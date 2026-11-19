MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli , Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin uluslararası siyasetteki konumuna dikkat çeken Bahçeli, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da toplantıda yer alması gerektiğini ifade etti.

"TÜRKİYE'NİN NÜFUZ ALANI SİYASİ COĞRAFYASININ ÖTESİNDEDİR"

Türkiye'nin etki alanının ülke sınırlarıyla sınırlı olmadığını belirten Bahçeli, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Türkiye'nin nüfuz alanı ve ekonomik-kültürel coğrafyası, siyasi coğrafyasının çok ötesindedir ve bu platformda ihmal edilecek bir ülke değildir."

"BARIŞ VE HUZUR DİPLOMASİSİNİN MERKEZİ TÜRKİYE"

Bahçeli, uluslararası çatışmaların sona erdirilmesinde Türkiye'nin rolüne işaret ederek, "Dünyada savaş, çatışma ve terör bitsin isteniyorsa kadim devlet geleneğine ve tecrübeye sahip, barış ve huzur diplomasisinin merkezi konumunda bulunan Türkiye göz ardı edilemez" dedi.