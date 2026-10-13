Ankara'da CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Sabah saatlerinde düzenlenen ikinci dalga operasyonda, aralarında 5 belediye çalışanının da bulunduğu 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Belediye başkan yardımcıları Fikret Gözüoğlu ve Gültekin Bayındır'ın da yer aldığı şüphelilerin tamamı gözaltına alındı. Operasyonda şüphelilere yönelik arama ve el koyma işlemleri de gerçekleştirildi.



Fikret Gözüoğlu (Foto: Takvim Foto Arşivi) 2 BAŞKAN YARDIMCISI GÖZALTINDA Etimesgut Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı işlemleri gerçekleştirildi. Operasyonda belediye başkan yardımcıları Fikret Gözüoğlu ve Gültekin Bayındır'ın yanı sıra belediye çalışanları da gözaltına alındı.



Hakkında işlem yapılan 25 şüphelinin tamamının yakalandığı öğrenildi.