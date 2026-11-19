AK Parti için 9 belediye iddiası: Büşra Özdemir ve Candan Yüceer'in bugün rozet takması bekleniyor
AK Parti'de gözler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na çevrildi. CHP'den istifa eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir ile Yeni Parti'den ayrılan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'in de aralarında bulunduğu 9 belediyeden AK Parti'ye katılım bekleniyor. Belediye başkanlarının AK Parti Genel Merkezi'ne girişi başladı.
AK Parti'de yeni katılımlar için gözler bugün yapılacak Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na çevrildi.
Yeni Parti ve CHP'de yaşanan istifaların ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere toplam 9 belediyeden isimlerin AK Parti'ye katılacağı öne sürüldü.
BAŞKANLAR AK PARTİ GENEL MERKEZİ'NDE
AK Parti'ye katılacağı konuşulan Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ve Beyoğlu Belediye Başkan Vekili Sefer Karaahmetoğlu, AK Parti Genel Merkezi'ne giriş yaptı.
CHP'den istifa eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir ile Yeni Parti'den istifa eden Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'in de katılması beklenen toplantıda, yeni isimlere parti rozetlerini Başkan Recep Tayyip Erdoğan takacak.
Bugün AK Parti'ye katılacağı konuşulan isimler arasında Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran ve Demre Belediye Başkanı Fahri Duran yer alıyor.
Peki, AK Parti'ye katılması beklenen diğer belediye başkanları kimler? Hangi il ve ilçelerde parti değişikliği yaşanacak?Sefer Karaahmetoğlu AK Parti Genel Merkezi'ne geldi
Ankara kulislerindeki son gelişmeleri A Haber Muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.
AK PARTİ'YE 9 BELEDİYEDEN KATILIM BEKLENİYOR
Toplantı öncesinde son bilgileri paylaşan Hacıalioğlu, şunları söyledi:
"Bugün katılımlar netleşti diyebiliriz aslında büyük oranda. Son edindiğim bilgiye göre 9 belediyenin AK Parti'ye geçmesini bekliyoruz."
ANTALYA VE TEKİRDAĞ'DA İKİ KRİTİK İSİM
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir'in CHP'den istifasının ardından AK Parti'ye geçişinin beklendiğini belirten Hacıalioğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini dile getirmişti. O istifanın aslında akabinde biz de bu süreci AK Parti'ye geçiş süreci olarak önemli bir mesaj olarak görmüştük. Ve onun geçişinin bugün gerçekleşmesi bekleniyor. Özellikle Büşra Özdemir Muhittin Böcek'in yerine başkan vekili olarak görev yapmaktaydı. Yani bu şekilde AK Parti Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni almış olacak."
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'in de AK Parti'ye katılmasının beklendiğini aktaran Hacıalioğlu, şöyle devam etti:
"Bir diğer nokta ise Tekirdağ'dı, biliyorsunuz Tekirdağ'da da Candan Yüceer belediye başkanıydı. Özellikle il bazında özellikle çok dışlanmıştı. Ne delege gösterilmişti, ne de il başkanı seçiminde kendisinin fikrine danışılmıştı. Burada da bir sıkıntı vardı aslında. Yine AK Parti'ye bugün geçiş yapması bekleniyor."
ANTALYA'DAN 3, DİĞER 4 İLDEN BİRER İLÇE
Büyükşehir belediyelerinin yanı sıra 7 ilçe belediyesinden de AK Parti'ye katılım beklendiğini belirten Hacıalioğlu, son kulis bilgisini şöyle paylaştı:
"Antalya'dan üç belediye daha gelmesi bekleniyor bugün. Bunlardan bir tanesi yine dün de belirtmiştik, Korkuteli Belediyesi. Eee bunun yanı sıra Adana'dan bir, Giresun'dan bir, Edirne'den ve İstanbul'dan da bir olmak üzere toplam 7 ilçe belediyesi daha. AK Parti'ye geçecek gibi duruyor, bir değişiklik olmazsa."
MUĞLA BÜYÜKŞEHİR LİSTEDE YOK
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanının da adı geçen isimler arasında bulunduğunu ancak son listede yer almadığını ifade eden Hacıalioğlu, şunları kaydetti:
"Arka planda bir yandan kulislerde konuşulan isimler bazen yalanlanıyor biliyorsunuz. Bunlardan biri de Muğla Büyükşehir Belediye başkanıydı. Eee bu hususa ilişkin onun adı şu an itibariyle listede yok. Belki ilerleyen dönemlerde göreceğiz."
ERDOĞAN'IN ROZET TAKMASI BEKLENİYOR
Katılımlara ilişkin son bilgilerin toplantı öncesinde değişebileceğini vurgulayan Hacıalioğlu, AK Parti'ye yönelik geçişlerin sürebileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Önemli ancak bu transferlerin süreceğini dikkat çekelim. Çünkü Başkan Recep Tayyip Erdoğan verdiği mesajlarda kapının açık olduğunu dile getirmişti. Ki bu hususta hem vekil transferleri hem de belediye başkanları transferleri noktasında önemli bir sayıya ulaşılmış durumda. Özellikle genel seçimlerden bu yana AK Parti'nin vekil sayısı 281 oldu bilindiği üzere. Yerel seçimlerden sonra ise AK Parti'ye geçen belediye sayısı tam 107."