Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye, kendi bölgesinde diplomatik ve stratejik ağırlığını genişletirken İsrail, saldırganlığı ile Orta Doğu'da büyük bir yalnızlığa sürükleniyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinde üçlü savunma anlaşması imzaladı. (Foto: AA) NETANYAHU'NUN RİYAD PLANI ELİNDE PATLADI Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'nın gündemde olduğu dönemde İsrail'in Riyad'daki saldırılar üzerinden yeni bir ittifak arayışına girdiği ortaya çıktı. ABD'yi devreye sokan Tel Aviv yönetimi, Yemen'deki Husilerle yaşanan çatışmayı Riyad ile yakınlaşmak için fırsata çevirmeye çalıştı. Ancak Suudi Arabistan'dan gelen kesin ret, Netanyahu yönetiminin planlarını boşa çıkardı. Tel Aviv medyasından Haaretz gazetesinin adı açıklanmayan diplomatik bir kaynağa dayandırdığı haberinde, İsrail'in ABD'nin arabuluculuğunda Suudi Arabistan'ı, Husilerle olan çatışmada müdahil olmasına izin vermesi yönünde ikna etmeye çalıştığı belirtildi.

İddiası Tel Aviv medyası yazdı (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

Süreç hakkında bilgi sahibi başka bir kaynak ise gazeteye yaptığı açıklamada, amacın "Suudilerle çabaları birleştirmek, ilişkileri geliştirmek ve gelecekteki bir normalleşme anlaşmasının yolunu açmak" olduğunu ifade etti.



SELMAN KESİN BİR DİLLE REDDETTİ

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın İsrail ile kurulacak bir ittifakın ülke kamuoyunda olumsuz yankı uyandırabileceği gerekçesiyle Husilere karşı yürütülen savaşta İsrail'in yardımını alma konusuna ilgi göstermediğini aktaran kaynak, Veliaht Prens'in kesin reddi nedeniyle İsrail'in Yemen'e olası bir askeri müdahale seçeneğinin "tamamen dışlandığını" kaydetti.

Habere ilişkin Suudi Arabistan makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı.