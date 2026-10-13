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Mehmet Çabuk’un sır kaybında İlknur'dan yayın sonrası itiraf gibi ifade! Son eşin dayısı Müge Anlı'da her şeyi anlattı

atv ekranlarında yayınlanan, Türkiye'nin en çok izlenen programlarından Müge Anlı ile Tatlı Sert programında şüpheli bir şekilde ortadan kaybolan Mehmet Çabuk dosyası çarpıcı iddialarla derinleşmeye devam ediyor. Dosyanın merkezindeki isimlerden İlknur Düzgün'ün son eşinin dayısı, canlı yayına katılarak yöneltilen soruları yanıtladı ve ezber bozan açıklamalarda bulundu.

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Mehmet Çabuk’un Gizemli Kaybı: Cinayet Şüphesi

27 yaşındaki bir çocuk babası Mehmet Çabuk, 2016 yılında ailesiyle birlikte yaşadığı Osmaniye'den sırrı kadem bastı. Stüdyoya gelen Aynur Çabuk'un şüphesi ağabeyinin cinayete kurban gittiği yönündeydi. Aynur Çabuk, şüphe oklarını ağabeyinden gıyabında boşanıp İbrahim Düzgün ile evlenen yengesine çevirdi. İddiaların odağındaki yenge İlknur ve İbrahim'in annesi Selma Düzgün stüdyoya geldi.

Müge Anlı’da İlknur Polemiği: Stüdyoda Gerilim Tırmandı

MÜGE ANLI'DA GERİLİM DORUKTA: "ÖĞRETMEN DEĞİL MİSİN, NEDEN EVİNE ALDIN?"

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 13 Ekim 2026 tarihli canlı yayınında stüdyo bir kez daha gerildi. Canlı yayına katılan Selma Düzgün ile Müge Anlı arasında geçen "İlknur" polemiği, yayına damgasını vurdu.

Öğretmen ve Dolandırıcı Eşi İddiaları Ortalığı Karıştırdı

"KOCASI DOLANDIRICI BİR KADINI HİÇBİR ÖĞRETMEN EVİNE ALMAZ"

Programda, İlknur'un yaşadığı zorlu süreçte Selma Düzgün tarafından evine alındığı iddiaları masaya yatırıldı. Karşısındaki ismin öğretmen olduğunu hatırlatan Müge Anlı, durumun mantığa aykırı olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Hiçbir kadının, özellikle de bir öğretmenin, evli barklı, kocası dolandırıcı, ne olduğu belirsiz bir adamın karısını ve çocuğunu alıp da evine şehirlerarası bir yolculukla getirmesi bana mantıklı gelmiyor. Kimse evine bela almaz."

Selma Düzgün’den Merhamet Savunması: İlknur’un Ziyareti

SELMA DÜZGÜN'DEN "İNSANLIK" SAVUNMASI

Eleştirilere yanıt veren Selma Düzgün ise olayın iç yüzünü anlatarak merhamet duygusuyla hareket ettiğini savundu. Mersin Cezaevi'ndeki oğlunu ziyarete gittiği sırada İlknur'un evine uğradığını belirten Düzgün, karşılaştığı manzarayı canlı yayında aktardı.

Selma Hanım, İlknur’un Zor Durumunu Anlattı

Anne Düzgün, şu ifadeleri kullandı:

"İlknur Hanım'ın evine gittim ve onu orada öyle bir gördüm ki... İçeriye girdim, daha oturmadan kapı çaldı. Ben o sırada buzdolabına baktım; içinde bu kadar bir ekmek, bu içini doldurmayacak bir zeytin vardı ve 3 yaşında bir kız çocuğu bulunuyordu. Kapıyı çalan ev sahibi kiranın gününün geçtiğini söylüyordu. Çocuk 3 yaşında, onu bırakıp işe gidecek lüksü yoktu. İnsani olarak kayıtsız kalamazdım."

Stüdyoda Suçlamalar Havada Uçuştu: Tansiyon Yükseldi

STÜDYODA KARŞILIKLI SUÇLAMALAR

Aynur Hanım ise Selma Düzgün'ün iyi niyetli yaklaşımını eleştirerek devlet kurumlarının ve polisin devreye sokulması gerektiğini vurgularken, taraflar arasında geçmişe dönük iddialar ve aile ilişkileri üzerinden tansiyon yükseldi. Yayının ilerleyen dakikalarında yaşanan sert diyaloglar ve karşılıklı suçlamalar stüdyodaki hareketliliği artırdı.

Canlı Yayın Sonrası İlknur’dan Şok İtiraflar

YAYIN SONRASI İTİRAF

Müge Anlı, kayıp adamın eski eşi İlknur'un canlı yayın sonrasında yaptığı itiraf niteliğindeki açıklamaları ve çelişkili ifadelerini tek tek gün yüzüne çıkardı.

İlknur’un Beyanları Olayın Seyrini Değiştirdi

"İBRAHİM DÖNDÜ, MEHMET DÖNMEDİ"

Anlı, İlknur'un bir önceki gün yayın sonrasında yetkililerin ve tanıkların yanında yaptığı beyanı hatırlatarak olayın seyrini değiştiren detayları açıkladı. İlknur'un daha önce "Kocam zengin kadın buldu, beni terk etti, Kıbrıs'a veya Irak'a gitti" şeklinde iddialarda bulunduğunu, ancak yayın arkasında "Mehmet ile İbrahim evden beraber çıktılar; İbrahim geri döndü ama Mehmet dönmedi" dediğini aktardı.

Mehmet’in Kimliği İbrahim’den Çıktı: Müge Anlı Şaşkın

Müge Anlı, İlknur'un çelişkili beyanlarına tepki göstererek şunları söyledi:

"Dün 'Beraber gittiler, Mehmet geri dönmedi' dedin. Yok başka kadına gitti, yok evden eşya aldı... Bunların hiçbiri yok. Sonra bir bakıyoruz, Mehmet'in kimliği İbrahim'den çıkıyor ve İbrahim bu kimliği 2 yıldır kullanıyor. Bu ne demek?"

Dolandırıcılık İddiaları ve Sahte Şikayet Krizi

SAHTE ŞİKAYET VE KİMLİK OYUNU İDDİASI

Müge Anlı, İlknur Hanım'ın kayıp eşi Mehmet Çabuk'un kimliğini kullanan yeni eşi İbrahim hakkında resmi makamlara başvurduğunu ve kendisinin de dolandırıldığını iddia ettiğini hatırlattı. Progrmada, bu şikayetin amacının "Mehmet hala hayatta ve dolandırıcılık yapıyor" algısı oluşturmak olduğunu öne sürdü.

İlknur’dan Yanıtsız Kalan Sorular: Gizem Sürüyor

İlknur Hanım ise yöneltilen sorular karşısında "Gerçekten nerede olduğunu bilmiyorum, onlar sürekli beraberlerdi" diyerek kendisini savundu.

İbrahim’in Telefon Görüşmesi: Mehmet Paraları Alıp Kaçtı

İBRAHİM TELEFONDA ANNESİNE NELER ANLATTI?

İbrahim'in annesiyle yaptığı telefon görüşmesinde, Mehmet ile iş yapmak için tuttukları boş bir ev olduğunu, ortak paraların ve kimliklerin orada bulunduğunu, Mehmet'in bu paraları alıp kaçtığını öne sürdüğü ortaya çıktı.

Selma Hanım, Mehmet ve İbrahim Arasındaki İddiaları Açıkladı

Selma Hanım, İbrahim'in "Mehmet paraları almış, kimlikleri bırakmış" dediğini ve bu nedenle Mehmet'in kimliğinin oğlunda olduğunu söyledi.

İlknur’u Osmaniye’ye İbrahim Getirdi İddiası

"İLKNUR'U İBRAHİM GETİRDİ" İDDİASI

Programın ilerleyen dakikalarında canlı yayına bağlanan İbrahim'in dayısı İzzet Bey, İlknur Düzgün'ün Osmaniye'ye geliş sürecine dair bilinmeyenleri paylaştı. Selma Düzgün'ün programa yansıyan ifadelerinin aksine, onu Osmaniye'ye tek başına kayınvalidesinin değil, o dönem nişanlısı olduğunu belirten yeğeni İbrahim Düzgün ile birlikte getirdiğini öne sürdü.

Aile, İbrahim ve İlknur Evliliğine Karşı Çıktı

İzzet Bey, ailecek bu evliliğe başından beri karşı çıktıklarını belirterek, "Arkasında çocukla gelen bir kadını aldın diye biz ailecek sitem ettik. İbrahim genç bir çocuksun, ilk evliliğini yapıyorsun dedik" sözleriyle tepkilerini dile getirdi.

Cezaevi ve Soyadı Karışıklığı: İzzet Bey Anlatıyor

CEZAEVİ VE SOYADI ÇELİŞKİSİ

İlknur Düzgün'ün eşi İbrahim Düzgün'ün cezaevine giriş tarihi konusundaki soru işaretlerine de değinen dayı, yeğeninin çocuk doğduktan birkaç ay sonra hapse girdiğini ifade etti. Çocuğun soyadı meselesine de açıklık getiren İzzet Bey, ailenin bu durumu sonradan haberlerden öğrendiğini belirtti.

İlknur Düzgün Stüdyoda Köşeye Sıkıştı: Gergin Anlar

Stüdyoda iddialarla köşeye sıkışan İlknur Düzgün ise yöneltilen sorular karşısında rahatsızlandığını ifade ederek yayında gergin anlar yaşadı. İzzet Bey'in iddialarını yer yer reddeden Düzgün, çelişkili ifadeleriyle dikkat çekti.

Müge Anlı Ekipleri Mehmet Çabuk’un İzinde

Mehmet Çabuk'un kaybı ve dosyayı aydınlatacak yeni delillerle ilgili Müge Anlı ve ekibinin araştırmaları kararlılıkla sürerken, programdaki gelişmeler hafta içi her gün Atv ekranlarında izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor.

Mehmet Çabuk’un Kayıp Hikayesi: Yasak Aşk İddiası

OLAYIN GEÇMİŞİ
Osmaniye'de ikamet eden ve bir çocuk babası olan Mehmet Çabuk, 2016 yılında aniden kayıplara karıştı. Abisinden uzun süre haber alamayan Aynur Çabuk, yürüttüğü araştırmalar sırasında yengesi İlknur'un İbrahim Düzgün isimli şahısla düğün fotoğraflarına ulaştı.

Müge Anlı'da akılalmaz kayıp: Yasak aşk kurbanı mı oldu?
Ağabeyini ararken yengesini gelinlikle gördü! Müge Anlı’da akılalmaz olay: Yasak aşk kurbanı mı oldu?
Ağabeyini ararken yengesini gelinlikle gördü! Müge Anlı'da akılalmaz olay: Yasak aşk kurbanı mı oldu?

İlknur’un Çifte Evliliği ve Nüfus Kayıtları Tartışması

İlknur'un, kayıp eşi Mehmet Çabuk ile resmi nikahı sürerken İbrahim Düzgün ile düğün yaptığı ve bu beraberlikten doğan çocuğu da Mehmet Çabuk'un nüfusuna kaydettirdiği belirlendi. Ağabeyinin cinayete kurban gittiğini iddia eden Aynur Çabuk şüphelerini dile getirirken, eski yenge İlknur ise eşinin kendisini terk edip gittiğini öne sürmüştü.

Müge Anlı’da Mehmet Çabuk Dosyasında Yeni İddialar

DÜNKÜ YAYINDA NELER OLDU?
Müge Anlı'nın 12 Ekim 2026 tarihli yayınında, ağabeyinin akıbetini öğrenmek isteyen Aynur Çabuk, yengesi İlknur ile canlı yayında karşı karşıya gelerek ağır suçlamalarda bulundu.

Müge Anlı'da Mehmet Çabuk olayında yeni perde
Müge Anlıda 10 yıldır kayıp Mehmet Çabuk dosyasında şok iddialar: Abimi bunlar öldürdü
Müge Anlı'da 10 yıldır kayıp Mehmet Çabuk dosyasında şok iddialar: "Abimi bunlar öldürdü"

Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve sosyal medyadan alınmıştır.

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