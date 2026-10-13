Serap Belovacıklı'nın soruşturmaya konu olan paylaşımı (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)



"SIĞIR SÜRÜSÜ"



Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aç köpek gibi sürünmeye devam edin hepiniz. Bunlar size az bile yapıyor. Geberin açlıktan hepinizin parasıyla defa sürsünler. Sığır sürüsü" diyerek halkı aşağıladığı görüldü.