ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'dan ayrıldığı sırada gazetecilerin sorularını yanıtladı. İran'a ilişkin değerlendirmelerde bulunan Trump, bu konuda kısa süre içerisinde karar vereceklerini söylerken Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile dostluğuna da vurgu yaptı. Trump, "Türkiye Cumhurbaşkanı'na çok büyük saygım var, Erdoğan harika bir arkadaşım" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'dan ayrılırken kendisini bekleyen basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Trump'ın hem İran'a ilişkin mesajları hem de Başkan Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki sözleri öne çıktı.

İRAN İÇİN "KISA SÜRE İÇERİSİNDE KARAR VERECEĞİZ" MESAJI

İran'a ilişkin değerlendirmelerde bulunan Trump, atılacak adıma yönelik, "Kısa süre içerisinde bir karar vereceğiz" dedi.