Üsküdar Belediyesi'nin 2027 Mali Yılı Bütçesi ve Performans Programı Meclis toplantısında görüşüldü. Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'in sunduğu acı raporda, belediye ve iştiraklerinin toplam borcunun 6,65 milyar TL'ye fırladığı, ellerindeki 171 taşınmazdan geriye sadece 7 tane kaldığı açıklandı. Gültekin, "Tüm varlıklarımızı toplasak borcun ancak yüzde 5'ini ödeyebiliyoruz" dedi.

Üsküdar Belediye Meclisi'nin 7 Ekim 2026 tarihli oturumunda ele alınan 2027 Yılı Bütçesi ve Performans Programı, belediyenin içinde bulunduğu kritik mali tabloyu gözler önüne serdi. Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin tarafından yapılan sunumda; katlanan borçlar, eriyen kasadaki nakit ve satılan yüzlerce gayrimenkulün bilançosu paylaşıldı. Sinem Dedetaş'ın başkanlık döneminde Üsküdar Belediyesi'nin borcunda dikkat çeken artış yaşandı.

Üsküdar Belediyesi'nde borç 6,65 milyar TL