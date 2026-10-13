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Bayraklı Belediyesinde gidilmeyen geziye, sahte listeye fatura... BAYBEL'de 20 milyon liralık kamu zararı

İzmir’de BAYBEL A.Ş. merkezli yürütülen rüşvet ve usulsüzlük soruşturması, belediye kaynaklarının nasıl hortumlandığını ortaya koydu. Toplam 20 milyon liralık kamu zararının tespit edildiği dosyada, rüşvet çarkının 4,6 milyon liraya ulaştığı iddia edildi. Eski başkan Serdar Sandal’ın oğlu Yağız Sandal ile dönemin şirket yöneticilerinin hesaplarına para aktarıldığı belirlenirken, yapılmayan etkinliklerin faturalandırılması, malzeme yardımı yapılan asker ve öğrenci sayılarının kağıt üzerinde on katına kadar çıkarılarak haksız kazanç elde edilmesi soruşturma tutanaklarına yansıdı. Hayali Çanakkale gezileri, dağıtılmayan lokmalar, abartılı asker malzemesi ve öğrenci eğitim seti faturaları dikkati çekti.

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Bayraklı Belediyesinde gidilmeyen geziye, sahte listeye fatura... BAYBEL'de 20 milyon liralık kamu zararı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca Bayraklı Belediyesi iştiraki BAYBEL A.Ş.'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması, milyonlarca liralık vurgunun detaylarını ortaya çıkardı.

20 MİLYON LİRAYI AŞAN KAMU ZARARI

Aralarında önceki dönem Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, oğlu Yağız Sandal, dönemin BAYBEL A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Berk Ulusal'ın da bulunduğu 15 şüphelinin tutuklandığı dosyada mali incelemeler tamamlandı.

Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre, 2023-2024 dönemindeki iş ve işlemler nedeniyle toplam 20 milyon 85 bin 188 lira kamu zararı oluştuğu belirlendi.

Yeni Asır gazetesinde yer alan habere göre, doğrudan temin yoluyla iş alan firmaların belediye personeline toplam 4 milyon 625 bin 400 lira tutarında rüşvet niteliğinde para gönderdiği öne sürüldü.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü BAYBEL A.Ş. soruşturması, Bayraklı Belediyesi’ndeki 20 milyon 85 bin 188 liralık kamu zararını gözler önüne serdi. (Haberin fotoğrafları İHA ve DHA'dan alınmıştır)İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü BAYBEL A.Ş. soruşturması, Bayraklı Belediyesi’ndeki 20 milyon 85 bin 188 liralık kamu zararını gözler önüne serdi. (Haberin fotoğrafları İHA ve DHA'dan alınmıştır)

ŞAHSİ HESAPLARA PARA TRANSFERİ

Dosyada yer alan iddialara göre, BAYBEL A.Ş. üzerinden firmalara yapılan ödemelerin büyük bölümü daha sonra şüphelilerin hesaplarına yönlendirildi.

Söz konusu paraların Berk Ulusal, kardeşi Halil Ulusal ve Serdar Sandal'ın oğlu Yağız Sandal'ın şahsi banka hesaplarına aktarıldığı tespit edildi.

Eski Belediye Başkanı Serdar Sandal dahil 15 kişinin tutuklandığı operasyonda, 4 milyon 625 bin 400 liralık rüşvet trafiği saptandı. Eski Belediye Başkanı Serdar Sandal dahil 15 kişinin tutuklandığı operasyonda, 4 milyon 625 bin 400 liralık rüşvet trafiği saptandı.

HAYALİ ETKİNLİKLER ÜZERİNDEN FATURA OYUNU

Soruşturma dosyasındaki dikkat çekici iddialar arasında, faturalandırılmasına rağmen dağıtılmadığı öne sürülen lokmalar ve ödemesi yapıldığı halde gerçekleştirilmediği iddia edilen Çanakkale gezileri yer aldı.

Usulsüzlüklerin sadece etkinliklerle sınırlı kalmadığı, yardım malzemeleri üzerinden de haksız kazanç sağlandığı bildirildi.

Dosyada, askere giden 100 kişi yerine 1000 kişi için malzeme alınmış gibi gösterilerek iç çamaşırı ve çeşitli malzemelere ilişkin faturalar düzenlendiği iddiası dikkati çekti.

Şirket üzerinden firmalara yapılan ödemelerin eski başkanın oğlu ve şirket yöneticilerinin şahsi hesaplarına aktarıldığı belirlendi.Şirket üzerinden firmalara yapılan ödemelerin eski başkanın oğlu ve şirket yöneticilerinin şahsi hesaplarına aktarıldığı belirlendi.

ÖĞRENCİ YARDIMLARINDA ABARTILI RAKAMLAR

Rakamlarla oynanarak yapılan usulsüzlüklere ilişkin dosyaya giren diğer iddia ise eğitim yardımları oldu.

Üniversiteyi kazanan 150 öğrenciye karşılık 2 bin kişiye eğitim seti dağıtılmış gibi evrak hazırlandığı saptandı.

Operasyon kapsamında el konulan bilgisayarlar, cep telefonları ve şirket yazışmalarının incelenmesi sürüyor.

Dijital materyallerin çözümlenmesiyle ihale süreçleri, firma ilişkileri ve para transferlerine ilişkin yeni bulguların soruşturulduğu bildirildi.

Yapılmayan Çanakkale gezileri, dağıtılmayan lokmalar, 100 asker yerine 1000 kişilik malzeme alımı ve 150 öğrenci yerine 2 bin kişilik eğitim seti faturası kesilmesi gibi hayali işlemlerle milyonlarca liralık vurgun yapıldığı ortaya çıkarıldı.Yapılmayan Çanakkale gezileri, dağıtılmayan lokmalar, 100 asker yerine 1000 kişilik malzeme alımı ve 150 öğrenci yerine 2 bin kişilik eğitim seti faturası kesilmesi gibi hayali işlemlerle milyonlarca liralık vurgun yapıldığı ortaya çıkarıldı.

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