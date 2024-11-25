Fenerbahçe son 3 maçındaki performansı ile hücum devrini başlattı!

Hücum performansı eleştirilen Fenerbahçe, oynadığı son 3 maçta 13 gol atarak müthiş değişime imza attı. Ayrıca kaydedilen 61 şutun 27'si isabetli olarak göze çarptı. 9,36 gol beklentisi olan müsabakalarda rakip ceza sahasında 107 kere topla buluşuldu. Seriye Trabzon derbisiyle başlandı. Karadeniz temsilcisi önünde; 20 şutun sadece 9'u isabetli olurken bunların 3 tanesi gol oldu. 2,14 gol beklentisinin yanı sıra rakibin ceza sahasına 36 kez etki edildi. Milli ara öncesi Kadıköy'deki Sivasspor maçında ise tam bir resital vardı. 4-0 biten maçta 24 şutun 8'i Yiğido kalesini buldu.

Mücadeledeki gol beklentisi 3,39 olarak dikkat çekti. 45 defa da rakibin kalesinin önünde gole yaklaşıldı. Son Kayserispor mücadelesinde de grafiğin yükselişi sürdü. Sarı-Laciverliler'in attığı 17 şutun 10'u isabet ederken 6'sı gol oldu. 3,83 gol beklentisi ile de Sarı-Kırmızılılar'ın ceza alanında 107 tehlike yaratıldı.

OSAYI BEKLEYİŞİ

İç transferde hareketli saatler yaşayan Fenerbahçe'nin Osayi'nin babasıyla görüştüğü biliniyor. Fenerbahçe yönetimi de sözleşme görüşmeleri için baba Nelson Osayi'den gelecek yanıtı bekliyor.