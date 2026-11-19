Devrik İran Şahı’nın sürgündeki oğlu Rıza Pehlevi.

İRAN'A "ŞAH" DÖNÜŞÜ PROPAGANDASI

Haziran 2025'te İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sırasında Visegrad24 bu kez rejimi devirme operasyonuna soyundu. Devrik İran Şahı'nın sürgündeki oğlu Rıza Pehlevi'yi "demokrasi kurtarıcısı" olarak pazarlayan hesap, "İranlı komutanların Pehlevi'ye bağlılık bildirmek için sıraya girdiği" yönünde milyonlarca kez görüntülenen sahte istihbarat paylaşımları yaptı. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın nükleer tesislerini vurduğu günlerde ise İran bayrağının yırtılıp altından Şahlık bayrağının çıktığı "Vakti geldi" görseliyle ABD müdahalesine psikolojik zemin hazırlandı.

"İKİ TARAFTAN DA PARA ALALIM" İTİRAFI

Kurucu Stefan Tompson'ın kirli işleyişi özetleyen en çarpıcı mesajı ise finansman yönteminde ortaya çıktı. Çalışma arkadaşı "Boris"in Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden fon alma sorusuna Tompson, "Yüzde yüz evet, iki tarafla da oyna. Ben Yahudi tarafını hallediyorum, sen de Arapları hallet" yanıtını verdi.