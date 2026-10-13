Trump’tan Başkan Erdoğan’a peş peşe övgü: “Ona çok büyük saygım var”
ABD Başkanı Donald Trump, İran konusunda kısa süre içinde karar vereceklerini açıkladı. Türkiye ile ilişkilerine de değinen Trump, Başkan Erdoğan’a büyük saygı duyduğunu belirterek, “Erdoğan harika bir arkadaşım” dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'dan ayrıldığı sırada gazetecilerin sorularını yanıtladı. İran'a ilişkin değerlendirmelerde bulunan Trump, bu konuda kısa süre içerisinde karar vereceklerini söylerken Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile dostluğuna da vurgu yaptı. Trump, "Türkiye Cumhurbaşkanı'na çok büyük saygım var, Erdoğan harika bir arkadaşım" ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'dan ayrılırken kendisini bekleyen basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Trump'ın hem İran'a ilişkin mesajları hem de Başkan Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki sözleri öne çıktı.
İRAN İÇİN "KISA SÜRE İÇERİSİNDE KARAR VERECEĞİZ" MESAJI
İran'a ilişkin değerlendirmelerde bulunan Trump, atılacak adıma yönelik, "Kısa süre içerisinde bir karar vereceğiz" dedi.
TRUMP'TAN BAŞKAN ERDOĞAN'A DOSTLUK MESAJI
Başkan Erdoğan ile ilişkisine değinen Trump, iki lider arasındaki dostluğun altını çizdi. Erdoğan'a duyduğu saygıyı dile getiren ABD Başkanı, "Türkiye Cumhurbaşkanı'na çok büyük saygım var, Erdoğan harika bir arkadaşım" ifadelerini kullandı.
Trump, Başkan Erdoğan'ı yakın bir dostu olarak nitelendirirken Türkiye Cumhurbaşkanı'na duyduğu saygıyı da açık şekilde ifade etti.