Akdeniz'de "Siyonist-Helenist" kaşıntı! Şer troykasından Türkiye karşıtı provokatif adım: Ankara Arz-ı Mev'ud'a izin vermeyecek
Ankara'nın Libya hamlesi ile köşeye sıkışan 'Siyonist-Helenist' blok Akdeniz'de Türkiye karşıtı provokatif bir adım attı. Yunanistan, İsrail ve GKRY'den oluşan şer troykası Kıbrıs'ın güneyinde tatbikat düzenledi. Ankara, Türkiye'yi çevreleme amacı taşıyan beyhude girişimleri yakından takip ediyor. Arz-ı Mev'ud temelli siyonist yayılmacılığa karşı "gereğini yapmaktan" geri durmayacağını her fırsatta gösteriyor. Nitekim Başkan Erdoğan'ın "Akdeniz'de Türk'ün hak ve hukukuna kastedilirse cevabımız çok sert olur" uyarısı sahadaki ağırlığını koruyor. İsrail medyasında ise Türk donanması için "Güçlü ve görmezden gelinemez" yorumları yapılıyor.
Terör devleti İsrail, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs üzerinde "Arz-ı Mev'ud" temelli siyonist planlar kuruyor. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan, İsrail'le Türkiye karşıtı "Siyonist-Helenist" ittifakın temellerini atmış durumda.
Atina yönetimi Türkiye'nin burnunun dibindeki gayri-askeri statüdeki adaları İsrail silahlarıyla donatmak amacıyla İsrail'le 3 milyar avroluk "Aşil Kalkanı" anlaşması imzaladı.
"Aşil Kalkanı" hava savunma sisteminde kaynak kodunun Atina'ya verilmemesi ise Yunan kamuoyunda büyük tartışmalara yol açtı.
LİBYA İLE ANLAŞMA, MISIR'LA TATBİKAT
Ankara, Libya ile imzalanan ve Bingazi kanadının da onayladığı Deniz Yetki Anlaşması ile Doğu Akdeniz'de stratejik bir kazanım elde etti.
Daha sonra Akdeniz'de Mısır'la ortak tatbikat düzenleyip gövde gösterisi yaptı.
YUNAN'A RUM'A "NAVTEX" TOKADI: FRANSA TÜRKİYE'DEN İZİN ALMAK ZORUNDA KALDI
Son olarak Atina, Yunanistan'ı Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) üzerinden İsrail'e bağlayacak olan Great Sea Interconnector (GSI) projesi için NAVTEX yayımladı. Türkiye'nin kıta sahanlığını ihlal eden izinsiz NAVTEX duyuruları Ankara tarafından anında yayımlanan karşı NAVTEX'ler ile iptal edildi. GSI projesi için proje yürüten Fransız şirket Türkiye'den izin almak zorunda kaldı.
MISIR "TÜRKİYE OLMADAN OLMAZ" DEDİ
Yunanistan'da iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi Milletvekili Dimitris Kairidis, Atina'nın Doğu Akdeniz'de Mısır ile deniz yetki alanlarını genişletme girişimlerinin Kahire'nin "Türkiye de masaya gelmeli" şartına takıldığını itiraf etti.
Tüm bu yaşananların gölgesinde, Siyonist-Helenist ittifak Türkiye karşıtı yeni ve provokatif bir adım attı.
AKDENİZ'DE YUNAN-RUM-İSRAİL TATBİKATI
Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) deniz ve hava kuvvetleri unsurlarıyla ortak tatbikat yaptığı bildirildi.
Yunanistan Deniz Kuvvetlerinden yapılan açıklamaya göre, dün GKRY'nin güney açıklarında Yunanistan, İsrail ve GKRY, PASSEX isimli üçlü deniz ve hava tatbikatı yaptı.
Tatbikata, Yunanistan'dan ADRIAS isimli fırkateyn, iki F-16 savaş uçağı, bir açık deniz devriye gemisi ve İsrail Deniz Kuvvetlerine ait INS SUFA tipi füze devriye gemisi katıldı.
TATBİKATTA "SAVUNMA" SENARYOSU
Türkiye'nin İHA ve SİHA kabiliyetini ve donanma gücünü görmezden gelemeyen şer bloğu, hava tehditlerine karşı koyma ve hava savunma prosedürleri gibi senaryolar üzerine çalıştı.
ANKARA "ARZ-I MEV'UD'A" İZİN VERMEYECEK: DOĞU AKDENİZ'DE CEVABIMIZ ÇOK SERT OLUR
Ankara, Akdeniz ve Kıbrıs üzerine plan yapan Yunanistan, GKRY ve İsrail'i çok net bir dille uyardı.
"Arz-ı Mevud hezeyanının nihai hedefine ulaşmasına asla izin vermeyiz" diyen Başkan Erdoğan, "Çok açık söylüyorum; kimse macera peşinde koşmasın, kimse siyonist katliam şebekesinin kuyruğuna takılmasın. Eğer Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türkünün hak ve hukukuna kastedilirse bilinmesini isterim ki cevabımız çok sert olur." ifadelerini kullandı.
"YUNANİSTAN GİRDİĞİ YANLIŞ YOLDAN DÖNMELİ"
Erdoğan daha önce de "Türkiye'nin serinkanlı ve sağduyulu yaklaşımını her kim bir acziyet olarak okuyorsa, açık söylüyorum, vahim bir hata yapıyor demektir. Yunanistan, girdiği bu yanlış yoldan dönmeli, gayri-askeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmelidir" demişti.
İSRAİL'DE TÜRK DONANMASI ALARMI: "GÜÇLÜ VE GÖRMEZDEN GELİNEMEZ"
Öte yandan Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de artan askeri kapasitesi İsrail'de paniğe yol açtı.
Jerusalem Post, İsrail Donanması'nın Türk savaş gemilerinin bölgedeki hareketliliğine karşı "caydırıcılık" faaliyeti yürüttüğünü yazdı. İsrail ordusunun Türkiye'nin denizden, karadan ve havadan atabileceği yeni adımlara karşı yüksek alarm seviyesinde olduğu belirtilirken, haberde Türk Donanması'nın gücü de açıkça itiraf edildi: "Güçlü ve görmezden gelinemez."