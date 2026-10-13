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Etimesgut Belediyesi'ne yeni operasyon! 2 başkan yardımcısı dahil 25 gözaltı

Ankara'da CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne yönelik soruşturmada ikinci dalga operasyon düzenlendi. Aralarında belediye başkan yardımcıları Fikret Gözüoğlu ve Gültekin Bayındır'ın da bulunduğu 25 şüphelinin tamamı gözaltına alındı. Gözüoğlu'nun, Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ile Mutlu Kerimoğlu'nun tutuklanmasının ardından göreve getirildiği öğrenildi.

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Etimesgut Belediyesi'ne yeni operasyon! 2 başkan yardımcısı dahil 25 gözaltı

Ankara'da CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Sabah saatlerinde düzenlenen ikinci dalga operasyonda, aralarında 5 belediye çalışanının da bulunduğu 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Belediye başkan yardımcıları Fikret Gözüoğlu ve Gültekin Bayındır'ın da yer aldığı şüphelilerin tamamı gözaltına alındı. Operasyonda şüphelilere yönelik arama ve el koyma işlemleri de gerçekleştirildi.

Fikret Gözüoğlu (Foto: Takvim Foto Arşivi)Fikret Gözüoğlu (Foto: Takvim Foto Arşivi)

2 BAŞKAN YARDIMCISI GÖZALTINDA

Etimesgut Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı işlemleri gerçekleştirildi. Operasyonda belediye başkan yardımcıları Fikret Gözüoğlu ve Gültekin Bayındır'ın yanı sıra belediye çalışanları da gözaltına alındı.

Hakkında işlem yapılan 25 şüphelinin tamamının yakalandığı öğrenildi.

Gültekin Bayındır (Foto: Takvim Foto Arşivi)Gültekin Bayındır (Foto: Takvim Foto Arşivi)

BELEDİYEYE 3 AYRI SUÇLAMAYLA SORUŞTURMA

Etimesgut Belediyesi hakkında daha önce "ihaleye fesat karıştırma", "irtikap" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlamaları kapsamında soruşturma başlatılmıştı.

BEŞİKÇİOĞLU'NUN TUTUKLANMASININ ARDINDAN GÖREVE GELMİŞTİ

Gözaltına alınan isimlerden Belediye Başkan Yardımcısı Fikret Gözüoğlu'nun, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ile Mutlu Kerimoğlu'nun tutuklandığı operasyonun ardından göreve getirildiği belirtildi.

Diğer Belediye Başkan Yardımcısı Gültekin Bayındır'ın ise Beşikçioğlu döneminde de aynı görevde bulunduğu öğrenildi.

Tutuklanan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu görevden uzaklaştırıldıTutuklanan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu görevden uzaklaştırıldı

İLK OPERASYONDA 40 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Soruşturmanın ilk aşamasında, 3 Ağustos'ta Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 40 kişi tutuklanmıştı.

BEŞİKÇİOĞLU GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMIŞTI

Soruşturma kapsamında tutuklanan Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, 3 Ağustos'ta görevinden uzaklaştırılmıştı.

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Etimesgut Belediyesi'ne yeni operasyon! 2 başkan yardımcısı dahil 25 gözaltı-4 Etimesgut Belediyesi'ne yeni operasyon! 2 başkan yardımcısı dahil 25 gözaltı-5 Etimesgut Belediyesi'ne yeni operasyon! 2 başkan yardımcısı dahil 25 gözaltı-6

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