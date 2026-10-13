Mehmet Çabuk’un sır kaybında İlknur'dan yayın sonrası itiraf gibi ifade! Son eşin dayısı Müge Anlı'da her şeyi anlattı
atv ekranlarında yayınlanan, Türkiye'nin en çok izlenen programlarından Müge Anlı ile Tatlı Sert programında şüpheli bir şekilde ortadan kaybolan Mehmet Çabuk dosyası çarpıcı iddialarla derinleşmeye devam ediyor. Dosyanın merkezindeki isimlerden İlknur Düzgün'ün son eşinin dayısı, canlı yayına katılarak yöneltilen soruları yanıtladı ve ezber bozan açıklamalarda bulundu.
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