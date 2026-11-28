

Bu sezon Süper Lig'de 6 karşılaşmada 320 dakika görev yapan Ganalı stoper, Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 maçta toplam 249 dakika sahada kaldı.

Henüz gol veya asist katkısı sağlayamayan 22 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2030'a kadar devam ediyor.

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Fenerbahçe

Kojo Oppong