Milyonlarca emekli hem rutin ocak zammı hem de ek iyileştirme için gün sayıyor. Emeklilerin zam oranının ek iyileştirmeyle artacak olması bankaların promosyon kampanyalarında da kendisini gösterecek. Bankalar maaşı yükselen emeklilere daha fazla promosyon kapısını açacak. Üstelik promosyonu artıracak tek etken de bu değil. Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) bankalarla taban promosyon tutarları için imzaladığı protokolde 3 yıllık süre Mart 2027'de dolacak. Bu nedenle SGK'nın promosyon için bankalarla yeniden masaya oturması bekleniyor. Bu da promosyonda tüm hesapları değiştirecek. İşte detayları...

Bankalar üç yıllık taahhüt veren emeklilere, dul ve yetimlere dört farklı maaş dilimine göre farklı tutarlarda promosyon ödüyor. Emeklilerin tamamı bu yıl taban aylık zammıyla promosyondaki en üst maaş dilimine yükseldi. SGK'nın bankalarla daha önce imzaladığı protokole göre bu kapsamdaki emeklilere en az 12 bin lira ödenirken, kampanyalarla bu tutar 35 bin liraya kadar çıkıyor. Ayrıca sıfır faizli kredi, faizsiz nakit avans gibi imkânlarla sunulan toplam fayda 90 bin liraya kadar yükseliyor.

SGK'nın bankalarla yaptığı promosyon protokolü Mart 2027'de sona erecek.

YENİ MAAŞLAR NASIL ETKİ EDECEK?

Ocak ayında kök aylıklara enflasyon zammı gelecek. Bu zammın oranı SSK ve Bağ-Kur'lularda yüzde 10, memur emeklilerinde yüzde 8 seviyesinde bekleniyor. Ayrıca ek iyileştirme hazırlığı yapılıyor. Yani tüm emekliler çifte zam alacak. Artacak maaşlar bankaları promosyon kampanyalarını yeniden gözden geçirmek durumunda bırakacak. Emeklilerin zam oranının ek iyileştirmeyle artacak olması bankaların promosyon kampanyalarını yeni yılla birlikte hareketlendirecek. Üstelik SGK'nın bankalarla imzaladığı protokolde de 3 yıllık süre mart ayında doluyor. Yeni protokol promosyonda tüm hesapları değiştirecek.

YENİ EMEKLİLER VE 3 YILLIK TAAHHÜDÜ DOLANLAR NE YAPMALI?

Yeni promosyon almak için beklemeye gerek yok. Şimdi bankanızı seçerek promosyonunuzu alabilirsiniz. Promosyonda yeni fırsatlar ortaya çıkarsa ister kendi bankanızdan güncelleme talep edebilir, ister başka bankaya maaşınızı taşıyabilirsiniz. Bunun için 3 yılı doldurmanız şart değil. Güncelleme yapılırken önce iade tutarı hesaplanıyor. Bunun için daha önce alınmış olan promosyon tutarı 36'ya bölünüyor. Çıkan rakam, taahhüdün bitimine kalan ay sayısıyla çarpılıyor. Başka bankaya geçilecekse bu tutar iade alınıyor. Aynı bankada devam edilecekse bu tutar düşülerek yeni promosyon yatırılıyor.