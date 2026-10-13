Ümit Özlale'nin eşi Serap Belovacıklı'nın hakaretlerine soruşturma!
Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin Sözcü TV sunucusu eşi Serap Belovacıklı hakkında halkın bir kesimini aşağılama suçundan, resen soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Muhalefetin sözcülüğünü yapan Sözcü TV sunucusu eşi Serap Belovacıklı hakkında halkın bir kesimini aşağılama suçundan, resen soruşturma başlatıldı.
AK PARTİ SEÇMENİNE HAKARET
Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş hakkında fon iftiraları sonrası eşi Belovacıklı'nın sosyal medyadan millete hakaret ettiği belirlendi.
"SIĞIR SÜRÜSÜ"
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aç köpek gibi sürünmeye devam edin hepiniz. Bunlar size az bile yapıyor. Geberin açlıktan hepinizin parasıyla defa sürsünler. Sığır sürüsü" diyerek halkı aşağıladığı görüldü.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Paylaşımın arından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, Belovacıklı hakkında sosyal medya paylaşımı nedeniyle, TCK 216/2 kapsamında halkın bir kesimini aşağılama suçundan, resen soruşturma başlatıldığı öğrenildi.