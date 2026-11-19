Salıcı, Kılıçdaroğlu yönetimine “padişah” göndermesi yaptı. (Foto: AA)

YARGI KARARIYLA DÖNEN YÖNETİME "PADİŞAH" GÖNDERMESİ

"Örgütün önüne sandık koymadan, milletin önüne çıkılmaz" diyen Salıcı, CHP'nin 2028'de seçmenin karşısına sekiz yıl önceki kurultayda belirlenen yönetimle çıkmasına göz yumamayacaklarını söyledi. Yargı kararıyla göreve dönen yönetime, "Kurultay'da demokratik meşruiyet kazanmak için daha neyi bekliyor?" diye sordu.

Genel başkanlık dahil hiçbir görevin rekabete kapatılamayacağını belirten Salıcı, "Aday olan çıkar, düşüncesini anlatır ve delegenin kararına saygı duyar" dedi. CHP'nin eski genel sekreterlerinden Kamil Kırıkoğlu'na atıfla iki yıl önce kullandığı "padişah da değildir" sözünü de yineledi. Salıcı'nın genel başkanlık yarışına yaptığı vurgu, adı aylardır kulislerde konuşulan CHP'li vekilin adaylık ihtimalini yeniden gündeme taşıdı.

TAKVİM TEMMUZDA YAZDI! ÜÇÜNCÜ YOLCULARIN KOLTUK HESABI

Takvim, 23 Temmuz'da parti içinde alternatif aday arayan "üçüncü yolcuların" üzerinde uzlaşabileceği isimler arasında Salıcı'nın da bulunduğunu yazmıştı. Ağustosta ise Gürsel Erol, Ali Öztunç, Engin Altay ve Nermin Yıldırım Kara'nın öncülük ettiği bir deklarasyon hazırlığı kulislere yansıdı. Grupta kurultay tarihinin açıklanması ve Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması yönünde çağrı yapılması konuşuldu. Deklarasyon yayımlanmadı. Salıcı son açıklamasında adaylık ilanında bulunmazken kurultayın erkene alınmasını ve genel başkanlık yarışının açılmasını istedi.