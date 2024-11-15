Osimhen kafasını çalıştırıyor!

Victor Osimhen, attığı gollerle adından söz ettiriyor. Nijeryalı golcü, istatistikleri de alt üst ediyor. Samsun maçında kafa golü atan Osimhen, Süper Lig'de bir maçta en fazla kafa şutu çeken oyuncu oldu. Aslan'ın süper golcüsü Samsun maçında 7 kafa şutu çekti. Toplamda ise 9 şut attı. Osimhen bu istatistikleriyle zirvede yer aldı. Sezon sonuna kadar kesin olarak Galatasaray'da kalmak isteyen Osimhen şampiyonluğu hedefliyor. Yıldız oyuncu Sarı-kırmızılı ekibin 5. yıldızı takmasını ilk hedef olarak belirledi.

GÖZ KAMAŞTIRAN İSTATİSTİK

Samsun maçında 7 kafa şutu çeken Osimhen performansıyla göz dolduruyor.