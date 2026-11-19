Sezon başında Rafael Leao'yu kadrosuna katan sarı-kırmızılıların, Portekizli yıldızın milli takımdan iki arkadaşını daha transfer listesine eklediği öne sürüldü.

Sarı-kırmızılıların uzun süredir takip ettiği 32 yaşındaki futbolcu için Manchester United'daki gelişmeleri değerlendirdiği aktarıldı.



Portekizli yıldızın İngiliz ekibiyle Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

Manchester United'ın anlaşmayı bir yıl daha uzatma opsiyonuna sahip olmasına rağmen Fernandes ile yeni sözleşme konusunda henüz anlaşma sağlayamadığı ifade edildi.