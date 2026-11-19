Şunu özellikle ifade etmek istiyorum, AK Parti Türkiye'nin en büyük partisidir. AK Parti 12 milyona yaklaşayan üyesiyle Türkiye'nin en geniş ailesidir. Makine misali tıkır tıkır işleyen güçlü teşkilat yapısıyla özel bir siyasi harekettir. AK Parti milletin partisidir. Bu hareket sizlerin omuzlarında, sizlerin yüreklerinde, sizlerin çabalarıyla büyümüştür.

Başkan Erdoğan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. (Foto: AA)

Şartlar ne olursa olsun hakkı ve hakikati savunan bu hareketin her bir neferine bugün bir kez daha tebriklerimi iletiyorum.

Biz bundan 25 sene önce sokağın, çarşının, pazarın sesi olarak kurulmuş bir partiyiz. AK Parti milletin içinde, arasında siyasetini yapmıştır. Sokakla, çarşıyla bağımız hiçbir zaman kopmadı.

Milletin her bir derdini biliyor, meselelerini çözmenin samimi mücadelesini veriyoruz. Vatandaşla aramıza vasıtalar koymayız, kimin ne sıkıntıs varsa ondan haberimiz olur, uzatmadan çözmek için gerekeni yaparız.



Sosyal medyada partimizin hakkında ahkam kesenlerin çok iyi bilmesini istiyorum, AK Parti millet için vardır. Unutmayın millete hizmet için vardır.

AK Parti olarak milletimizin emrindeyiz. Bizde kimse milletle bağını koparamaz. Buraya gökten zembille inmedik, milletin sinesinden çıktı.