Netanyahu'nun Riyad planı suya düştü! Suudi Arabistan İsrail'in ittifak arayışını reddetti
Türkiye'nin bölgedeki etkinliğinin arttığı ve Mekke Paktı'nın gündeme geldiği süreçte İsrail, Suudi Arabistan üzerinden yeni bir hamle yaptı. Netanyahu yönetiminin, ABD aracılığıyla Riyad'ı Yemen'deki Husilere karşı yürütülen çatışmaya İsrail'in dahil edilmesi konusunda ikna etmeye çalıştığı ortaya çıktı. Ancak Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın bu girişime kesin olarak karşı çıktığı bildirildi. Riyad'ın ret kararı, İsrail'in bölgesel ittifak arayışlarına darbe vurdu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye, kendi bölgesinde diplomatik ve stratejik ağırlığını genişletirken İsrail, saldırganlığı ile Orta Doğu'da büyük bir yalnızlığa sürükleniyor.
NETANYAHU'NUN RİYAD PLANI ELİNDE PATLADI
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'nın gündemde olduğu dönemde İsrail'in Riyad'daki saldırılar üzerinden yeni bir ittifak arayışına girdiği ortaya çıktı. ABD'yi devreye sokan Tel Aviv yönetimi, Yemen'deki Husilerle yaşanan çatışmayı Riyad ile yakınlaşmak için fırsata çevirmeye çalıştı. Ancak Suudi Arabistan'dan gelen kesin ret, Netanyahu yönetiminin planlarını boşa çıkardı.
Tel Aviv medyasından Haaretz gazetesinin adı açıklanmayan diplomatik bir kaynağa dayandırdığı haberinde, İsrail'in ABD'nin arabuluculuğunda Suudi Arabistan'ı, Husilerle olan çatışmada müdahil olmasına izin vermesi yönünde ikna etmeye çalıştığı belirtildi.
Süreç hakkında bilgi sahibi başka bir kaynak ise gazeteye yaptığı açıklamada, amacın "Suudilerle çabaları birleştirmek, ilişkileri geliştirmek ve gelecekteki bir normalleşme anlaşmasının yolunu açmak" olduğunu ifade etti.
SELMAN KESİN BİR DİLLE REDDETTİ
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın İsrail ile kurulacak bir ittifakın ülke kamuoyunda olumsuz yankı uyandırabileceği gerekçesiyle Husilere karşı yürütülen savaşta İsrail'in yardımını alma konusuna ilgi göstermediğini aktaran kaynak, Veliaht Prens'in kesin reddi nedeniyle İsrail'in Yemen'e olası bir askeri müdahale seçeneğinin "tamamen dışlandığını" kaydetti.
Habere ilişkin Suudi Arabistan makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 11 Ekim'de Husilerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı hedef alan saldırısını kınayarak hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilemişti.
Netanyahu, Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, "Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen korkunç terör saldırısını en güçlü ifadelerle kınıyorum." ifadelerini kullanmıştı.
"Terörün masumları hedef aldığını, korku ve güvensizlik yaymayı amaçladığını" belirten Netanyahu, terörle kararlılıkla mücadele edilmesi gerektiğini kaydetmişti.
Netanyahu ayrıca, "İsrail'in, tehditler karşısında birlik olan, halklarını koruyan, bölgedeki tüm ülkeler için güvenlik, işbirliği ve refaha dayalı bir gelecek inşa etmek için çalışan güçlü bir Orta Doğu temenni ettiğini" ifade etmişti.
NE OLMUŞTU?
Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na 10 Ekimde düzenlenen Husi saldırısında farklı uyruklardan 13 kişi hayatını kaybetmiş, 300'den fazla kişi yaralanmıştı.
Suudi Arabistan'daki 5 havalimanı 5 Ekim'den bu yana 10 kez saldırıya uğramış, bu saldırılarda 19 kişi yaşamını yitirmiş, yüzlerce kişi yaralanmış, uçuş trafiğinde aksamalar ve maddi hasar meydana gelmişti.
Saldırılar, Suudi Arabistan ile İran destekli Husiler arasında geçen temmuz ayından bu yana tırmanan ve sivil havacılık tesisleri ile enerji altyapısını hedef alan askeri gerilimin ortasında gerçekleşiyor.