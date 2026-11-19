Trabzonspor İngilizlere büyük şok yaşattı! Nwaiwu'nun bonservisi dudak uçuklatacak
Trabzonspor, Avrupa kulüplerinin transfer listesine giren Chibuike Nwaiwu için ocak ayı kararını verdi. Premier Lig ekibi Fulham'ın takibini sürdürdüğü 23 yaşındaki Nijeryalı stoperin, 30 milyon euro ve üzerinde teklif gelmesi durumunda bile ara transfer döneminde satılmasının düşünülmediği iddia edildi. Bordo-mavili yönetimin, şampiyonluk yarışında savunma hattının önemli isimlerinden biri olan Nwaiwu'nun transferini sezon sonuna bıraktığı belirtildi.
Trabzonspor'da ara transfer dönemi öncesinde Chibuike Nwaiwu'nun geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Bordo-mavili takımın savunmasındaki performansıyla Avrupa kulüplerinin ilgisini çeken Nijeryalı futbolcu için yönetimin satış kapısını kapattığı iddia edildi.
Trabzonspor, şampiyonluk mücadelesini sürdürdüğü sezonun ikinci yarısında kadrosunda güç kaybı yaşamak istemiyor. Bu nedenle 23 yaşındaki stoperin ocak ayında takımdan ayrılmasına izin verilmemesi planlanıyor.
30 MİLYON EUROYA BİLE SATILMAYACAK
Trabzonspor yönetiminin Chibuike Nwaiwu konusunda ara transfer dönemi için belirlediği yol haritası ortaya çıktı.
Yaz aylarında 30 milyon euronun altındaki rakamları değerlendirmek istemeyen bordo-mavililerin, ocak ayında daha yüksek tekliflere karşı da aynı tutumu sürdürmeye hazırlandığı belirtildi.
Habere göre Trabzonspor, Nijeryalı savunmacı için 30 milyon euro veya üzerinde bonservis önerisi gelmesi durumunda dahi transfer görüşmelerine olumlu yaklaşmayacak.
Bordo-mavili yönetimin bu kararında şampiyonluk yarışı ve savunma hattındaki mevcut kadro yapısı belirleyici oldu.
FULHAM'IN TAKİBİ DEVAM EDİYOR
Chibuike Nwaiwu, İngiltere Premier Lig ekiplerinin transfer gündeminde yer almaya devam ediyor.
Yaz transfer döneminde Nijeryalı stoperle ilgilenen Fulham'ın, oyuncuyu izlemeyi sürdürdüğü kaydedildi.
İngiliz ekibinin oyuncu izleme ekibinin Nwaiwu'nun performansını takip ettiği, Premier Lig'den iki kulübün daha genç savunmacının durumuyla yakından ilgilendiği iddia edildi.
İngiltere dışında Avrupa'nın beş büyük liginden çeşitli kulüplerin de Trabzonspor'un futbolcusunu izlediği belirtildi.
BATAGOV'UN YOKLUĞUNDA SORUMLULUĞU ARTTI
Trabzonspor'da Arseniy Batagov'un uzun süreli yokluğu, savunmadaki görev dağılımını değiştirdi.
Nijeryalı stoper Chibuike Nwaiwu, bu süreçte bordo-mavili takımın savunma hattında daha fazla sorumluluk üstlendi.
Fizik gücü, hava toplarındaki etkinliği, atletik özellikleri ve ikili mücadelelerdeki performansıyla dikkat çeken genç futbolcu, teknik heyetin önemli seçeneklerinden biri haline geldi.
Nwaiwu'nun savunmadaki bu rolü, Trabzonspor yönetiminin ocak ayında oyuncuyu kadroda tutma isteğini güçlendiren etkenler arasında gösterildi.
13 MAÇTA 1 GOL VE 2 ASİST
Chibuike Nwaiwu, 2026-2027 sezonunda Trabzonspor formasıyla tüm kulvarlarda 13 resmî karşılaşmada görev aldı.
23 yaşındaki savunmacı, bu mücadelelerde 1 gol ve 2 asist üreterek 3 gole doğrudan katkı sağladı.
Stoper olmasına rağmen hücumdaki üretkenliğiyle de dikkat çeken Nwaiwu, savunma performansının yanı sıra skor katkısıyla da öne çıktı.
Genç futbolcunun sezonun ilk bölümündeki performansı, Premier Lig kulüplerinin ilgisinin devam etmesinde etkili oldu.
SÖZLEŞMESİ 2030 YILINA KADAR
Trabzonspor, Chibuike Nwaiwu'yu 7 Ocak 2026 tarihinde Avusturya temsilcisi Wolfsberger AC'den kadrosuna kattı.
Bordo-mavili kulüp, Nijeryalı futbolcuyla 4,5 yıllık sözleşme imzaladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na duyurdu.
23 yaşındaki savunmacının mevcut kontratı 30 Haziran 2030 tarihine kadar devam ediyor.
Uzun süreli sözleşme, Trabzonspor'un olası transfer görüşmelerinde oyuncusunu kadroda tutma veya yüksek bonservis beklentisiyle pazarlığa girme açısından elini güçlendiriyor.
NİJERYA MİLLİ TAKIMI'NA KADAR YÜKSELDİ
Trabzonspor'daki performansıyla dikkat çeken Chibuike Nwaiwu, Nijerya Milli Takımı'na da davet edildi.
Milli takım kampında 54Football'a konuşan savunmacı, bordo-mavili ekibin şampiyonluk hedefini vurguladı.
Nwaiwu, Trabzonspor'un lig şampiyonluğunu kazanmak istediğini ve mevcut kadronun bu hedefe ulaşabilecek güce sahip olduğuna inandığını dile getirdi.
Genç futbolcunun hem kulüp hem de milli takım düzeyindeki yükselişi, Avrupa kulüplerinin takibinde kalmasını sağlayan gelişmeler arasında yer aldı.
YAZ TRANSFER DÖNEMİNDE RAKAM ARTABİLİR
Trabzonspor'un Nwaiwu için ocak ayında transfer görüşmesi yapmak istemediği, ancak sezon sonunda şartları yeniden değerlendireceği iddia edildi.
Bordo-mavili yönetimin, oyuncunun sezonun geri kalanında da performansını sürdürmesi halinde yaz transfer dönemine daha yüksek bir bonservis beklentisiyle girebileceği belirtildi.
Bu nedenle Nwaiwu'nun geleceğiyle ilgili asıl transfer hareketliliğinin sezon tamamlandıktan sonra yaşanabileceği değerlendiriliyor.
Şampiyonluk yarışında savunma hattını korumayı hedefleyen Trabzonspor'un önceliği ise 23 yaşındaki Nijeryalı futbolcuyu sezon sonuna kadar takımda tutmak.