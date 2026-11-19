Yaklaşık 3,6 milyon kişiye hizmet vereceği açıklanan projenin aradan geçen yıllara rağmen hayata geçirilmediğini savunan Demirhan, İBB yönetiminden ulaşım yatırımlarına ilişkin somut sonuçlar beklediklerini ifade etti.

Demirhan, belediye hizmetlerinde gönüllü çalışan vatandaşlara ücretsiz ulaşım sağlanacağı yönündeki vaadin de uygulanmadığını söyledi. MEGABÜS PROJESİNE NE OLDU? İBB yönetiminin seçim döneminde duyurduğu Megabüs projesini hatırlatan Demirhan, TEM Otoyolu üzerinde kurulması planlanan hattın Başakşehir, Bağcılar ve Esenler'den Ümraniye ve Sultanbeyli'ye uzanmasının öngörüldüğünü belirtti.

Demirhan, gençlere indirimli ve çocuklara ücretsiz ulaşım vaatlerinin yerine getirilmediğini savundu. "12 YAŞ ALTI ÇOCUKLARA ÜCRETSİZ ULAŞIM SÖZÜ TUTULMADI" Çocuklara yönelik ulaşım vaatlerini de gündeme getiren Demirhan, 12 yaş altındaki çocuklara ücretsiz toplu taşıma hakkı tanınacağı yönündeki seçim sözünün yerine getirilmediğini söyledi.

İBB'nin milyonlarca kişiye hizmet vermesi planlanan Megabüs projesi yeniden tartışma konusu oldu

"OTOBÜSLERİN YÜZDE 15'İ GARAJLARDA BEKLİYOR"



Sayıştay bulgularına da değinen Demirhan, İETT otobüslerinin yaklaşık yüzde 15'inin çeşitli nedenlerle sefere çıkamadığını söyledi.

Özellikle kırsal mahallelerde ulaşım alternatiflerinin sınırlı olduğunu vurgulayan Demirhan, otobüslerin etkin kullanılması ve sefer planlamasının iyileştirilmesi gerektiğini belirtti.

ENGELLİ ERİŞİMİ VE ELEKTRİKLİ OTOBÜSLERİ ELEŞTİRDİ

İBB'nin çevreci ulaşım hedeflerini de değerlendiren Demirhan, elektrikli araçların toplam filo içindeki oranının yüzde 6,6 seviyesinde olduğunu ifade etti.

Engelli vatandaşların toplu taşımaya erişiminde yaşanan sorunlara dikkat çeken Demirhan, çalışmayan asansörler, yürüyen merdivenler ve erişime uygun olmayan duraklarla ilgili sorunların giderilmesi gerektiğini söyledi.



"İSTANBUL'UN İHTİYACI YENİ SLOGANLAR DEĞİL"

İETT'nin performansının yalnızca raporlardaki hedeflerle ölçülemeyeceğini belirten Demirhan, vatandaşların günlük yaşamda karşılaştığı ulaşım sorunlarının esas alınması gerektiğini vurguladı.

Demirhan, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"İstanbul'un ihtiyacı yeni sloganlar değil, çalışan bir ulaşım sistemidir. İstanbul'un ihtiyacı yeni pankartlar değil, zamanında gelen otobüslerdir. İstanbul'un ihtiyacı süslü performans raporları değil, vatandaşın hayatına dokunan gerçek performanstır. Bir belediyenin başarısı, kaç vaat verdiğiyle değil, verdiği vaatlerin kaçını yerine getirdiğiyle ölçülür."