Terör devleti İsrail , Doğu Akdeniz ve Kıbrıs üzerinde "Arz-ı Mev'ud" temelli siyonist planlar kuruyor. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan, İsrail'le Türkiye karşıtı "Siyonist-Helenist" ittifakın temellerini atmış durumda. Atina yönetimi Türkiye'nin burnunun dibindeki gayri-askeri statüdeki adaları İsrail silahlarıyla donatmak amacıyla İsrail'le 3 milyar avroluk "Aşil Kalkanı" anlaşması imzaladı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan, İsrail'le Türkiye'ye karşıtı ʺSiyonist-Helenistʺ ittifak içerisinde (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

Daha sonra Akdeniz'de Mısır'la ortak tatbikat düzenleyip gövde gösterisi yaptı.

Türkiye'nin Libya hamlesi Akdeniz'de dengeleri değiştirdi (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi) LİBYA İLE ANLAŞMA, MISIR'LA TATBİKAT Ankara, Libya ile imzalanan ve Bingazi kanadının da onayladığı Deniz Yetki Anlaşması ile Doğu Akdeniz'de stratejik bir kazanım elde etti.

YUNAN'A RUM'A "NAVTEX" TOKADI: FRANSA TÜRKİYE'DEN İZİN ALMAK ZORUNDA KALDI



Son olarak Atina, Yunanistan'ı Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) üzerinden İsrail'e bağlayacak olan Great Sea Interconnector (GSI) projesi için NAVTEX yayımladı. Türkiye'nin kıta sahanlığını ihlal eden izinsiz NAVTEX duyuruları Ankara tarafından anında yayımlanan karşı NAVTEX'ler ile iptal edildi. GSI projesi için proje yürüten Fransız şirket Türkiye'den izin almak zorunda kaldı.

MISIR "TÜRKİYE OLMADAN OLMAZ" DEDİ Yunanistan'da iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi Milletvekili Dimitris Kairidis, Atina'nın Doğu Akdeniz'de Mısır ile deniz yetki alanlarını genişletme girişimlerinin Kahire'nin "Türkiye de masaya gelmeli" şartına takıldığını itiraf etti.

Tüm bu yaşananların gölgesinde, Siyonist-Helenist ittifak Türkiye karşıtı yeni ve provokatif bir adım attı.