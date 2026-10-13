AK Parti, Eyüpsultan seçim görüntülerini paylaştı! CHP’de oy krizi ve kendi üyelerine baskı kamerada
AK Parti Eyüpsultan İlçe Başkanlığı, 10 Ekim’de yapılan belediye başkan vekilliği seçiminin görüntülerini X hesabından yayımladı. “Eyüpsultan'da aslında ne oldu? Seçilmiş yalanlar değil, 'seçim'in gerçekleri…” mesajıyla paylaşılan videoda, üçüncü turdaki oy sayımı ve CHP’li üyelerin salonu terk ettiği anlar yer aldı. CHP ve Yeni Parti’nin desteklediği Cafer Parlak’ın dördüncü turda seçildiği oylamanın sonunda Cumhur İttifakı üyeleri, "Eyüpsultan’ı mahkeme salonlarına muhtaç ettiniz, yazıklar olsun" sözleriyle tepki gösterdi.
AK Parti Eyüpsultan İlçe Başkanlığı, 10 Ekim'de gerçekleştirilen belediye başkan vekilliği seçiminde yaşananları gösteren bir video yayımladı.
İlçe Başkanlığının X hesabından "Eyüpsultan'da aslında ne oldu? Seçilmiş yalanlar değil, 'seçim'in gerçekleri…" ifadeleriyle paylaşılan video, seçimdeki geçersiz oy kararını ve CHP sıralarında yaşanan gerilimi yeniden gündeme taşıdı.
Görüntülerde üçüncü turdaki oy sayımı, CHP'li meclis üyelerinin salonu terk etmesi ve seçim sonunda Cumhur İttifakı üyelerinin yükselen tepkileri yer aldı.
CHP VE YENİ PARTİ'NİN SEÇİM TABLOSUNDA GEÇERSİZ OY GÖLGESİ
10 Ekim'deki seçimde Cumhur İttifakı adayı Muhammet Çakır ile CHP ve Yeni Parti'nin desteklediği Cafer Parlak yarıştı. Üçüncü turda iki adayın oyları 18-18 olarak açıklanırken Çakır adına kullanılan bir oy pusulası geçersiz sayıldı.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, seçim sonrasında yaptığı açıklamada 14 Cumhur İttifakı üyesinin yanı sıra 5 CHP'li meclis üyesinin de Çakır'a oy verdiğini belirtti. Özdemir, gerçek sonucun 19-18 olduğunu ve Çakır'ın üçüncü turda seçimi kazandığını vurguladı.
Buna rağmen bir oyun geçersiz sayılmasıyla dördüncü tura geçildi. CHP ve Yeni Parti'nin desteklediği Parlak'ın başkan vekili seçildiği süreçte bu karar, hukuki itirazın merkezine yerleşti.
KENDİ ADAYLARINA OY ÇIKMAYINCA BASKI DEVREYE GİRDİ
Paylaşılan videoda, üçüncü tur oylamasının ardından CHP'li meclis üyelerinin salonu terk ettiği anlar dikkat çekti.
AK Parti'nin açıklamasına göre, Çakır'a CHP sıralarından 5 oy gelmesinin ardından iki CHP'li meclis üyesinin baskısıyla bazı üyeler salon dışına çıkarıldı.
Kendi adayları dışında tercih kullanan üyelere yönelik bu baskı, CHP'nin parti içindeki farklı iradeye yaklaşımını da tartışmanın merkezine taşıdı. CHP ve Yeni Parti'nin desteklediği adayın seçildiği oylama, geçersiz oy kararının yanı sıra üyeler üzerindeki baskıyla da gündeme geldi.
"EYÜPSULTAN'I MAHKEME SALONLARINA MUHTAÇ ETTİNİZ!"
10 Ekim'deki seçimin dördüncü turunda Cafer Parlak 19, Muhammet Çakır 16 oy aldı. İki oyun geçersiz sayıldığı turun sonunda Parlak, belediye başkan vekili seçildi.
AK Parti Eyüpsultan İlçe Başkanlığının yayımladığı videonun sonunda ise Cumhur İttifakı meclis üyelerinin sert tepkisi duyuldu.
Üyeler, "Eyüpsultan'ı mahkeme salonlarına muhtaç ettiniz, yazıklar olsun!" sözleriyle yaşananlara tepki gösterdi.
ÖZDEMİR 10 EKİM'DE HUKUKİ MÜCADELEYİ DUYURMUŞTU
Abdullah Özdemir, 10 Ekim'de seçim sonrasında yaptığı açıklamada, Çakır'ın geçerli olması gereken bir oyunun geçersiz sayıldığını belirterek sonuca itiraz edeceklerini bildirmişti.
Yüreğir'deki başkan vekilliği seçimini örnek gösteren Özdemir, Adana 2. İdare Mahkemesinin üçüncü turda alınan 19 oyu geçerli ve yeterli bulduğunu hatırlatmıştı. Özdemir, Eyüpsultan'da da hukuki mücadeleyi sürdüreceklerini açıklamıştı.
NE OLMUŞTU? ÖZMEN TUTUKLANDI, MECLİS SEÇİME GİTTİ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Eyüpsultan Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturmasında, 2 Ekim'de CHP'li Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 23'ü kamu görevlisi 28 şüpheli gözaltına alınmıştı. Operasyon kapsamında belediye binasında da arama yapılmıştı.
Özmen, 5 Ekim'de ihaleye fesat karıştırma, rüşvet alma ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında toplam 13 şüpheli hakkında tutuklama kararı verilmişti.
İçişleri Bakanlığının 6 Ekim'de Özmen'i geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırmasının ardından belediye meclisi, yeni başkan vekilini belirlemek üzere 10 Ekim'de toplanmıştı. Kıymet Kaya Koçak başkanlığında yapılan seçimde Cafer Parlak dördüncü turda seçilmiş, AK Parti ise üçüncü turdaki geçersiz oy kararına itiraz etmişti.
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