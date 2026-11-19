Yeni Parti ve CHP'de yaşanan istifaların ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere toplam 9 belediyeden isimlerin AK Parti'ye katılacağı öne sürüldü.

CHP'den istifa eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir ile Yeni Parti'den istifa eden Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'in de katılması beklenen toplantıda, yeni isimlere parti rozetlerini Başkan Recep Tayyip Erdoğan takacak.

AK PARTİ'YE 9 BELEDİYEDEN KATILIM BEKLENİYOR

Toplantı öncesinde son bilgileri paylaşan Hacıalioğlu, şunları söyledi:

"Bugün katılımlar netleşti diyebiliriz aslında büyük oranda. Son edindiğim bilgiye göre 9 belediyenin AK Parti'ye geçmesini bekliyoruz."

ANTALYA VE TEKİRDAĞ'DA İKİ KRİTİK İSİM

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir'in CHP'den istifasının ardından AK Parti'ye geçişinin beklendiğini belirten Hacıalioğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini dile getirmişti. O istifanın aslında akabinde biz de bu süreci AK Parti'ye geçiş süreci olarak önemli bir mesaj olarak görmüştük. Ve onun geçişinin bugün gerçekleşmesi bekleniyor. Özellikle Büşra Özdemir Muhittin Böcek'in yerine başkan vekili olarak görev yapmaktaydı. Yani bu şekilde AK Parti Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni almış olacak."

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran ve Demre Belediye Başkanı Fahri Duran (Fotoğraflar yapay zeka ile birleştirilmiştir)

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'in de AK Parti'ye katılmasının beklendiğini aktaran Hacıalioğlu, şöyle devam etti:

"Bir diğer nokta ise Tekirdağ'dı, biliyorsunuz Tekirdağ'da da Candan Yüceer belediye başkanıydı. Özellikle il bazında özellikle çok dışlanmıştı. Ne delege gösterilmişti, ne de il başkanı seçiminde kendisinin fikrine danışılmıştı. Burada da bir sıkıntı vardı aslında. Yine AK Parti'ye bugün geçiş yapması bekleniyor."

Candan Yüceer AK Parti Genel Merkezi'ne geldi

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer (Fotoğraf yapay zeka ile birleştirilmiştir)

ANTALYA'DAN 3, DİĞER 4 İLDEN BİRER İLÇE

Büyükşehir belediyelerinin yanı sıra 7 ilçe belediyesinden de AK Parti'ye katılım beklendiğini belirten Hacıalioğlu, son kulis bilgisini şöyle paylaştı:

"Antalya'dan üç belediye daha gelmesi bekleniyor bugün. Bunlardan bir tanesi yine dün de belirtmiştik, Korkuteli Belediyesi. Eee bunun yanı sıra Adana'dan bir, Giresun'dan bir, Edirne'den ve İstanbul'dan da bir olmak üzere toplam 7 ilçe belediyesi daha. AK Parti'ye geçecek gibi duruyor, bir değişiklik olmazsa."