Silikon Vadisi'nden Siyonist propagandaya milyon dolarlık akın! İsrail lobisinin gizli dijital ağı deşifre oldu
ABD merkezli teknoloji dergisi WIRED’ın sızdırılan belgelerle ortaya çıkardığı skandal, İsrail lobisinin küresel algı operasyonunu deşifre etti. Elon Musk’ın da sık sık paylaşımlarını alıntıladığı Polonya merkezli İslam ve göçmen karşıtı "Visegrad24" hesabının, 7 Ekim sonrası Silikon Vadisi’nin dev yatırımcıları ve kimliği gizlenen karanlık fonlar tarafından 1 milyon dolardan fazla parayla beslendiği ortaya çıktı. Hesabın kurucusu Stefan Tompson’ın "Amacım bu savaştan bağış toplamak" sözleri ise kirli tezgahın itirafı oldu.
Gazze'deki soykırımına devam eden Siyonist İsrail'in dijital cephedeki kara propaganda makinesi deşifre oldu. ABD'li teknoloji dergisi WIRED; sızdırılan mali kayıtlar, özel WhatsApp yazışmaları ve bağışçı belgelerine dayanarak, sosyal medya platformu X'te İslam düşmanlığı ve İsrail yanlısı yalan haberleriyle tanınan Polonya merkezli Visegrad24 hesabının kirli finansman ağını ortaya çıkardı.
HEDEF: SAVAŞTAN PARA KAZANMAK!
Sızdırılan mesajlara göre, Visegrad24'ün kurucusu Stefan Tompson, 7 Ekim 2023 saldırılarının hemen ardından yakın bir çalışma arkadaşına mesaj atarak izleyecekleri yayın politikasını dört seçenekle masaya yatırdı:
- Sessiz kalmak,
- Tarafsız kalıp iki taraftan da tepki çekmek,
- 1,5 milyarlık nüfusa hitap etmek için Müslümanları desteklemek,
- Sayıları az ama çok fazla paraları ve nüfuzları olduğu için İsrail'in yanında yer almak.
Tompson, tercihini açıkça şu sözlerle itiraf etti: "Amacım bundan bağış toplamak." Gazze'deki katliamı Avrupa'daki Müslümanlara saldırmak için "kaçırılmayacak bir fırsat" olarak gördüğünü yazan Tompson, saldırıların ilk üç gününde yaklaşık 400 paylaşım yaparak 370 milyon görüntülenmeye ulaştı ve İsrail lobisinin radarına girdi.
SİLİKON VADİSİ DEVLERİ KESENİN AĞZINI AÇTI
İsrail yanlısı yayınlarla takipçi sayısını 2,1 milyona çıkaran Tompson, Kasım 2023'te Silikon Vadisi'nin en zengin yatırımcılarının yer aldığı "Jewish Alliances" ve "Builders for Israel" adlı gizli WhatsApp gruplarına dahil edildi.
Sızan yazışmalar ve mali kayıtlar, teknoloji devlerinin Visegrad24'e akıttığı milyonları tek tek belgeledi:
Ribbit Capital: Silikon Vadisi'nin dev finans teknolojisi yatırım şirketi üzerinden 50 bin dolar, kurucusu Meyer "Micky" Malka üzerinden ise 200 bin dolarlık ek bağış kayıtlara geçti.
Sequoia Capital: Elon Musk'ın şirketlerine yaptığı yatırımlarla tanınan ortak Shaun Maguire, grupta Visegrad24'e övgüler yağdırarak 25 bin dolar bağış sözü verdi. (Maguire, şirket içi uyum kuralları nedeniyle parayı doğrudan aktaramadığını savundu.)
Hindenburg Research: Wall Street'in ünlü yatırım araştırma şirketi 20 bin dolar, kurucusu Nathan Anderson'ın e-posta adresi üzerinden ise 15 bin dolar aktarıldı.
Dev İsimler Listede: Bağış bildirimlerinde Apple ve Y Combinator'ın eski yapay zeka lideri Daniel Gross, Warby Parker kurucusu Neil Blumenthal, Lux Capital kurucu ortağı Josh Wolfe ve derin teknoloji yatırımcısı Matt Ocko gibi isimlerin de yer aldığı görüldü.
KİMLİK GİZLEYEN "KARANLIK PARA" FONLARI DEVREDE
Visegrad24'ün bağışları toplamak için ABD'de Intermarium Foundation adıyla paravan bir vakıf kurduğu ve buraya 1 milyon dolardan fazla para aktığı tespit edildi. Bağışçıların kimliğini gizlemesine olanak tanıyan Amerikan sağının "kara para ATM'si" olarak bilinen DonorsTrust fonundan 175 bin dolar, Giving Back Fund üzerinden ise 172 bin dolar vakfın kasasına girdi.
Silikon Vadisi'nden akan milyonlarla büyüyen Visegrad24'ün sadece X paylaşımlarıyla yetinmediği, saha operasyonlarından küresel siyaseti dizayn etmeye kadar uzanan karanlık bir algı makinesine dönüştüğü saptandı.
KAMPÜSLERDE GİZLİ KAMERA TUZAĞI
ABD üniversitelerinde yayılan Filistin'e destek eylemlerini karalamak için 2024 baharında "V24 Investigations" adıyla özel bir birim kuruldu. Sabıkalı sağcı medya grubu Project Veritas'ın eski yönetim kurulu üyesi Matthew Tyrmand liderliğindeki ekip, kampüslere sızarak gizli kameralarla öğrenci aktivistleri hedef alan kurgu videolar çekti.
KİRALIK "MÜSLÜMAN" FENOMEN AĞI
İsrail propagandasını İslam dünyasına kabul ettirmek isteyen Visegrad24, Arap ve Müslüman kökenli sosyal medya fenomenlerinden oluşan özel bir etkileşim ağı kurdu. Sızan sunum belgelerinde; Loay Alshareef, Nuseir Yassin (Nas Daily), Luai Ahmed ve "Apostate Prophet" lakaplı YouTuber gibi isimlerin İsrail yanlısı içerikleri yaymak için kullanıldığı belirtildi.
KATAR KARŞITI KARA PROPAGANDA ("PROJECT Q")
Ağustos 2024 tarihli bağışçı sunumlarında, Katar'ı hedef alan "Project Q" adlı özel bir karalama kampanyası yürütüldüğü de ortaya çıktı. Sadece bir ayda 97 paylaşım ve 12 özel video üretilen kampanyada, İngiliz İslam karşıtı aktivist Tommy Robinson ve Polonyalı siyasetçiler kullanıldı.
İRAN'A "ŞAH" DÖNÜŞÜ PROPAGANDASI
Haziran 2025'te İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sırasında Visegrad24 bu kez rejimi devirme operasyonuna soyundu. Devrik İran Şahı'nın sürgündeki oğlu Rıza Pehlevi'yi "demokrasi kurtarıcısı" olarak pazarlayan hesap, "İranlı komutanların Pehlevi'ye bağlılık bildirmek için sıraya girdiği" yönünde milyonlarca kez görüntülenen sahte istihbarat paylaşımları yaptı. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın nükleer tesislerini vurduğu günlerde ise İran bayrağının yırtılıp altından Şahlık bayrağının çıktığı "Vakti geldi" görseliyle ABD müdahalesine psikolojik zemin hazırlandı.
"İKİ TARAFTAN DA PARA ALALIM" İTİRAFI
Kurucu Stefan Tompson'ın kirli işleyişi özetleyen en çarpıcı mesajı ise finansman yönteminde ortaya çıktı. Çalışma arkadaşı "Boris"in Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden fon alma sorusuna Tompson, "Yüzde yüz evet, iki tarafla da oyna. Ben Yahudi tarafını hallediyorum, sen de Arapları hallet" yanıtını verdi.
ELON MUSK'IN EN FAVORİ DEZENFORMASYON KAYNAĞI
Visegrad24'ün küresel ölçekte bir propaganda devine dönüşmesindeki en büyük payın X'in sahibi Elon Musk'a ait olduğu belgelendi.
Araştırma şirketi Bright Data'nın analizine göre X'in sahibi Elon Musk, Avrupa'daki 30 aşırı sağcı hesap arasında en çok Visegrad24 ile etkileşime girdi. Musk'ın bu hesabı diğer aşırı sağcı hesaplara kıyasla en az üç kat daha fazla öne çıkardığı belirlenirken, Visegrad24'ün X platformunda en çok "Topluluk Notu" (yanlış bilgi uyarısı) alan 32. hesap olması dikkat çekti.