Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş'ın eski eşi suçlamalara yanıt verdi: "Kendimi aklamak için anısını incitmeyeceğim"
Şarkıcı Atilla Taş’ın 14. kattaki balkondan düşerek hayatını kaybeden kızı Sezen Taş’ın şüpheli ölümü Türkiye’yi yasa boğarken, eski eşi Uğur Haliloğlu hakkındaki iddialara ilk kez yanıt verdi. Sosyal medyada ve basında yer alan "boşanma aşamasındaydılar" ve "çocukları annesinden habersiz kaçırdı" suçlamalarını kesin bir dille yalanlayan Haliloğlu, 11 ay önce resmi olarak boşandıklarını duyurdu.
Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş'ın Mersin'de 14. kattaki bir dairenin balkonundan düşerek yaşamını yitirmesinin ardından olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Genç kadının ölümü ailesini ve sevenlerini derin bir üzüntüye boğarken, eski eşi Uğur Haliloğlu'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi.
İki çocuğunun annesini kaybetmenin büyük acısını yaşadığını belirten Haliloğlu, sosyal medyada ve basında kendisi hakkında ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını savundu.
"TARİFSİZ BİR ACI VE ŞOK YAŞIYORUM"
Sezen Taş ile 12 yılını paylaştığını belirten Uğur Haliloğlu, açıklamasında yaşadığı üzüntüyü şu sözlerle dile getirdi:
"İki evladımın annesi, 12 yılımı paylaştığım eski eşim Sezen'i kaybetmenin tarifsiz acısını ve şokunu yaşıyorum. Hayattaki en değerli varlıklarım olan çocuklarımın bu büyük travmayı en az hasarla atlatabilmesi için günlerdir sadece onlara sarılıyorum ve sessizliğimi koruyorum."
"11 AY ÖNCE ANLAŞARAK BOŞANDIK"
Eski eşiyle boşanma sürecinde oldukları ve aralarında anlaşmazlık bulunduğu yönündeki haberleri yalanlayan Haliloğlu, evliliklerinin yaklaşık bir yıl önce sona erdiğini açıkladı.
"Öncelikle bilinmesini isterim ki; Sezen ile evliliğimiz 11 ay önce, karşılıklı anlaşarak, resmi ve hukuki olarak sona ermiştir. 'Boşanma aşamasındaydılar' veya 'kavgalıydılar' şeklindeki haberler tamamen asılsızdır."
"ÇOCUKLARI KAÇIRDI" İDDİASINA YANIT
Uğur Haliloğlu, çocuklarını annelerinden habersiz şekilde Trabzon'a götürdüğü yönündeki iddialara da açıklık getirdi.
Haliloğlu, "Olayın yaşandığı günün öncesinde, Sezen'in kendi talebiyle, çocuklarım pedagogların da bilgisi ve yönlendirmesiyle, karşılıklı görüşme sonucu tamamen Sezen'in onayı ve isteği dahilinde benimle birlikte Trabzon'a gelmişlerdir." dedi.
Haliloğlu, çocuklarını kaçırdığı yönündeki suçlamaları kesin bir dille reddederek, "Benim tek gayem, her zaman çocuklarımın güvenliği ve psikolojik sağlığı olmuştur ve olmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.
"SEZEN'İN ANISINI İNCİTECEK TEK KELİME ETMEYECEĞİM"
Sezen'in hatırasına ve çocuklarının annelerine duyduğu sevgiye saygı göstereceğini belirten Haliloğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Sezen'in yaşadığı zorluklar, içsel mücadeleleri ve vefatına giden süreç, sadece bizim ve ilgili uzmanların bildiği, çocuklarımın annesinin hatırasına duyduğum saygı gereği sonsuza kadar mahrem kalacak konulardır. Kendimi aklamak uğruna, evlatlarımın annesinin anısını incitecek tek bir kelime dahi etmeyeceğim."
HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATACAĞINI DUYURDU
Çocuklarının pedagog desteği aldığını ifade eden Haliloğlu, ailesinin acısına ve özel hayatına saygı gösterilmesini şu sözlerle ifade etti:
"Acımızı yaşayamadan maruz kaldığımız bu haksız saldırıların artık son bulmasını, evlatlarımın mahremiyetine, Sezen'in anısına ve kederli ailesinin acısına saygı gösterilmesini rica ediyorum."
Haliloğlu, gerçek dışı olduğunu belirttiği iddiaları yayanlar hakkında hukuki süreç başlatılacağını da kamuoyuna duyurdu.
NE OLMUŞTU?
Olay, Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Çeşmeli Mahallesi'ndeki Liparis 5 Tatil Sitesi'nde meydana geldi. Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş, henüz belirlenemeyen bir nedenle kaldığı binanın 14. katındaki dairenin balkonundan düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Sezen Taş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Taş'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsiye gönderildi.
ÖLÜMÜYLE İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Sezen Taş'ın ölümünün ardından Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çok yönlü soruşturma başlatıldı. Düşmenin hangi koşullarda gerçekleştiğinin belirlenmesi amacıyla güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye alınırken, görgü tanıkları ve site sakinlerinin ifadelerine başvuruldu.
Olayın kaza, intihar veya ihmal sonucu meydana gelip gelmediği henüz kesinlik kazanmadı. Ölümün nedenine ilişkin resmi soruşturmanın sonuçları bekleniyor.
GÖZYAŞLARIYLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Sezen Taş'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek Mersin'deki Mezitli Mezarlığı'na getirildi. Cenaze törenine babası Atilla Taş, annesi İlkay Sarıköse, aile yakınları, sanat camiasından isimler ve vatandaşlar katıldı.
Kızının tabutu başında büyük üzüntü yaşayan Atilla Taş, törende gözyaşlarına hakim olamadı. Acılı babayı yakınları teskin etmeye çalıştı. Sezen Taş, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.