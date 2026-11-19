CHP’de koltuk kavgası! Salıcı, Kılıçdaroğlu’na bayrak açtı: Kurultay, örgütümüzden kaçırılıyor
CHP’de il kongrelerinin bitişi şubattan mayısa sarktı, genel başkanlık kavgası yeniden alevlendi. “Kurultay, örgütümüzden kaçırılıyor” diyen İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, yönetimi sandığı ötelemekle suçladı ve genel başkanlık koltuğunun yarışa açılmasını istedi. Takvim’in aylar önce yazdığı “üçüncü yol” hesabı yeniden gündeme gelirken Kılıçdaroğlu’nun adaylığı için destek arayışı ve yakın ekibine yapılan “hançer” uyarısı da kurultay kulislerini hareketlendirdi.
CHP'de 17 Kasım tarihli genelgeyle kongre takvimi bir kez daha değişti. Büyük kurultay öncesindeki il kongrelerinin bitişi 14 Şubat'tan 2 Mayıs 2027'ye kaydırıldı. Değişikliğe 19 Kasım'da sosyal medya hesabından itiraz eden CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, yönetimin "kurultay yapılacakmış" görüntüsünü koruduğunu, tarihleri değiştirerek delegenin önüne sandık konulmasını geciktirdiğini savundu. Parti örgütünü kurultay hakkına sahip çıkmaya çağırdı.
ŞUBATTA BİTECEKTİ, MAYISA KALDI
Salıcı, kongre takvimindeki değişiklikleri tarih tarih sıraladı. Üye listelerinin 16 Eylül'de askıya çıkarılacağı söylenmişti. Tarih ilk resmi takvimde 28 Ekim olarak belirlendi, ardından 12 Kasım'a kaydırıldı. İl kongrelerinin bitişi bu değişiklikler sırasında 14 Şubat 2027 olarak kaldı. 17 Kasım genelgesiyle o tarih de değişti. İlçe kongreleri 27 Şubat–28 Mart, il kongreleri ise 3 Nisan–2 Mayıs arasına alındı. Böylece il kongrelerinin tamamlanması yaklaşık iki buçuk ay sarktı.
"SEÇİM YAKLAŞTI" BAHANESİ Mİ HAZIRLANIYOR?
Son değişikliğin bir "kurultay yapmama kararına" dönüştüğünü savunan Salıcı, 2028 genel seçimlerinin yeni bir ertelemeye gerekçe gösterilebileceğini söyledi. "Yarın da 'Seçim yaklaştı, şimdi kurultayla uğraşamayız' mı denilecek?" diye soran Salıcı, yeni genelgenin bir sonraki ertelemenin zeminini hazırlayıp hazırlamadığını sorguladı.
YARGI KARARIYLA DÖNEN YÖNETİME "PADİŞAH" GÖNDERMESİ
"Örgütün önüne sandık koymadan, milletin önüne çıkılmaz" diyen Salıcı, CHP'nin 2028'de seçmenin karşısına sekiz yıl önceki kurultayda belirlenen yönetimle çıkmasına göz yumamayacaklarını söyledi. Yargı kararıyla göreve dönen yönetime, "Kurultay'da demokratik meşruiyet kazanmak için daha neyi bekliyor?" diye sordu.
Genel başkanlık dahil hiçbir görevin rekabete kapatılamayacağını belirten Salıcı, "Aday olan çıkar, düşüncesini anlatır ve delegenin kararına saygı duyar" dedi. CHP'nin eski genel sekreterlerinden Kamil Kırıkoğlu'na atıfla iki yıl önce kullandığı "padişah da değildir" sözünü de yineledi. Salıcı'nın genel başkanlık yarışına yaptığı vurgu, adı aylardır kulislerde konuşulan CHP'li vekilin adaylık ihtimalini yeniden gündeme taşıdı.
TAKVİM TEMMUZDA YAZDI! ÜÇÜNCÜ YOLCULARIN KOLTUK HESABI
Takvim, 23 Temmuz'da parti içinde alternatif aday arayan "üçüncü yolcuların" üzerinde uzlaşabileceği isimler arasında Salıcı'nın da bulunduğunu yazmıştı. Ağustosta ise Gürsel Erol, Ali Öztunç, Engin Altay ve Nermin Yıldırım Kara'nın öncülük ettiği bir deklarasyon hazırlığı kulislere yansıdı. Grupta kurultay tarihinin açıklanması ve Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması yönünde çağrı yapılması konuşuldu. Deklarasyon yayımlanmadı. Salıcı son açıklamasında adaylık ilanında bulunmazken kurultayın erkene alınmasını ve genel başkanlık yarışının açılmasını istedi.
KILIÇDAROĞLU DELEGEYİ İŞARET ETTİ, KULİSTE 81 İL HESABI
Olağan Kurultay'a ilişkin mutlak butlan kararının ardından genel başkanlığa dönen Kemal Kılıçdaroğlu, eylülde adaylık sorusuna delegeleri işaret ederek yanıt verdi. Delegeden çağrı gelirse bunu geri çevirmenin kolay olmayacağını söyleyerek yeniden adaylığa açık kapı bıraktı. Takvim'in 22 Eylül tarihli haberinde, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için 81 il başkanının desteğini almaya yönelik hazırlık yapıldığı aktarılmıştı.
YAKIN EKİBE "HANÇER" UYARISI
Kılıçdaroğlu'nun 2023 kurultayında söylediği "Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım" sözü, yeni adaylık tartışmasıyla yeniden gündeme geldi. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş'ın aktardığı ve Takvim'in 12 Kasım'da yayımladığı kulise göre, üst düzey bir CHP yöneticisi Kılıçdaroğlu'nun "yeniden yakın ekibi tarafından sırtından hançerlenmemesi" gerektiğini söyledi.
Aynı kuliste genel seçime kadar biri olağan, diğeri olağanüstü iki kurultay yapılabileceği de konuşuluyordu. Bu haberden beş gün sonra yayımlanan genelgeyle il kongrelerinin bitişi mayısa kaldı.
KOLTUK HESABINDA SEKİZ İSİM
Takvim'in 30 Eylül'de yayımladığı haberde genel başkanlık için sekiz isim masadaydı. Aytuğ Atıcı adaylığını açıklamış, Ali Öztunç ise gerekirse yarışa gireceğini söylemişti. Muharrem İnce ve Ümit Uysal için konuşulan senaryolardan biri Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmamasıydı. Engin Altay ve Vahap Seçer'in adları da kulislere girmiş, Oğuz Kaan Salıcı "üçüncü yol" arayışında öne çıkmıştı.
CHP'de genel başkanlık için adaylık hesapları aylardır yapılıyor. Son genelge il kongrelerinin bitişini 2 Mayıs 2027'ye taşırken genel başkanı belirleyecek büyük kurultayın tarihi hâlâ açıklanmadı.