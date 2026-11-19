MHP lideri Bahçeli'den Başkan Erdoğan vurgusu: Türk ve İslam dünyasının güvenilen lideri APEC'te olmalıydı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, APEC toplantısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yer alması gerektiğini belirterek Türkiye'nin küresel siyasetteki rolüne dikkat çekti. Bahçeli, "Bugün, dünya siyasetinin Türkiye'nin göz ardı edilerek yeniden dizaynı mümkün değildir" dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin uluslararası siyasetteki konumuna dikkat çeken Bahçeli, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da toplantıda yer alması gerektiğini ifade etti.
"TÜRKİYE GÖZ ARDI EDİLEREK DÜNYA SİYASETİ YENİDEN DİZAYN EDİLEMEZ"
Türkiye'nin küresel siyasetteki rolüne vurgu yapan Bahçeli, "Bugün, dünya siyasetinin Türkiye'nin göz ardı edilerek yeniden dizaynı mümkün değildir" ifadelerini kullandı.
"TÜRKİYE'NİN NÜFUZ ALANI SİYASİ COĞRAFYASININ ÖTESİNDEDİR"
Türkiye'nin etki alanının ülke sınırlarıyla sınırlı olmadığını belirten Bahçeli, şu değerlendirmeyi yaptı:
"Türkiye'nin nüfuz alanı ve ekonomik-kültürel coğrafyası, siyasi coğrafyasının çok ötesindedir ve bu platformda ihmal edilecek bir ülke değildir."
"BARIŞ VE HUZUR DİPLOMASİSİNİN MERKEZİ TÜRKİYE"
Bahçeli, uluslararası çatışmaların sona erdirilmesinde Türkiye'nin rolüne işaret ederek, "Dünyada savaş, çatışma ve terör bitsin isteniyorsa kadim devlet geleneğine ve tecrübeye sahip, barış ve huzur diplomasisinin merkezi konumunda bulunan Türkiye göz ardı edilemez" dedi.
"SAYIN ERDOĞAN BU PLATFORMDA YER ALMALIYDI"
APEC toplantısında Başkan Erdoğan'ın bulunması gerektiğini dile getiren Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:Bahçeli'den küresel güç vurgusu
"Böylesi bir tabloda Türk dünyası ve İslam dünyasının güvenilen lideri Sayın Erdoğan yer almalıydı. Sözüne itibar edilen, barışın, diplomasinin merkezi Türkiye, bu platformda bulunmalıydı."
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