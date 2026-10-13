8 dakika konuştu, 6 dakika soru aldı! Trump’ın yeni sözcüsü Katie Zacharia’nın ilk zorlu sınavı
ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni Beyaz Saray Basın Sözcüsü Katie Zacharia, ilk basın toplantısıyla ABD medyasının gündemine oturdu. Görevinin ikinci gününde kameraların karşısına geçen Zacharia’nın 14 dakikada bitirdiği toplantıda yalnızca üç gazeteciye soru hakkı tanıması, notlarına sık sık başvurması ve eşinden söz ederken yanlışlıkla “Başkanım” demesi dikkat çekti. Yunanistan Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle’un istifasının Trump tarafından istendiğini de duyuran Zacharia, gergin tavırları ve tekdüze ses tonuyla eleştirilirken Trump, yeni sözcüsü için “Bence çok iyiydi” dedi.
Beyaz Saray'ın yeni basın sözcüsü Katie Zacharia, ABD'nin başkenti Washington'daki Beyaz Saray'ın James S. Brady Salonu'nda ilk basın toplantısını düzenledi.
İLK BASIN TOPLANTISI 14 DAKİKA SÜRDÜ
Ancak ilk basın toplantısı ABD medyasında gündem oldu.
New York Post, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni Beyaz Saray Basın Sözcüsü Katie Zacharia'nın görevinin ikinci gününde düzenlediği ilk basın toplantısında zor anlar yaşadığını yazdı.
Görevdeki ikinci gününde kameraların karşısına geçen Zacharia'nın toplantıyı yalnızca 14 dakika içinde sonlandırması ve gazetecilerden sınırlı sayıda soru alması dikkat çekti.
8 DAKİKALIK AÇILIŞ KONUŞMASI YAPTI
NYP'de yer alan habere göre; Zacharia, basın toplantısına yaklaşık sekiz dakika süren bir açılış konuşmasıyla başladı. Trump'ı "enerjik başkan" olarak nitelendiren yeni sözcü, başkanın mitinglerine katılımın rekor seviyelere ulaştığını savundu.
Ücret artışları, ilaç fiyatları, istihdam ve enerji üretimi gibi başlıklarda olumlu verileri sıralayan Zacharia'nın uzun açılış konuşması nedeniyle gazetecilerin soru sorması için yaklaşık altı dakika kaldı.
Zacharia, soru hakkını Breitbart, Fox News ve Daily Mail muhabirlerine verdi. Toplantı sırasında notlarına başvuran yeni sözcünün, soru soracak üçüncü gazeteciyi de notlarından seçtiği görüldü.
Gazetecilerin isimlerini söylerken zorlanması da dikkat çekti.
TRUMP'IN YUNANİSTAN BÜYÜKELÇİSİ KARARINI DUYURDU
Zacharia, ilk basın toplantısında Yunanistan Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle'un istifasının Trump tarafından istendiğini açıkladı. Toplantının sona ermesine kısa süre kala yapılan duyuru, basın toplantısının öne çıkan gelişmelerinden biri oldu.
Yeni sözcü, toplantıyı sonlandırırken Trump'ın Alaska ziyareti için Marine One helikopterine doğru ilerlediğini belirterek, "Toplantıyı bitireceğim çünkü Başkan Trump, tarihi Alaska ziyaretimiz için Marine One'a doğru yola çıkıyor" dedi. Ancak Trump'ın ayrılışının henüz yakın olmadığı ve gazetecilerin helikopterin kalkışını takip etmek üzere yaklaşık bir saat sonra toplanmasının beklendiği aktarıldı.
"BAŞKANIM" DEDİ, ARDINDAN KENDİNİ DÜZELTTİ
Katie Zacharia'nın ilk basın toplantısında yaşadığı en dikkat çekici anlardan biri de dil sürçmesi oldu. Eşinden söz ederken yanlışlıkla "Başkanım" diyen Zacharia, hemen ardından "Pardon, eşim" ifadesiyle kendini düzeltti. Yeni sözcü, bu sözlerinin ardından gülerek, "Bu iyi oldu" dedi.
Zacharia'nın toplantı boyunca gergin görünmesi Washington'da da gündem oldu. The New York Post'a konuşan bir yönetim yetkilisi, "Gergin görünüyordu ama kim gergin olmazdı?" değerlendirmesinde bulundu.
UZMANDAN SES TONU VE GÖZ TEMASI ELEŞTİRİSİ
Florida merkezli beden dili uzmanı Dr. Lillian Glass ise Zacharia'nın performansını değerlendirirken gerginliğinin yanı sıra tekdüze ses tonuna ve yetersiz göz temasına dikkat çekti.
Glass, Karoline Leavitt'in ses tonunu duruma göre değiştirebildiğini ve gazetecilerle göz teması kurduğunu belirterek, Zacharia'nın henüz aynı seviyede olmadığını söyledi. Bununla birlikte uzman, yeni sözcünün ilk basın toplantısı olması nedeniyle değerlendirmede adil davranılması gerektiğini de vurguladı.
TRUMP'TAN İLK DEĞERLENDİRME: "BENCE ÇOK İYİYDİ"
Televizyon yayınlarını yakından takip eden Trump'ın da Zacharia'nın ilk basın toplantısını izlediği belirtildi. Toplantının ardından Beyaz Saray'dan ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, yeni sözcüsünün performansından memnun olup olmadığı sorusuna, "Bence çok iyiydi" yanıtını verdi.