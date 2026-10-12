Altın yükselecek mi? Sarı metalde yön değişiyor: İslam Memiş kritik seviyeleri açıkladı
Altın fiyatlarında yeni haftayla birlikte gözler kritik seviyelere çevrildi. Küresel piyasaların yoğun veri gündemine girdiği haftada yatırımcılar, ons ve gram altının yönünü merak ediyor. Finans analisti İslam Memiş, ABD'de açıklanacak enflasyon verileri ve Fed üyelerinin mesajlarının altın fiyatlarında dalgalanmaya yol açabileceğini belirterek ons altında 4 bin 300 dolar, gram altında ise 6 bin 700 TL seviyesine dikkat çekti.
Altın piyasalarında yatırımcıların gözü haftanın ilk işlem gününde fiyatların seyrine çevrildi. Finans analisti İslam Memiş, küresel piyasalardaki yoğun veri gündemine dikkat çekerek altın fiyatlarında dalgalı bir haftanın yaşanabileceğini söyledi. ABD'de açıklanacak enflasyon verileri ve Fed üyelerinden gelecek mesajların piyasalar üzerinde etkili olabileceğini belirten Memiş, ons altın ve gram altın için takip edilecek destek ve direnç seviyelerini açıkladı. Memiş ayrıca merkez bankalarının altın alımlarına ve ülkelerin rezerv politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
ALTIN FİYATLARINDA HAFTANIN İLK GÖRÜNÜMÜ
Haftanın ilk işlem gününde altın fiyatlarının sakin ve yatay bir açılış yaptığını belirten İslam Memiş, küresel piyasaların bu hafta yoğun bir veri gündemiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.
Memiş, haftayı çarşamba öncesi ve çarşamba sonrası olmak üzere iki ayrı dönemde değerlendirmek gerektiğini ifade ederek ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine dikkat çekti.
Çarşamba günü saat 15.30'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), perşembe günü saat 15.30'da ise Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin açıklanacağını belirten Memiş, bu gelişmelerin piyasalarda hareketliliğe neden olabileceğini kaydetti.
Uluslararası piyasalarda ons altının 4 bin 178 dolar seviyesinde bulunduğunu aktaran Memiş, Kapalıçarşı'da gram altının ise 6 bin 623 TL seviyesinde işlem gördüğünü söyledi.
ONS ALTIN VE GRAM ALTINDA KRİTİK SEVİYELER
Altın fiyatlarında bu hafta takip edilecek destek ve direnç seviyelerini açıklayan İslam Memiş, ons altın ve gram altın için öne çıkan rakamları paylaştı.
Memiş, ons altında 4 bin 70 dolar seviyesinin destek, 4 bin 300 dolar seviyesinin ise direnç olarak izleneceğini belirtti. Gram altın tarafında da 6 bin 600 TL'nin destek, 6 bin 700 TL'nin direnç seviyesi olarak takip edileceğini ifade etti.
Fed üyelerinin bu hafta yapacağı açıklamaların da piyasalar açısından önemli olduğunu vurgulayan Memiş, faiz politikasına ilişkin ipuçlarının aranacağını söyledi.
Altın fiyatlarının hafta boyunca dalgalı bir seyir izleyebileceğini dile getiren Memiş, ons altının 4 bin 300 dolara kadar toparlanması durumunda gram altının 6 bin 700 TL seviyesine işaret edebileceğini belirtti.
Jeopolitik gerilimlerdeki görece sakinleşmeye de değinen Memiş, bu durumun piyasalara olumlu yansıdığını gözlemlediklerini kaydetti.
MERKEZ BANKALARININ ALTIN ALIMLARI PİYASALARI NASIL ETKİLİYOR?
Dünya genelindeki merkez bankalarının altın alımlarının yakından takip edildiğini belirten İslam Memiş, 2026 yılının başında yatırımcılara altın ve gümüş talebinin artabileceği yönünde uyarıda bulunduğunu hatırlattı.
Merkez bankalarının rezerv politikalarına dikkat çeken Memiş, Çin Merkez Bankası'nın son 10 aylık dönemde 1000 tondan fazla altın alımı gerçekleştirdiğini kaydetti.
Bu alımların arkasında savaş riski, enflasyonist ortam ve dijital paraya geçiş sürecine yönelik hazırlıkların bulunduğunu ifade eden Memiş, Avrupa'daki merkez bankalarının da altın stoklarını artırmayı sürdürdüğünü söyledi.
FRANSA VE ALMANYA ALTINLARINI GERİ Mİ GETİRİYOR?
İslam Memiş, Fransa ve Almanya gibi Avrupa ülkelerinin ABD'de bulunan altınlarını kendi ülkelerine getirmeye yönelik faaliyetler yürüttüğünü gözlemlediklerini belirtti.
Küresel piyasalarda altın fiyatlarının görece sakin seyrettiğini ancak merkez bankaları arasında rezerv yönetimi açısından yoğun bir hareketlilik yaşandığını ifade eden Memiş, altının ülkelerin rezerv politikalarındaki önemine dikkat çekti.
12 EKİM 2026 ALTIN FİYATLARI NE KADAR?