Çocukları annelerinden habersiz Trabzon'a kaçırdığı iddialarını reddeden Haliloğlu, seyahatin pedagog bilgisi ve Sezen Taş'ın onayıyla gerçekleştiğini ifade etti. "ÇOCUKLARI KAÇIRDI" İDDİASINA YANIT Uğur Haliloğlu, çocuklarını annelerinden habersiz şekilde Trabzon'a götürdüğü yönündeki iddialara da açıklık getirdi. Haliloğlu, "Olayın yaşandığı günün öncesinde, Sezen'in kendi talebiyle, çocuklarım pedagogların da bilgisi ve yönlendirmesiyle, karşılıklı görüşme sonucu tamamen Sezen'in onayı ve isteği dahilinde benimle birlikte Trabzon'a gelmişlerdir." dedi. Haliloğlu, çocuklarını kaçırdığı yönündeki suçlamaları kesin bir dille reddederek, "Benim tek gayem, her zaman çocuklarımın güvenliği ve psikolojik sağlığı olmuştur ve olmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

"SEZEN'İN ANISINI İNCİTECEK TEK KELİME ETMEYECEĞİM" Sezen'in hatırasına ve çocuklarının annelerine duyduğu sevgiye saygı göstereceğini belirten Haliloğlu, şu ifadeleri kullandı: "Sezen'in yaşadığı zorluklar, içsel mücadeleleri ve vefatına giden süreç, sadece bizim ve ilgili uzmanların bildiği, çocuklarımın annesinin hatırasına duyduğum saygı gereği sonsuza kadar mahrem kalacak konulardır. Kendimi aklamak uğruna, evlatlarımın annesinin anısını incitecek tek bir kelime dahi etmeyeceğim."

Eski eşinin anısını rencide etmemek için detay vermeyeceğini vurgulayan Haliloğlu, asılsız iddiaları yayanlara hukuki süreç başlatacağını duyurdu. HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATACAĞINI DUYURDU Çocuklarının pedagog desteği aldığını ifade eden Haliloğlu, ailesinin acısına ve özel hayatına saygı gösterilmesini şu sözlerle ifade etti: "Acımızı yaşayamadan maruz kaldığımız bu haksız saldırıların artık son bulmasını, evlatlarımın mahremiyetine, Sezen'in anısına ve kederli ailesinin acısına saygı gösterilmesini rica ediyorum." Haliloğlu, gerçek dışı olduğunu belirttiği iddiaları yayanlar hakkında hukuki süreç başlatılacağını da kamuoyuna duyurdu.

NE OLMUŞTU? Olay, Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Çeşmeli Mahallesi'ndeki Liparis 5 Tatil Sitesi'nde meydana geldi. Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş, henüz belirlenemeyen bir nedenle kaldığı binanın 14. katındaki dairenin balkonundan düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Sezen Taş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Taş'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsiye gönderildi.