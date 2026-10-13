Üsküdar Belediyesi'nde borç krizi: Sinem Dedetaş döneminde borç 6 kat arttı
Üsküdar Belediyesi'nin 2027 bütçe sunumunda mali krizin yeni detayları ortaya çıktı. Borcun Sinem Dedetaş döneminde %538 artarak 6,65 milyar TL'ye çıktığı belediyede maaş ödemek için kredi çekildiği ve faiz harcamasının 76 milyon TL'ye fırladığı açıklandı. 164 taşınmaz satılırken yatırımlara bütçenin sadece %8'i ayrılabildi.
Üsküdar Belediyesi'nin 2027 Mali Yılı Bütçesi ve Performans Programı Meclis toplantısında görüşüldü. Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'in sunduğu acı raporda, belediye ve iştiraklerinin toplam borcunun 6,65 milyar TL'ye fırladığı, ellerindeki 171 taşınmazdan geriye sadece 7 tane kaldığı açıklandı. Gültekin, "Tüm varlıklarımızı toplasak borcun ancak yüzde 5'ini ödeyebiliyoruz" dedi.
Üsküdar Belediye Meclisi'nin 7 Ekim 2026 tarihli oturumunda ele alınan 2027 Yılı Bütçesi ve Performans Programı, belediyenin içinde bulunduğu kritik mali tabloyu gözler önüne serdi. Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin tarafından yapılan sunumda; katlanan borçlar, eriyen kasadaki nakit ve satılan yüzlerce gayrimenkulün bilançosu paylaşıldı. Sinem Dedetaş'ın başkanlık döneminde Üsküdar Belediyesi'nin borcunda dikkat çeken artış yaşandı.Üsküdar Belediyesi'nde borç 6,65 milyar TL
ÜSKÜDAR BELEDİYESİ'NDE MALİ BİLANÇO ALARMI
Üsküdar Belediye Meclisi'nin 7 Ekim 2026 tarihli oturumunda görüşülen bütçe ve performans verileri, kent yönetimindeki mali krizin boyutlarını gözler önüne serdi. Paylaşılan son detaylarla birlikte borç stoku, ertelenen yatırımlar ve eriyen kaynaklar tabloya yansıdı.
BORÇ 2,5 YILDA %538,8 ARTTI: SADECE ÜSPER'İN BORCU 5,3 MİLYAR TL!
Belediye ve bağlı iştiraklerinin borç stoğunda son 2,5 yılda tarihi bir sıçrama yaşandı:
- Nisan 2024 Borcu: 1 Milyar 42 Milyon TL
- Eylül 2026 Borcu: 6 Milyar 650 Milyon TL
- Artış Oranı: %538,8
Toplam borcun 1,27 milyar TL'si doğrudan Üsküdar Belediyesi'ne, 5,32 milyar TL'si ÜSPER iştirakine, 63 milyon TL'si ise KENTAŞ'a ait. Ayrıca mahkeme kararlarından doğan ve faiz hariç 1,4 milyar TL'yi bulan henüz muhasebeleştirilmemiş ek yükümlülük bulunuyor.
MAAŞ ÖDEMEK İÇİN KREDİ ÇEKİLDİ: FAİZ GİDERİ 2 MİLYONDAN 76 MİLYONA FIRLADI!
Kasadaki nakit mevcudu ve borçlanma haritasındaki kritik gelişmeler şunlar:
- Nisan 2024'te 240 milyon TL olan kasa nakdi, Eylül 2026 devir tesliminde 44 milyon TL'ye kadar geriledi.
- Maaş ödemelerini karşılayabilmek için çekilen kredi ve finansman borçlanmaları nedeniyle belediyenin faiz gideri 2 milyon TL'den 76 milyon TL'ye yükseldi. Gelecek yıl için öngörülen personel hak ediş tutarı 8,4 milyar TL olarak hesaplandı. Bu rakam, belediyenin tüm yıllık gelirine denk bir maliyet oluşturuyor.
SATILACAK MÜLK KALMADI: BORCUN ANCAK %5'İNİ KARŞILIYOR
Belediye mülkiyetindeki gayrimenkul stoğu tükenme noktasına geldi:
- Belediyeye ait 171 taşınmazın 164'ü satılarak 2,5 milyar TL gelir elde edildi ve harcandı.
- Elde satılabilir durumda yalnızca 7 taşınmaz kaldı (Toplam değerleri 266 milyon TL).
- Kalan 7 mülk ve kasadaki tüm nakit toplansa dahi toplam borcun ancak %5'i kapatılabiliyor.
YATIRIMA %8, SOSYAL YARDIMA %2: YATIRIM BÜTÇESİ KULLANILAMADI!
2026 yılının ilk 9 aylık (1 Ocak - 30 Eylül) gerçekleşme raporunda bütçenin hizmete dönüşmediği ortaya çıktı:
- Yatırımlar için ayrılan 1,96 milyar TL'lik kaynağın ilk 9 ayda sadece %28'i (541 milyon TL) kullanılabildi.
- Sosyal yardım bütçesinin ise 3'te 1'i (152 milyon TL) harcanabildi.
- Toplam harcamalar içerisinde yatırımların payı %8, sosyal yardımların payı ise yalnızca %2 seviyesinde kaldı. İlk 9 ayda giderler gelirleri 1,2 milyar TL aştı.
2027 BÜTÇESİ 16,2 MİLYAR TL OLARAK PLANLANDI
Üsküdar Belediyesi'nin 2027 bütçesi %25 artırılarak 16,2 milyar TL olarak kabul edildi. Bütçe kalemlerinde:
- Yönetişim Hizmetleri: 11,3 Milyar TL
- Taşınmaz Satış Beklentisi: 2,76 Milyar TL
- Yatırımlar: 2,3 Milyar TL
- Toplumsal Güçlenme: 1,63 Milyar TL
- Yeşil Ağ ve Altyapı: 1,09 Milyar TL
- Afet ve Kent Dokusu: 1 Milyar TL kaynak ayrıldı.
Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin, "Önümüzdeki yıl lafta değil özde bir performansla borç yönetimini temel öncelik yapıp Üsküdarlıların hakkını savunmaya devam edeceğiz" dedi.