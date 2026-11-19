Çin'in Şıncın kentindeki APEC Zirvesi'nde ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in 19 Kasım Perşembe sabahı yaptığı görüşmeye bir basın sorusu damga vurdu. Beyaz Saray basın havuzunun aktardığına göre adı açıklanmayan Bloomberg muhabiri, Trump'a yüksek sesle "Başkan Trump, Jensen Huang ABD'ye sadakatsizlik mi etti?" diye sordu. Çin heyetinden bir yetkili soruya tepki gösterdi.

İlk soruyu yönelten Bloomberg muhabiri, Trump ve Xi'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı üçlü görüşmenin açılışına alınmadı. Bir Beyaz Saray yetkilisi, muhabirin yeniden basın havuzuna alınması için girişimde bulunduklarını ancak Çinli yetkililerin kararı değiştirmediğini söyledi.

Basın havuzu notlarına göre Çinli yetkililer, soru sormaya başlayan ikinci bir muhabirin de sözünü kesti. Heyet, gazetecilere yüksek sesle soru yöneltmeyi son derece kaba bulduklarını ve bunu yapanların salondan çıkarılacağını bildirdi.

Trump’a Huang’ı soran Bloomberg muhabiri, Trump, Xi ve Putin’in üçlü görüşmesinin açılışına alınmadı. (Foto: AA)

TAKVİM YAZMIŞTI! 33 YILLIK DÖNEMİ BİTİREN İSTİFA

Takvim'in 12 Kasım'da yazdığı krizin merkezinde, Jensen Huang'ın Nvidia'nın müşterilerinden Singapur merkezli Megaspeed'in eski yöneticisi Alice Huang ile ilişkisi vardı. Aynı soyadını taşıyan iki isim arasında akrabalık bağı bulunmuyor. Jensen Huang, 8 Kasım'daki açıklamasında eşine sadakatsizlik ettiğini kabul ederek özür diledi. Açıklamasında Alice Huang'ın adını anmadı. ABD basını, Huang'ın Nvidia'nın sağlık birimini yöneten Kimberly Powell ile de evlilik dışı ilişki yaşadığını yazdı. Reuters ise bir başka Nvidia çalışanıyla da ilişki yaşadığını aktardı.

Nvidia, 12 Kasım'da Huang'ın CEO'luk, şirket başkanlığı ve yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu. Böylece şirketin kurucularından Huang'ın 33 yıllık dönemi sona erdi. Mali İşler Direktörü Colette Kress geçici CEO olarak görevlendirilirken yönetim kurulu kalıcı bir isim aramaya başladı. İstifa açıklamasının ardından Nvidia hisseleri, ABD piyasaları açılmadan önce yüzde 10'a varan değer kaybı yaşadı.