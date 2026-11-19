Trump-Xi görüşmesinde Nvidia krizi! Jensen Huang’ı soran muhabir üçlü zirveye alınmadı
Beyaz Saray basın havuzundaki bir Bloomberg muhabiri, Donald Trump ile Xi Jinping’in görüşmesinde eski Nvidia CEO’su Jensen Huang’ı sordu. Çinli yetkililer, muhabiri Vladimir Putin’in de katıldığı üçlü görüşmenin açılışına almadı. Zirvede krize yol açan sorunun arkasında, Takvim’in 12 Kasım’da yazdığı evlilik dışı ilişki ve Çin’e çip aktarımı iddiaları vardı.
Çin'in Şıncın kentindeki APEC Zirvesi'nde ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in 19 Kasım Perşembe sabahı yaptığı görüşmeye bir basın sorusu damga vurdu. Beyaz Saray basın havuzunun aktardığına göre adı açıklanmayan Bloomberg muhabiri, Trump'a yüksek sesle "Başkan Trump, Jensen Huang ABD'ye sadakatsizlik mi etti?" diye sordu. Çin heyetinden bir yetkili soruya tepki gösterdi.
İKİNCİ MUHABİRİN DE SÖZÜ KESİLDİ
Basın havuzu notlarına göre Çinli yetkililer, soru sormaya başlayan ikinci bir muhabirin de sözünü kesti. Heyet, gazetecilere yüksek sesle soru yöneltmeyi son derece kaba bulduklarını ve bunu yapanların salondan çıkarılacağını bildirdi.
İlk soruyu yönelten Bloomberg muhabiri, Trump ve Xi'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı üçlü görüşmenin açılışına alınmadı. Bir Beyaz Saray yetkilisi, muhabirin yeniden basın havuzuna alınması için girişimde bulunduklarını ancak Çinli yetkililerin kararı değiştirmediğini söyledi.
TAKVİM YAZMIŞTI! 33 YILLIK DÖNEMİ BİTİREN İSTİFA
Takvim'in 12 Kasım'da yazdığı krizin merkezinde, Jensen Huang'ın Nvidia'nın müşterilerinden Singapur merkezli Megaspeed'in eski yöneticisi Alice Huang ile ilişkisi vardı. Aynı soyadını taşıyan iki isim arasında akrabalık bağı bulunmuyor. Jensen Huang, 8 Kasım'daki açıklamasında eşine sadakatsizlik ettiğini kabul ederek özür diledi. Açıklamasında Alice Huang'ın adını anmadı. ABD basını, Huang'ın Nvidia'nın sağlık birimini yöneten Kimberly Powell ile de evlilik dışı ilişki yaşadığını yazdı. Reuters ise bir başka Nvidia çalışanıyla da ilişki yaşadığını aktardı.
Nvidia, 12 Kasım'da Huang'ın CEO'luk, şirket başkanlığı ve yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu. Böylece şirketin kurucularından Huang'ın 33 yıllık dönemi sona erdi. Mali İşler Direktörü Colette Kress geçici CEO olarak görevlendirilirken yönetim kurulu kalıcı bir isim aramaya başladı. İstifa açıklamasının ardından Nvidia hisseleri, ABD piyasaları açılmadan önce yüzde 10'a varan değer kaybı yaşadı.
CASUSLUK ŞÜPHESİNİN ARKASINDA ÇİP İDDİASI VAR
ABD'li yetkililerin Alice Huang'ın Çin istihbaratı adına çalıştığından şüphelendiği öne sürüldü. Pekin casusluk iddiasını reddetti. Takvim'in önceki haberinde yer alan bir diğer iddiaya göre Megaspeed, Güneydoğu Asya'daki veri merkezleri için Nvidia'dan aldığı gelişmiş yapay zeka çiplerinin bir bölümünü Çin'e yönlendirdi. Nvidia yönetimi, ulusal güvenliğin veya şirket sırlarının tehlikeye girdiğini düşündürecek bir bulguya sahip olmadığını açıkladı. Yönetim kurulunun bağımsız üyeleri, iddiaları incelemek üzere bir hukuk bürosu görevlendirdi.
Reuters'ın incelediği şirket içi yazışmalara göre Jensen Huang, ekim ayında aralarında Nvidia'nın baş hukuk müşaviri Tim Teter'in de bulunduğu yöneticilere Megaspeed ve Alice Huang'la temaslarını olağan müşteri ilişkileri olarak anlattı. Demokrat senatörler Elizabeth Warren ve Chris Coons ise gelişmiş çiplerin Çin'e veya çipleri bu ülkeye aktarabilecek kuruluşlara ihracatına ilişkin belgelerin ve iletişim kayıtlarının korunmasını istedi.
KONGRE'DE İLK SORULAR 1 ARALIK'TA
Washington'da ilişkinin ve olası çip transferinin araştırılması yönündeki baskı artarken Jensen Huang, aralık ayında Senato Bankacılık Komitesi önünde ifade vermeyi kabul etti. Senato'daki oturumun tarihi henüz açıklanmadı.
Temsilciler Meclisinin resmi takvimine göre Huang 1 Aralık'ta, Nvidia'nın baş hukuk müşaviri Tim Teter ise 2 Aralık'ta Dış İlişkiler Komitesi, İstihbarat Komitesi ve Çin Komünist Partisi Özel Komitesinin sorularını yanıtlayacak. Kapalı görüşmeler tutanağa geçirilecek. Komite başkanları, Çin'deki kişi ve kuruluşların ABD'nin en gelişmiş çiplerine erişiminde Nvidia'nın rolünü ve olası istihbarat bağlantısını sorgulayacaklarını açıkladı.