20 MİLYON LİRAYI AŞAN KAMU ZARARI

Aralarında önceki dönem Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, oğlu Yağız Sandal, dönemin BAYBEL A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Berk Ulusal'ın da bulunduğu 15 şüphelinin tutuklandığı dosyada mali incelemeler tamamlandı.

Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre, 2023-2024 dönemindeki iş ve işlemler nedeniyle toplam 20 milyon 85 bin 188 lira kamu zararı oluştuğu belirlendi.

Yeni Asır gazetesinde yer alan habere göre, doğrudan temin yoluyla iş alan firmaların belediye personeline toplam 4 milyon 625 bin 400 lira tutarında rüşvet niteliğinde para gönderdiği öne sürüldü.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü BAYBEL A.Ş. soruşturması, Bayraklı Belediyesi’ndeki 20 milyon 85 bin 188 liralık kamu zararını gözler önüne serdi. (Haberin fotoğrafları İHA ve DHA'dan alınmıştır)