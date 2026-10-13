Yeni sözcü, toplantıyı sonlandırırken Trump'ın Alaska ziyareti için Marine One helikopterine doğru ilerlediğini belirterek, "Toplantıyı bitireceğim çünkü Başkan Trump, tarihi Alaska ziyaretimiz için Marine One'a doğru yola çıkıyor" dedi. Ancak Trump'ın ayrılışının henüz yakın olmadığı ve gazetecilerin helikopterin kalkışını takip etmek üzere yaklaşık bir saat sonra toplanmasının beklendiği aktarıldı.

Zacharia, ilk basın toplantısında Yunanistan Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle'un istifasının Trump tarafından istendiğini açıkladı. Toplantının sona ermesine kısa süre kala yapılan duyuru, basın toplantısının öne çıkan gelişmelerinden biri oldu.

Zacharia’nın kısa süren basın toplantısı, eski sözcü Karoline Leavitt’in performansıyla karşılaştırılmasına neden oldu. (Foto: EPA)

Beden dili uzmanı Dr. Lillian Glass, Zacharia’nın konuşma sırasında ses tonunu yeterince değiştirmediğini ve göz teması kurmakta zorlandığını belirtti. (Foto: EPA)

"BAŞKANIM" DEDİ, ARDINDAN KENDİNİ DÜZELTTİ

Katie Zacharia'nın ilk basın toplantısında yaşadığı en dikkat çekici anlardan biri de dil sürçmesi oldu. Eşinden söz ederken yanlışlıkla "Başkanım" diyen Zacharia, hemen ardından "Pardon, eşim" ifadesiyle kendini düzeltti. Yeni sözcü, bu sözlerinin ardından gülerek, "Bu iyi oldu" dedi.

Zacharia'nın toplantı boyunca gergin görünmesi Washington'da da gündem oldu. The New York Post'a konuşan bir yönetim yetkilisi, "Gergin görünüyordu ama kim gergin olmazdı?" değerlendirmesinde bulundu.