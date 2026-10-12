Gram altında 6 bin 700 TL direnç seviyesi olarak öne çıktı. (Foto: A Haber)



ONS ALTIN VE GRAM ALTINDA KRİTİK SEVİYELER



Altın fiyatlarında bu hafta takip edilecek destek ve direnç seviyelerini açıklayan İslam Memiş, ons altın ve gram altın için öne çıkan rakamları paylaştı.

Memiş, ons altında 4 bin 70 dolar seviyesinin destek, 4 bin 300 dolar seviyesinin ise direnç olarak izleneceğini belirtti. Gram altın tarafında da 6 bin 600 TL'nin destek, 6 bin 700 TL'nin direnç seviyesi olarak takip edileceğini ifade etti.



Fed üyelerinin bu hafta yapacağı açıklamaların da piyasalar açısından önemli olduğunu vurgulayan Memiş, faiz politikasına ilişkin ipuçlarının aranacağını söyledi.



Altın fiyatlarının hafta boyunca dalgalı bir seyir izleyebileceğini dile getiren Memiş, ons altının 4 bin 300 dolara kadar toparlanması durumunda gram altının 6 bin 700 TL seviyesine işaret edebileceğini belirtti.



Jeopolitik gerilimlerdeki görece sakinleşmeye de değinen Memiş, bu durumun piyasalara olumlu yansıdığını gözlemlediklerini kaydetti.