTI Trabzonspor'da Arseniy Batagov'un uzun süreli yokluğu, savunmadaki görev dağılımını değiştirdi. Nijeryalı stoper Chibuike Nwaiwu, bu süreçte bordo-mavili takımın savunma hattında daha fazla sorumluluk üstlendi. Fizik gücü, hava toplarındaki etkinliği, atletik özellikleri ve ikili mücadelelerdeki performansıyla dikkat çeken genç futbolcu, teknik heyetin önemli seçeneklerinden biri haline geldi. Nwaiwu'nun savunmadaki bu rolü, Trabzonspor yönetiminin ocak ayında oyuncuyu kadroda tutma isteğini güçlendiren etkenler arasında gösterildi.

Trabzonspor yönetiminin, yaz transfer döneminde Chibuike Nwaiwu için 30 milyon euronun altındaki rakamları değerlendirmediği belirtildi. Bordo-mavililerin ocak ayındaki transfer planının ise daha katı olduğu kaydedildi. (Fotoğraf: Takvim Foto Arşivi) 13 MAÇTA 1 GOL VE 2 ASİST Chibuike Nwaiwu, 2026-2027 sezonunda Trabzonspor formasıyla tüm kulvarlarda 13 resmî karşılaşmada görev aldı. 23 yaşındaki savunmacı, bu mücadelelerde 1 gol ve 2 asist üreterek 3 gole doğrudan katkı sağladı. Stoper olmasına rağmen hücumdaki üretkenliğiyle de dikkat çeken Nwaiwu, savunma performansının yanı sıra skor katkısıyla da öne çıktı. Genç futbolcunun sezonun ilk bölümündeki performansı, Premier Lig kulüplerinin ilgisinin devam etmesinde etkili oldu.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham, Chibuike Nwaiwu'nun transferiyle ilgilenen kulüpler arasında yer alıyor. Londra temsilcisinin Nijeryalı futbolcunun performansını izlemeye devam ettiği iddia edildi. (Fotoğraf: Takvim Foto Arşivi) SÖZLEŞMESİ 2030 YILINA KADAR Trabzonspor, Chibuike Nwaiwu'yu 7 Ocak 2026 tarihinde Avusturya temsilcisi Wolfsberger AC'den kadrosuna kattı. Bordo-mavili kulüp, Nijeryalı futbolcuyla 4,5 yıllık sözleşme imzaladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na duyurdu. 23 yaşındaki savunmacının mevcut kontratı 30 Haziran 2030 tarihine kadar devam ediyor. Uzun süreli sözleşme, Trabzonspor'un olası transfer görüşmelerinde oyuncusunu kadroda tutma veya yüksek bonservis beklentisiyle pazarlığa girme açısından elini güçlendiriyor.