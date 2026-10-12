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Altın yükselecek mi? Sarı metalde yön değişiyor: İslam Memiş kritik seviyeleri açıkladı

Altın fiyatlarında yeni haftayla birlikte gözler kritik seviyelere çevrildi. Küresel piyasaların yoğun veri gündemine girdiği haftada yatırımcılar, ons ve gram altının yönünü merak ediyor. Finans analisti İslam Memiş, ABD'de açıklanacak enflasyon verileri ve Fed üyelerinin mesajlarının altın fiyatlarında dalgalanmaya yol açabileceğini belirterek ons altında 4 bin 300 dolar, gram altında ise 6 bin 700 TL seviyesine dikkat çekti.

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Altın yükselecek mi? Sarı metalde yön değişiyor: İslam Memiş kritik seviyeleri açıkladı

Altın piyasalarında yatırımcıların gözü haftanın ilk işlem gününde fiyatların seyrine çevrildi. Finans analisti İslam Memiş, küresel piyasalardaki yoğun veri gündemine dikkat çekerek altın fiyatlarında dalgalı bir haftanın yaşanabileceğini söyledi. ABD'de açıklanacak enflasyon verileri ve Fed üyelerinden gelecek mesajların piyasalar üzerinde etkili olabileceğini belirten Memiş, ons altın ve gram altın için takip edilecek destek ve direnç seviyelerini açıkladı. Memiş ayrıca merkez bankalarının altın alımlarına ve ülkelerin rezerv politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Altın fiyatlarında yeni haftada gözler kritik seviyelere çevrildi. (Foto: A Haber)Altın fiyatlarında yeni haftada gözler kritik seviyelere çevrildi. (Foto: A Haber)

ALTIN FİYATLARINDA HAFTANIN İLK GÖRÜNÜMÜ

Haftanın ilk işlem gününde altın fiyatlarının sakin ve yatay bir açılış yaptığını belirten İslam Memiş, küresel piyasaların bu hafta yoğun bir veri gündemiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.



Memiş, haftayı çarşamba öncesi ve çarşamba sonrası olmak üzere iki ayrı dönemde değerlendirmek gerektiğini ifade ederek ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine dikkat çekti.

İslam Memiş, ons altında 4 bin 300 dolar seviyesine dikkat çekti. (Foto: A Haber)İslam Memiş, ons altında 4 bin 300 dolar seviyesine dikkat çekti. (Foto: A Haber)

Çarşamba günü saat 15.30'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), perşembe günü saat 15.30'da ise Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin açıklanacağını belirten Memiş, bu gelişmelerin piyasalarda hareketliliğe neden olabileceğini kaydetti.

Uluslararası piyasalarda ons altının 4 bin 178 dolar seviyesinde bulunduğunu aktaran Memiş, Kapalıçarşı'da gram altının ise 6 bin 623 TL seviyesinde işlem gördüğünü söyledi.

Gram altında 6 bin 700 TL direnç seviyesi olarak öne çıktı. (Foto: A Haber)Gram altında 6 bin 700 TL direnç seviyesi olarak öne çıktı. (Foto: A Haber)

ONS ALTIN VE GRAM ALTINDA KRİTİK SEVİYELER

Altın fiyatlarında bu hafta takip edilecek destek ve direnç seviyelerini açıklayan İslam Memiş, ons altın ve gram altın için öne çıkan rakamları paylaştı.
Memiş, ons altında 4 bin 70 dolar seviyesinin destek, 4 bin 300 dolar seviyesinin ise direnç olarak izleneceğini belirtti. Gram altın tarafında da 6 bin 600 TL'nin destek, 6 bin 700 TL'nin direnç seviyesi olarak takip edileceğini ifade etti.

Fed üyelerinin bu hafta yapacağı açıklamaların da piyasalar açısından önemli olduğunu vurgulayan Memiş, faiz politikasına ilişkin ipuçlarının aranacağını söyledi.

Altın fiyatlarının hafta boyunca dalgalı bir seyir izleyebileceğini dile getiren Memiş, ons altının 4 bin 300 dolara kadar toparlanması durumunda gram altının 6 bin 700 TL seviyesine işaret edebileceğini belirtti.

Jeopolitik gerilimlerdeki görece sakinleşmeye de değinen Memiş, bu durumun piyasalara olumlu yansıdığını gözlemlediklerini kaydetti.

ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin altın fiyatlarını etkilemesi bekleniyor. (Foto: A Haber)ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin altın fiyatlarını etkilemesi bekleniyor. (Foto: A Haber)

MERKEZ BANKALARININ ALTIN ALIMLARI PİYASALARI NASIL ETKİLİYOR?

Dünya genelindeki merkez bankalarının altın alımlarının yakından takip edildiğini belirten İslam Memiş, 2026 yılının başında yatırımcılara altın ve gümüş talebinin artabileceği yönünde uyarıda bulunduğunu hatırlattı.

Merkez bankalarının rezerv politikalarına dikkat çeken Memiş, Çin Merkez Bankası'nın son 10 aylık dönemde 1000 tondan fazla altın alımı gerçekleştirdiğini kaydetti.

Merkez bankalarının altın alımları küresel piyasalarda yakından takip ediliyor. (Foto: A Haber)Merkez bankalarının altın alımları küresel piyasalarda yakından takip ediliyor. (Foto: A Haber)

Bu alımların arkasında savaş riski, enflasyonist ortam ve dijital paraya geçiş sürecine yönelik hazırlıkların bulunduğunu ifade eden Memiş, Avrupa'daki merkez bankalarının da altın stoklarını artırmayı sürdürdüğünü söyledi.

İslam Memiş, altın piyasasında bu hafta dalgalı bir seyir yaşanabileceğini belirtti. (Foto: A Haber)İslam Memiş, altın piyasasında bu hafta dalgalı bir seyir yaşanabileceğini belirtti. (Foto: A Haber)

FRANSA VE ALMANYA ALTINLARINI GERİ Mİ GETİRİYOR?

İslam Memiş, Fransa ve Almanya gibi Avrupa ülkelerinin ABD'de bulunan altınlarını kendi ülkelerine getirmeye yönelik faaliyetler yürüttüğünü gözlemlediklerini belirtti.

Çin Merkez Bankası'nın altın alımları küresel piyasalarda dikkat çekti. (Foto: A Haber)Çin Merkez Bankası'nın altın alımları küresel piyasalarda dikkat çekti. (Foto: A Haber)

Küresel piyasalarda altın fiyatlarının görece sakin seyrettiğini ancak merkez bankaları arasında rezerv yönetimi açısından yoğun bir hareketlilik yaşandığını ifade eden Memiş, altının ülkelerin rezerv politikalarındaki önemine dikkat çekti.

12 EKİM 2026 ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

KIYMETLİ MADENLER • PİYASA BÜLTENİ
12 Ekim 2026 altın ve döviz piyasaları
Alış – satış fiyatları
ALIŞ
Piyasa alış fiyatları
SATIŞ
Piyasa satış fiyatları
Altın fiyatları
Has altın
Alış6.577,19
Satış6.597,80
Ons altın
Alış4.164,2
Satış4.164,6
USD/KG
Alış132.960
Satış133.210
EUR/KG
Alış119.060
Satış119.410
22 ayar altın
Alış5.983,24
Satış6.181,93
Gram altın
Alış6.544,36
Satış6.617,65
Altın-gümüş
Alış67,69
Satış73,23
Çeyrek, yarım ve tam altın
Yeni çeyrek altın
Alış10.721
Satış10.786
Eski çeyrek altın
Alış10.589
Satış10.647
Yeni yarım altın
Alış21.442
Satış21.565
Eski yarım altın
Alış21.067
Satış21.189
Yeni tam altın
Alış42.772
Satış43.005
Eski tam altın
Alış42.226
Satış42.411
Ata altın ve gremse altın
Yeni Ata altın
Alış43.509
Satış44.094
Eski Ata altın
Alış43.495
Satış43.731
Yeni Ata 5'li
Alış217.049
Satış220.089
Eski Ata 5'li
Alış216.720
Satış218.769
Yeni gremse altın
Alış106.091
Satış107.001
Eski gremse altın
Alış105.236
Satış106.012
14 ayar altın
Alış3.593,23
Satış4.788,57
Gümüş, platin ve paladyum
Gümüş TL
Alış89,516
Satış96,804
Gümüş ons
Alış60,58
Satış60,60
Gümüş USD
Alış1.819,00
Satış1.964,40
Platin ons
Alış1.687,70
Satış1.690,00
Paladyum ons
Alış1.153,00
Satış1.156,20
Platin/USD
Alış49.260
Satış54.330
Paladyum/USD
Alış27.070
Satış37.170
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