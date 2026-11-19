İBB yönetimine yüzde 1680 zam tepkisi! “Ucuz ulaşım” vaadi Meclis'te yeniden gündemde
İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine yapılan zamlar ve İBB yönetiminin seçim vaatleri Meclis gündemine taşındı. İETT'nin 2027 yılı bütçe görüşmelerinde konuşan AK Partili Hamdi Demirhan, son 7 yılda ulaşım ücretlerine yüzde 1680 zam yapıldığını belirterek İBB yönetimine tepki gösterdi. Gençlere indirimli ulaşım, çocuklara ücretsiz toplu taşıma ve Megabüs projesi vaatlerinin yerine getirilmediğini savunan Demirhan, “İstanbul'un nimetini kendinize, külfetini İstanbullulara yüklediniz” sözleriyle eleştirilerini sıraladı.
"Ulaşımı ucuzlatacağız" sözü veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi, geçen 7 yılda İstanbulluyu adeta zam yağmuruna tuttu.
İETT'nin 2027 yılı bütçe görüşmelerinde kürsüye çıkan AK Parti İBB Meclis Üyesi Hamdi Demirhan, ulaşım ücretlerine yapılan yüzde 1680'lik fahiş artışı ve rafa kaldırılan seçim vaatlerini tek tek yüzlerine vurarak İBB yönetiminin başarısız ulaşım karnesini gözler önüne serdi.İstanbul'un külfeti vatandaşa yüklendi
Toplu taşıma ücretlerindeki artışları ve seçim döneminde verilen sözleri gündeme taşıyan Demirhan, İstanbul'da ulaşım maliyetlerinin vatandaşların bütçesine ağır yük getirdiğini savundu.
"ULAŞIMA 7 YILDA YÜZDE 1680 ZAM YAPILDI"
İBB yönetiminin seçim döneminde ulaşımı ucuzlatma sözü verdiğini hatırlatan Demirhan, 2019 yılından bu yana toplu taşıma bilet fiyatlarına yüzde 1680 oranında zam yapıldığını söyledi.
Asgari ücretle çalışan bir vatandaşın gelirinin yaklaşık yüzde 13'ünü, öğrencilerin ise burslarının yüzde 16,5'ini aylık abonman ücretlerine ayırmak zorunda kaldığını öne süren Demirhan, İBB yönetimine şu sözlerle yüklendi: "İstanbul sizin dediniz ama İstanbul'un nimetini kendinize, külfetini İstanbullulara yüklediniz. Yüklediğiniz her külfet İstanbulluların sırtında birer dert oldu."
GENÇLERE İNDİRİMLİ ULAŞIM VAADİNİ HATIRLATTI
İBB yönetiminin seçim döneminde 25 yaş altındaki gençlere yüzde 40 indirimli ulaşım sözü verdiğini belirten Demirhan, söz konusu vaadin hayata geçirilmediğini savundu.
Aradan geçen yıllara rağmen gençlerin beklediği indirimin uygulanmadığını ifade eden Demirhan, "O gün 18 yaşında olan gençlerimiz bugün 25 yaşını doldurdu. Ama bekledikleri indirim sözü bir türlü tutulmadı" dedi.
"12 YAŞ ALTI ÇOCUKLARA ÜCRETSİZ ULAŞIM SÖZÜ TUTULMADI"
Çocuklara yönelik ulaşım vaatlerini de gündeme getiren Demirhan, 12 yaş altındaki çocuklara ücretsiz toplu taşıma hakkı tanınacağı yönündeki seçim sözünün yerine getirilmediğini söyledi.
Demirhan, belediye hizmetlerinde gönüllü çalışan vatandaşlara ücretsiz ulaşım sağlanacağı yönündeki vaadin de uygulanmadığını söyledi.
MEGABÜS PROJESİNE NE OLDU?
İBB yönetiminin seçim döneminde duyurduğu Megabüs projesini hatırlatan Demirhan, TEM Otoyolu üzerinde kurulması planlanan hattın Başakşehir, Bağcılar ve Esenler'den Ümraniye ve Sultanbeyli'ye uzanmasının öngörüldüğünü belirtti.
Yaklaşık 3,6 milyon kişiye hizmet vereceği açıklanan projenin aradan geçen yıllara rağmen hayata geçirilmediğini savunan Demirhan, İBB yönetiminden ulaşım yatırımlarına ilişkin somut sonuçlar beklediklerini ifade etti.
"OTOBÜSLERİN YÜZDE 15'İ GARAJLARDA BEKLİYOR"
Sayıştay bulgularına da değinen Demirhan, İETT otobüslerinin yaklaşık yüzde 15'inin çeşitli nedenlerle sefere çıkamadığını söyledi.
Özellikle kırsal mahallelerde ulaşım alternatiflerinin sınırlı olduğunu vurgulayan Demirhan, otobüslerin etkin kullanılması ve sefer planlamasının iyileştirilmesi gerektiğini belirtti.
ENGELLİ ERİŞİMİ VE ELEKTRİKLİ OTOBÜSLERİ ELEŞTİRDİ
İBB'nin çevreci ulaşım hedeflerini de değerlendiren Demirhan, elektrikli araçların toplam filo içindeki oranının yüzde 6,6 seviyesinde olduğunu ifade etti.
Engelli vatandaşların toplu taşımaya erişiminde yaşanan sorunlara dikkat çeken Demirhan, çalışmayan asansörler, yürüyen merdivenler ve erişime uygun olmayan duraklarla ilgili sorunların giderilmesi gerektiğini söyledi.
"İSTANBUL'UN İHTİYACI YENİ SLOGANLAR DEĞİL"
İETT'nin performansının yalnızca raporlardaki hedeflerle ölçülemeyeceğini belirten Demirhan, vatandaşların günlük yaşamda karşılaştığı ulaşım sorunlarının esas alınması gerektiğini vurguladı.
Demirhan, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:
"İstanbul'un ihtiyacı yeni sloganlar değil, çalışan bir ulaşım sistemidir. İstanbul'un ihtiyacı yeni pankartlar değil, zamanında gelen otobüslerdir. İstanbul'un ihtiyacı süslü performans raporları değil, vatandaşın hayatına dokunan gerçek performanstır. Bir belediyenin başarısı, kaç vaat verdiğiyle değil, verdiği vaatlerin kaçını yerine getirdiğiyle ölçülür."