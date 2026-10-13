Anne Düzgün, şu ifadeleri kullandı:

"İlknur Hanım'ın evine gittim ve onu orada öyle bir gördüm ki... İçeriye girdim, daha oturmadan kapı çaldı. Ben o sırada buzdolabına baktım; içinde bu kadar bir ekmek, bu içini doldurmayacak bir zeytin vardı ve 3 yaşında bir kız çocuğu bulunuyordu. Kapıyı çalan ev sahibi kiranın gününün geçtiğini söylüyordu. Çocuk 3 yaşında, onu bırakıp işe gidecek lüksü yoktu. İnsani olarak kayıtsız kalamazdım."