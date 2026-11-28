Avrupa Oppong'un peşinde! 3 takımdan tam not
Fenerbahçe'nin Shakhtar Donetsk ile oynadığı Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Kojo Oppong, Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Archie Brown'u takip etmek için maçı izleyen Newcastle United, Fulham ve Atalanta scoutlarının, 22 yaşındaki Ganalı savunmacıyı da listelerine aldığı öğrenildi.
Fenerbahçe'nin sezon başında Nice'ten 12 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Kojo Oppong, Avrupa kulüplerinin takibine girdi.
Shakhtar Donetsk karşısında sergilediği performansla beğeni toplayan genç stoper, Archie Brown'u izlemek için karşılaşmaya gelen scoutların da ilgisini çekti.
ÜÇ KULÜBÜN SCOUTLARI TAKİP ETTİ
Newcastle United, Fulham ve Atalanta'nın gözlemcileri, Archie Brown'un yanı sıra Kojo Oppong'un performansını da yakından inceledi.
Ganalı futbolcunun Shakhtar Donetsk karşısındaki başarılı oyununun ardından üç kulübün takip listesine girdiği belirtildi.
Fenerbahçe teknik heyetinin de 22 yaşındaki savunmacının gösterdiği gelişimden son derece memnun olduğu öğrenildi.
SHAKHTAR KARŞISINDA ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER
Kojo Oppong, Ukrayna temsilcisi karşısında savunmadaki başarılı müdahaleleriyle ön plana çıktı.
Karşılaşma boyunca 5 ikili mücadele kazanan genç futbolcu, girdiği hava topu mücadelelerinin tamamından galip ayrıldı.
Ayrıca takımının en fazla top kapan oyuncusu olmayı başaran Oppong, savunmadaki performansıyla teknik heyetten tam not aldı.
Bu sezon Süper Lig'de 6 karşılaşmada 320 dakika görev yapan Ganalı stoper, Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 maçta toplam 249 dakika sahada kaldı.
Henüz gol veya asist katkısı sağlayamayan 22 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2030'a kadar devam ediyor.