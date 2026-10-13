Görüntülerde üçüncü turdaki oy sayımı, CHP'li meclis üyelerinin salonu terk etmesi ve seçim sonunda Cumhur İttifakı üyelerinin yükselen tepkileri yer aldı.

İlçe Başkanlığının X hesabından "Eyüpsultan'da aslında ne oldu? Seçilmiş yalanlar değil, 'seçim'in gerçekleri…" ifadeleriyle paylaşılan video, seçimdeki geçersiz oy kararını ve CHP sıralarında yaşanan gerilimi yeniden gündeme taşıdı.

Eyüpsultan seçiminde yeni görüntüler: CHP’li üyelerin baskısı kamerada! (Foto: Ekran görüntüsü)

CHP VE YENİ PARTİ'NİN SEÇİM TABLOSUNDA GEÇERSİZ OY GÖLGESİ

10 Ekim'deki seçimde Cumhur İttifakı adayı Muhammet Çakır ile CHP ve Yeni Parti'nin desteklediği Cafer Parlak yarıştı. Üçüncü turda iki adayın oyları 18-18 olarak açıklanırken Çakır adına kullanılan bir oy pusulası geçersiz sayıldı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, seçim sonrasında yaptığı açıklamada 14 Cumhur İttifakı üyesinin yanı sıra 5 CHP'li meclis üyesinin de Çakır'a oy verdiğini belirtti. Özdemir, gerçek sonucun 19-18 olduğunu ve Çakır'ın üçüncü turda seçimi kazandığını vurguladı.

Buna rağmen bir oyun geçersiz sayılmasıyla dördüncü tura geçildi. CHP ve Yeni Parti'nin desteklediği Parlak'ın başkan vekili seçildiği süreçte bu karar, hukuki itirazın merkezine yerleşti.