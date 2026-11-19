Başkan Erdoğan AK Parti'yi hedef alan fitnecilerin tuzağına karşı teşkilatı uyardı: Uyanık olacağız
Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. AK Parti'ye saldıran fitnecilere karşı teşkilatı uyaran Başkan Erdoğan, "Her tuzağa her senaryoya karşı hazırlıklı olacağız." dedi. Muhalif belediyelerdeki yolsuzluklara karşı yeni düzenlemenin hazırlandığını belirten Başkan Erdoğan Terörsüz Türkiye sorununu çözeceklerini ifade etti.
Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Şunu özellikle ifade etmek istiyorum, AK Parti Türkiye'nin en büyük partisidir. AK Parti 12 milyona yaklaşayan üyesiyle Türkiye'nin en geniş ailesidir. Makine misali tıkır tıkır işleyen güçlü teşkilat yapısıyla özel bir siyasi harekettir. AK Parti milletin partisidir. Bu hareket sizlerin omuzlarında, sizlerin yüreklerinde, sizlerin çabalarıyla büyümüştür.
Şartlar ne olursa olsun hakkı ve hakikati savunan bu hareketin her bir neferine bugün bir kez daha tebriklerimi iletiyorum.
Biz bundan 25 sene önce sokağın, çarşının, pazarın sesi olarak kurulmuş bir partiyiz. AK Parti milletin içinde, arasında siyasetini yapmıştır. Sokakla, çarşıyla bağımız hiçbir zaman kopmadı.
Milletin her bir derdini biliyor, meselelerini çözmenin samimi mücadelesini veriyoruz. Vatandaşla aramıza vasıtalar koymayız, kimin ne sıkıntıs varsa ondan haberimiz olur, uzatmadan çözmek için gerekeni yaparız.
Sosyal medyada partimizin hakkında ahkam kesenlerin çok iyi bilmesini istiyorum, AK Parti millet için vardır. Unutmayın millete hizmet için vardır.
AK Parti olarak milletimizin emrindeyiz. Bizde kimse milletle bağını koparamaz. Buraya gökten zembille inmedik, milletin sinesinden çıktı.
OYUNLARA GELMEYİZ
Kendi kusurunu görmeyen başkasında kusur avına çıkarmış.
Puslu havaya fırsat bilenlerin hazırladıkları çamuru ortaya boca ettiklerini görüyoruz. Ne niyetle hareket ettiklerini gayet iyi biliyoruz. Fitnecilere karşı uyanık olacağız. Her tuzağa her senaryoya karşı hazırlıklı olacağız. Türkiye'nin surlarında gedik açma yapanların hesabına gelmeyeceğiz.
Dedikodu, fısıltı, vesvese, tecessüs, zan, bühtan, bunlar bizden beridir. Biz de bunlardan beriyiz, uzağız. Bizim bunları ayıracak ne vaktimiz, ne enerjimiz ne de böyle bir lüksümüz var.
BELEDİYE KANUNUNDA DÜZENLEME
AK Parti olarak yerel yönetim hizmetlerini en iyi şekilde sunmanın gayreti içerisindeyiz. Daha önce yerel yönetimlerde karşı karşıya olduğumuz temel sorun alanlarına işaret etmiş çözüm bulunmasını söylemiştik. Yerel Yönetimler Başkanlığımızı yönlendirdik. Talimatımız üzerine Yerel Yönetim Reformu hazırlıkları 5 temel başlıkta çok boyutlu ve titiz şekilde devam ediyor.
Milletin emanetine ihanet eden, ahlaksızların sebep olduğu faturanın bedelini milletimizle birlikte görevini düzgün yapanlarda ödüyor. Yanlış varsa düzeltmek siyasetçiler olarak bizim görevimizdir. Milletimize karşı görevimizi yerine getireceğiz. Refah ve çözüm irademizi canlı tutmaya devam edeceğiz. Cumhur İttifakı olarak yarım asırdır terör meselesi dahil, Türkiye'nin kronik sorunlarına çözüm bulacağız.
Biz aklı selimin, sağduyunun çözüm iradesinin eninde sonunda galip geleceğine inanıyoruz. Herkesten görüş ayrımcılıklarını bir tarafa bırakıp bu sürece destek vermesini bekliyoruz. Rabbim yolumuzu bahtımızı açık etsin.
Büyükşehir ve ilçe belediyeleri arasındaki görev ve yetki paylaşımının berraklaştırılmasını amaçlayan çalışmamızda belli bir aşamaya gelindi. Çalışmanın teknik ve hukuki boyutuna dair değerlendirmelerimiz halen sürüyor
AK Parti ailesine katılacak olanlara aramıza hoş geldiniz sefalar getirdiniz diyoruz. Bu çatı altında başarılar işler yapmayı nasip eylesin. "
9 BELEDİYE BAŞKANI AK PARTİ'YE KATILDI
Toplantı kapsamında CHP'den istifa eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir ile Yeni Parti'den ayrılan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'in de aralarında bulunduğu 9 belediyeden AK Parti'ye katıldı.