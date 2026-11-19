Galatasaray'ın transferleri Leao'dan! 2 Portekizli yıldız birden
Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın, Bruno Fernandes ve Renato Veiga'yı gündemine aldığı öne sürüldü. Sarı-kırmızılıların iki Portekizli futbolcunun transferinde Rafael Leao'dan da destek almayı planladığı iddia edildi.
Galatasaray, ocak ayındaki ara transfer dönemi öncesinde çalışmalarını hızlandırdı.
Sezon başında Rafael Leao'yu kadrosuna katan sarı-kırmızılıların, Portekizli yıldızın milli takımdan iki arkadaşını daha transfer listesine eklediği öne sürüldü.
Yönetimin, Manchester United forması giyen Bruno Fernandes ve Villarreal'de oynayan Renato Veiga'nın transfer koşullarını araştırdığı belirtildi.
BRUNO FERNANDES İÇİN YENİ HAMLE
Galatasaray'ın orta sahadaki öncelikli hedefinin Bruno Fernandes olduğu iddia edildi.
Sarı-kırmızılıların uzun süredir takip ettiği 32 yaşındaki futbolcu için Manchester United'daki gelişmeleri değerlendirdiği aktarıldı.
Portekizli yıldızın İngiliz ekibiyle Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
Manchester United'ın anlaşmayı bir yıl daha uzatma opsiyonuna sahip olmasına rağmen Fernandes ile yeni sözleşme konusunda henüz anlaşma sağlayamadığı ifade edildi.
Manchester United'da teknik direktörlük görevine getirilen Mauricio Pochettino'nun ise orta saha için Nico Paz'ı istediği öne sürüldü.
Galatasaray yönetiminin, Fernandes'in ayrılık ihtimalinin güçlenmesi durumunda transfer için şartları zorlamayı planladığı belirtildi.
SAVUNMADA HEDEF RENATO VEIGA
Galatasaray'ın transfer listesindeki diğer ismin Villarreal forması giyen Renato Veiga olduğu iddia edildi.
Sarı-kırmızılıların, Abdülkerim Bardakcı ile rekabete girebilecek bir savunmacı arayışında olduğu aktarıldı.
Sezon başında Leipzig'den kiralanan El Chadaille Bitshiabu'nun performansının beklentilerin altında kalması nedeniyle savunmaya takviye yapılmasının planlandığı öne sürüldü.
Villarreal ile Haziran 2032'ye kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki Renato Veiga, stoperin yanı sıra sol bekte de görev yapabiliyor.
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üst tura yükselme ihtimalinin güçlenmesi halinde Portekizli oyuncu için ayrılacak bütçeyi artırabileceği iddia edildi.
RAFAEL LEAO TRANSFERDE DEVREYE GİREBİLİR
Galatasaray'ın iki transferde Rafael Leao'nun desteğinden yararlanmak istediği belirtildi.
Sarı-kırmızılıların, kulüplerle görüşmelerin başlamasının ardından Leao'dan milli takımdan arkadaşları Bruno Fernandes ve Renato Veiga ile iletişime geçmesini isteyebileceği öne sürüldü.
Yönetimin, iki Portekizli futbolcunun kadroya katılmasının Leao'nun takıma uyumuna ve saha içindeki performansına da katkı sağlayabileceğini değerlendirdiği ifade edildi.
Galatasaray'ın, Bruno Fernandes ve Renato Veiga için mali şartları ocak 2027 transfer döneminde değerlendirmeyi planladığı aktarıldı.